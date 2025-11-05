Prima pagină » Actualitate » Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare

Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare

Bianca Dogaru
05 nov. 2025, 17:10, Actualitate
Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare

Marele antrenor Emerich Jenei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, anunță clubul Steaua București.

COSMIN DAN / MEDIAFAX FOTO

Cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului Steaua (Zona tunurilor).

General de brigadă, Emerich Jenei va fi înmormântat cu onoruri militare.

„Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai. Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au adăugat reprezentanții clubului stelist.

MEDIAFAX FOTO

Fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Ienei rămâne în memoria microbiștilor pentru eleganța de care a dat dovadă atât pe teren, cât și în afara lui. Acesta a murit miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea, după ce a suferit o comoție cerebrală.

Surse foto: Mediafax

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXCLUSIV „Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
17:08
„Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
HOROSCOP Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
16:48
Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
ULTIMA ORĂ Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
16:20
Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
EXCLUSIV “Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”
16:06
“Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”
VIDEO ANUNȚ important despre Autostrada Transilvania. Ce înseamnă pentru șoferi finalizarea acestui nod rutier. Imaginile momentului de pe șantier
15:56
ANUNȚ important despre Autostrada Transilvania. Ce înseamnă pentru șoferi finalizarea acestui nod rutier. Imaginile momentului de pe șantier
POLITICĂ Liviu Dragnea iese la atac cu două zile înainte de Congresul PSD: „Este o parodie/Nu am fost invitat din lașitate”
15:10
Liviu Dragnea iese la atac cu două zile înainte de Congresul PSD: „Este o parodie/Nu am fost invitat din lașitate”
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ce fenomen a întârziat oxigenarea Pământului cu un miliard de ani?
EXTERNE Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
17:12
Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
VIDEO Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
17:01
Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
FLASH NEWS Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
16:28
Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
EXTERNE Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“
16:23
Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“
NEWS ALERT Statele Unite au realizat cu succes testul cu racheta balistică Minuteman III, capabilă să poarte focos nuclear. Putin anunță și el teste nucleare
16:05
Statele Unite au realizat cu succes testul cu racheta balistică Minuteman III, capabilă să poarte focos nuclear. Putin anunță și el teste nucleare
VIDEO Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie
16:03
Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie