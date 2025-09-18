Elias Charalambous a răspuns dacă FCSB mai poate prinde play-off-ul Superligii și i-a dat replica lui Valeriu Iftime

FCSB întâlnește FC Botoșani vineri, de la ora 20:30, în etapa a 10-a a Superligii.

Echipa roș-albastră nu se bazează pe Risto Radunovic și Valentin Crețu, fundașii laterali titulari, care sunt accidentați.

FCSB e pe locul 11, 7 puncte, și FC Botoșani e pe 4, 16 puncte.

Elias Charalambous a răspuns dacă FCSB mai poate prinde play-off-ul Superligii

Antrenorul de la FCSB a vorbit despre meci, șansele la play-off și i-a răspuns lui Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, ironizând adversara.

„Mie nu îmi e niciodată frică. Cuvântul acesta nu există în dicționarul meu. Dacă vreți un cuvânt, atunci da, îngrijorat sunt. Anul trecut am început la fel de slab, dar nu vreau să compar cele două sezoane. Acum trebuie să ne revenim și să jucăm fotbalul pe care îl știm. Campionatul este un maraton, nimeni nu poate renunța și nici nu poate sărbători titlul acum. Este un drum lung, vom vedea” a spus acesta despre șansele ca FCSB să ajungă în play-off.

Elias Charalambous a spus despre declarațiile lui Valeriu Iftime: „Deci asta e visul lui cel mai mare? Eu am visuri mai mari, despre mine și familia mea, nu visez la viețile altora. Mă știți de 3 ani, nu voi vorbi despre alți antrenori, alți președinți. Eu sunt aici să vorbesc despre fotbal, să vă răspund la toate întrebările, dar nu voi vorbi rău despre nimeni. Respect pe toată lumea. Nu vreau să-mi cobor nivelul, vreau să fiu ținut minte în România pentru caracterul meu și pentru respectul meu”.