SCANDAL: FCSB, dată în judecată pentru 10.000 de euro! Un fost jucător cu peste 100 de meciuri în „roș-albastru” a reclamat clubul lui Becali la FRF

18 sept. 2025, 09:07, Actualitate
Scandal: FCSB, dată în judecată pentru 10.000 de euro!

Un nou episod tensionat lovește FCSB. De data aceasta, clubul patronat de Gigi Becali a fost reclamat la FRF de un fost jucător, cu peste 100 de meciuri în tricoul „roș-albastru”, pentru o datorie de 10.000 de euro.

Fotbalistul reclamă neplata unui bonus de 10.000 de euro pentru participarea în cupele europene, informează fanatik.ro.

Conflict după despărțirea de FCSB

Jucătorul în cauză este portarul Andrei Vlad, care între timp a ajuns la Aktobe. El a depus la comisiile Federației Române de Fotbal o plângere împotriva fostei sale echipe, reclamând neplata unui bonus de 10.000 de euro pentru participarea în sezonul precedent al cupelor europene.

Vlad, în vârstă de 26 de ani, a apărat poarta „roș-albaștrilor” timp de șapte sezoane, între 2017 și 2024, dar a părăsit clubul din postura de jucător liber de contract. Plecarea sa a venit pe fondul pierderii statutului de titular în fața lui Ștefan Târnovanu.

Mai mult, relația portarului cu patronul Gigi Becali se deteriorase vizibil în ultima perioadă.

Deși a evoluat doar într-o singură partidă europeană anul trecut, în victoria cu 4-0 în fața celor de la Virtus, Andrei Vlad se consideră îndreptățit să primească bonusul promis de conducerea clubului și a apelat la comisiile Federației Române de Fotbal pentru a-și recupera banii.

Transferat în 2017 de la Universitatea Craiova pentru 400.000 de euro, Vlad a strâns 121 de meciuri în tricoul vicecampioanei. Ultima lui apariție a fost pe 26 iulie 2024, în eșecul cu Oțelul Galați (0-2), partidă care a marcat finalul aventurii sale la echipa lui Becali.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit recent despre situația portarului:

„Vlad era un portar foarte talentat, dar pierduse banca, avea și suporterii în cap. Eu spun, am regretat enorm ce s-a întâmplat cu Vlad în ăștia doi ani de zile, pentru că Vlad e un portar cu mare, mare, mare valoare, dacă într-adevăr este superconcentrat și serios. Are niște calități extraordinare și are și el peste 1.90. Acum suntem bine de tot, plus că Zima nu e un fotbalist care să vină și să facă probleme”.

La Aktobe, Andrei Vlad încearcă să-și regăsească forma care îl făcea, la începuturile carierei, unul dintre cei mai promițători portari ai generației sale.

