FCSB schimbă strategia. MM Stoica anunță că Gigi Becali și-a dat acordul: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”

Campioana FCSB a decis să își modifice politica de transferuri începând chiar din acest sezon. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a anunțat că a obținut acordul patronului Gigi Becali și are deja planul de atac pregătit.

Astfel, MM va relua căutările de jucători pe piețele externe, după o perioadă în care clubul „roș-albastru” s-a axat aproape exclusiv pe fotbaliști din campionatul intern.

„Avem două piețe interesante”

După cum bine se știe, la FCSB transferurile sunt aprobate direct de patron, care în ultimii ani a preferat jucători deja consacrați în Superligă. Excepția notabilă este fundașul Siyabonga Ngezana, adus în urmă cu doi ani din Africa de Sud.

De acum încolo, însă, Mihai Stoica spune că va avea un rol mai activ în departamentul de scouting, ocupându-se personal de monitorizarea unor fotbaliști din străinătate.

În context, președintele C.A. al FCSB a precizat că principalele ținte vor fi Portugalia și liga secundă din Franța.

„E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi și mi-a zis că, începând din sezonul ăsta, pentru sezonul următor, să ne întoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg și să trimit oameni pe afară să vadă jucători.

Eu i-am spu că la Ngezana a fost o situație specială, dar eu nu pot să dau un voucher pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran. Nu am ce să văd pe ecran la un jucător, trebuie să merg să îl văd jucând. Sau dacă nu eu, cineva în care am mare încredere.

Și avem două piețe pe care le vom studia intens în sezonul ăsta. Sunt niște piețe interesante. Nu ne vom duce în Africa, în niciun caz! Ce am eu în cap acum sunt Portugalia și Franța, Ligue 2. Chiar dacă în Ligue 2 sunt salarii mai mari decât la noi, în Superliga”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

