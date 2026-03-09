Prima pagină » Actualitate » Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni

Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni

Luiza Dobrescu
09 mart. 2026, 05:00, Actualitate

Mai mulți elevi din Piteşti au creat un robot care ar putea oricând să fie cea mai bună mână de ajutor pentru orice mamă exasperată de jucăriile copiilor aruncate prin casă. Patrick ar pune ordine doar din câteva drumuri prin casă, dacă ar fi programat să facă asta.

Cine spune că ştiinţa şi tehnica nu pot fi un mare hit înseamnă că nu l-a cunoscut pe Patrick şi pe  creatorii acestuia. Roboţelul a luat naştere în mâinile unor copii din Piteşti, de la Colegiul Naţional Alexandru Odobescu.

Cei 15 copii ai colegiului au vârste între 15 şi 18 ani şi merg frecvent în industrie cu mentorul lor, Adi Diaconu, ca să înveţe cum funcţionează roboţii. Ba chiar spun că ar putea chiar să-i îmbunătăţească.

Adi Diaconu ne-a povestit că, odată, într-o fabrică, unul dintre componenţii grupului a modificat comenzile acestuia pe loc.

„Era un braţ robotic care putea să ridice 500 kg. Copilul a pus mâna pe consolă şi l-a făcut să dea noroc cu angajaţii”, ne-a povestit mentorul.

Aceşti copii sunt viitorii inventatori care vor să rămână în România şi să muncească pentru ţara lor. Una dintre componentele vizitelor în industrie ale mentorului împreună cu ei  este să le arate că poţi să ai un loc de muncă satisfăcător şi în România şi că nu e nevoie să pleci să munceşti în străinătate, mai spune acesta, pentru Gândul.

Robotul Patrick are ca temă să strângă şi să arunce mingi în coş

Tema lui Patrick, numit aşa după o stea de mare din Jocul Outright Games intitulat The Patrick Star Game, este să strângă şi să arunce jucării în coş.

Ar fi un copil de mingi ideal şi pe terenurile de tenis, având în vedere viteza cu care culege mingile şi le pune în coş. Acesta s-a întrecut cu alţi fraţi de-ai lui şi a fost desemnat cel mai rapid dintre ei, la Reach Award.

„Este tema lui: să strângă jucării, să detecteze, să analizeze volumul”, ne spune Adi Diaconu, coordonatorul grupului de inventatori.

Între 13 şi martie, Patrick va putea fi întâlnit la Sala Polivalentă din Bucureşti, acolo unde are loc un nou concurs în urma căruia roboţelul vrea să ocupe unul din locurile de pe podium. Concursul se numește First Tech Challenge și câștigătorii din România participă la o etapă internațională.

Echipa câştigătoare, din cele 96 participante, se califică pentru o etapă internaţională.

