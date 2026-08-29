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„I-au mâncat mâncarea lui Nicușor Dan, i-au băut băutura și acum îl și înjură”. Ce spune Victor Ponta despre foștii susținători ai președintelui

„I-au mâncat mâncarea lui Nicușor Dan, i-au băut băutura și acum îl și înjură”. Ce spune Victor Ponta despre foștii susținători ai președintelui
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Victor Ponta i-a comparat cu „hienele” pe unii dintre foștii susținători ai lui Nicușor Dan. Fostul premier a spus, la România TV, că aceștia au participat la recepția de la Cotroceni, au mâncat și au băut, iar ulterior au ajuns să-l critice pe președinte. Ponta consideră că Nicușor Dan trebuie să înțeleagă că este președintele tuturor românilor, nu al „unei haite”.

Ponta: „I-au mâncat mâncarea, i-au băut băutura”

Victor Ponta a criticat foștii susținători ai președintelui Nicușor Dan, pe care îi acuză că au beneficiat de invitația la recepția de la Cotroceni, iar ulterior au ajuns să-l atace pe șeful statului.

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„V-aș rămâne recunoscător dacă ar putea colegii dvs. să pună niște poze de la recepția de 1 Dec. de la Cotroceni, cu toți cei care au mâncat pe banii noștri, invitați de Nicușor Dan, își făceau poze cu el și acum îl înjură toți pe Facebook și pe Instagram, adică i-au mâncat mâncarea, i-au băut băutura și acum îl și înjură”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Fostul premier a continuat în aceeași notă și a folosit o comparație dură pentru a-i descrie pe cei pe care îi consideră nerecunoscători.

„Era mâncarea noastră… și Nicușor a dat de la noi, n-a dat de la el, că n-a gătit doamna Mirabela. Ca să înțeleagă că hienele mănâncă, după care distrug casa dacă i-ai băgat în casă. E momentul ca președintele, după tot ce a pățit în această perioadă, să înțeleagă că el e președintele a 18 milioane de români, nu al unei haite”, a mai spus Ponta.

Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională

Pastramă de berbecuț, somon la cuptor, macarons și Prosecco. Un meniu care te face să uiți că țara se află în plină austeritate, cu tăieri de pensii, salarii, creșteri de taxe și impozite. Dar la recepția dată de Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, nu s-a făcut economie la nimic. Nici măcar la invitați, care au venit în număr record la chiolhanul prezidențial.

La sosire, invitații au găsit un bufet de antreuri format din brânzeturi, hummus, salată de vinete, legume proaspete și diverse salate, alături de salam și șuncă.

Meniul a inclus, de asemenea, pastramă de berbecuț, sarmale de post și cu carne, păstrăv la grătar, ciocănele de pui și somon la cuptor. Preparatele au fost disponibile în cantități generoase.

Vezi AICI detalii.

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