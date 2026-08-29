Seara trecută, premierul demis Ilie Bolojan anunțase că au fost racordate CET-urile din Constanța și Arad la Sistemul Energetic Național. În acest sens, se vor injecta peste 120 de MW în sistem, iar în iarnă instalațiile ar urma să funcționeze în regim normal.

CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad au fost racordate la Sistemul Energetic Național, iar proiectele finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate. În lunile următoare vor fi făcute testele și vor fi puse în funcțiune instalațiile. Din sezonul rece, cele două centrale ar urma să producă energie electrică și termică pentru zeci de mii de apartamente.

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Ce înseamnă racordarea CET-urile din Constanța și Arad la Sistemul Energetic Național

Noua centrală CET Palas din Constanța va avea o capacitate de 97 MW în cogenerare. La Arad, producția de energie electrică va depăși 30 MW, de aproape 3 ori mai mult decât înainte de retehnologizare. practic, în Sistemul Energetic Naționale (SEN) se vor injecta peste 120 de MW. Scopul este de a asigura energie electrică și termică pentru zeci de mii de locuințe. De altfel, în sezonul rece, sistemul ar urma să funcționeze în condiție optimă, normală, după ce vor fi efectuate probele la instalații.

CET Hidrocarburi Arad a lansat în 2023 licitația pentru construirea unei noi centrale pe gaze, în sistem de cogenerare de înaltă eficiență. Contractul a avut o valoare de 402 milioane de lei, iar proiectul este finanțat prin PNRR. Noua centrală din Arad va avea 3 motoare termice alimentate cu gaze naturale și o stație electrică de transformare, se preciza atunci. Instalația va produce energie electrică și apă fierbinte pentru sistemul centralizat de termoficare.

Municipiul Constanța a lansat în 2023 licitația pentru o nouă centrală de 160 MW, pe gaze naturale și hidrogen. Contractul, finanțat prin PNRR, are o valoare de 588 de milioane de lei. Centrala va produce atât energie electrică, cât și energie termică, în cogenerare de înaltă eficiență, se menționa atunci, arată Economedia.ro.

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