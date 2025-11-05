Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare

Marele antrenor Emerich Jenei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, anunță clubul Steaua București.

Cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului Steaua (Zona tunurilor).

General de brigadă, Emerich Jenei va fi înmormântat cu onoruri militare.

„Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai. Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au adăugat reprezentanții clubului stelist.

Fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Ienei rămâne în memoria microbiștilor pentru eleganța de care a dat dovadă atât pe teren, cât și în afara lui. Acesta a murit miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea, după ce a suferit o comoție cerebrală.

Surse foto: Mediafax

