Prima pagină » Actualitate » Ce înseamnă pentru România racordarea CET-urile din Constanța și Arad la Sistemul Energetic Național și ce se va întâmpla în sezonul rece

Ce înseamnă pentru România racordarea CET-urile din Constanța și Arad la Sistemul Energetic Național și ce se va întâmpla în sezonul rece

Ce înseamnă pentru România racordarea CET-urile din Constanța și Arad la Sistemul Energetic Național și ce se va întâmpla în sezonul rece
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Seara trecută, premierul demis Ilie Bolojan anunțase că au fost racordate CET-urile din Constanța și Arad la Sistemul Energetic Național. În acest sens, se vor injecta peste 120 de MW în sistem, iar în iarnă instalațiile ar urma să funcționeze în regim normal.

CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad au fost racordate la Sistemul Energetic Național, iar proiectele finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate. În lunile următoare vor fi făcute testele și vor fi puse în funcțiune instalațiile. Din sezonul rece, cele două centrale ar urma să producă energie electrică și termică pentru zeci de mii de apartamente.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Ce spune Transelectrica despre un risc de pană majoră de curent, în plină criză energetică. Ce se întâmplă cu Sistemul Energetic Național

Sursă foto: Shutterstock.

Ce înseamnă racordarea CET-urile din Constanța și Arad la Sistemul Energetic Național

Noua centrală CET Palas din Constanța va avea o capacitate de 97 MW în cogenerare. La Arad, producția de energie electrică va depăși 30 MW, de aproape 3 ori mai mult decât înainte de retehnologizare. practic, în Sistemul Energetic Naționale (SEN) se vor injecta peste 120 de MW. Scopul este de a asigura energie electrică și termică pentru zeci de mii de locuințe. De altfel, în sezonul rece, sistemul ar urma să funcționeze în condiție optimă, normală, după ce vor fi efectuate probele la instalații.

CET Hidrocarburi Arad a lansat în 2023 licitația pentru construirea unei noi centrale pe gaze, în sistem de cogenerare de înaltă eficiență. Contractul a avut o valoare de 402 milioane de lei, iar proiectul este finanțat prin PNRR. Noua centrală din Arad va avea 3 motoare termice alimentate cu gaze naturale și o stație electrică de transformare, se preciza atunci. Instalația va produce energie electrică și apă fierbinte pentru sistemul centralizat de termoficare.

Municipiul Constanța a lansat în 2023 licitația pentru o nouă centrală de 160 MW, pe gaze naturale și hidrogen. Contractul, finanțat prin PNRR, are o valoare de 588 de milioane de lei. Centrala va produce atât energie electrică, cât și energie termică, în cogenerare de înaltă eficiență, se menționa atunci, arată Economedia.ro.

Sursă foto: Facebook, Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la BIAS. Cum a fost surprinsă „umbra” președintelui, în afara misiunii
19:39
SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la BIAS. Cum a fost surprinsă „umbra” președintelui, în afara misiunii
DECIZIE AUR anunță cinci prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară. Ce obiective și-a stabilit formațiunea condusă de George Simion
19:17
AUR anunță cinci prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară. Ce obiective și-a stabilit formațiunea condusă de George Simion
EMISIUNI Duminică 30 august, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- MAFIA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN
19:00
Duminică 30 august, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- MAFIA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN
VIDEO Lacul Techirghiol aproape că se evaporă. S-a retras zeci de metri de la mal din cauza secetei. Localnicii, deranjați de mirosul puternic
18:50
Lacul Techirghiol aproape că se evaporă. S-a retras zeci de metri de la mal din cauza secetei. Localnicii, deranjați de mirosul puternic
TENSIUNI Scandal la pasajul peste A0. Primarul din Berceni a blocat lucrările și a mutat balizele: „Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod”
18:35
Scandal la pasajul peste A0. Primarul din Berceni a blocat lucrările și a mutat balizele: „Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod”
APĂRARE Discuții româno-americane privind securitatea regională, la Ministerul Apărării Naționale. Importanța strategică a Mării Negre, pe agendă
18:13
Discuții româno-americane privind securitatea regională, la Ministerul Apărării Naționale. Importanța strategică a Mării Negre, pe agendă
Mediafax
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
Digi24
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Experimentul unui român divorțat. Ce s-a întâmplat când a ieșit în oraș purtând din nou verigheta: „E flirt fără presiune, e atracție?”
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Un papirus carbonizat din Herculaneum a fost citit fără să fie desfăcut. Tehnologia care deschide biblioteca pierdută a Antichității
ULTIMA ORĂ Ce au decis Putin și Lukașenko după întâlnirea de la Moscova. Rusia și Belarus consolidează „Statul Unional”, după vizita șefului CIA
19:06
Ce au decis Putin și Lukașenko după întâlnirea de la Moscova. Rusia și Belarus consolidează „Statul Unional”, după vizita șefului CIA
Premieră de război în țară, trecută pe sub radar de oficialii români. Americanii au testat lângă Brașov „drona-fantomă” care poate aproviziona soldații și care poate opera când semnalul dispare. În SUA, subiectul a fost dezbătut pe larg. În România, liniște
18:55
Premieră de război în țară, trecută pe sub radar de oficialii români. Americanii au testat lângă Brașov „drona-fantomă” care poate aproviziona soldații și care poate opera când semnalul dispare. În SUA, subiectul a fost dezbătut pe larg. În România, liniște
JUSTIȚIE Péter Magyar anunță procuroarea care va prelua marile anchete anticorupție. Este „piesa centrală” a ofensivei împotriva oligarhiei din Ungaria
18:13
Péter Magyar anunță procuroarea care va prelua marile anchete anticorupție. Este „piesa centrală” a ofensivei împotriva oligarhiei din Ungaria
FLASH NEWS Trump îl amenință pe noul premier al Marii Britanii cu privire la viitorul Insulelor Falkland. Ce urmărește președintele SUA
18:06
Trump îl amenință pe noul premier al Marii Britanii cu privire la viitorul Insulelor Falkland. Ce urmărește președintele SUA
JUSTIȚIE Aproape 10 ani de închisoare pentru tânărul de 19 ani care, în vara lui 2025, a luat la bătaie un livrator nepalez în Cluj-Napoca. Ce sentință a primit și la cât se ridică daunele morale
17:50
Aproape 10 ani de închisoare pentru tânărul de 19 ani care, în vara lui 2025, a luat la bătaie un livrator nepalez în Cluj-Napoca. Ce sentință a primit și la cât se ridică daunele morale
INFRASTRUCTURĂ Podul Calicilor din București va fi reconstruit. Primăria Capitalei anunță noi lucrări de peste 63 de milioane de lei. Cum va arăta zona
17:37
Podul Calicilor din București va fi reconstruit. Primăria Capitalei anunță noi lucrări de peste 63 de milioane de lei. Cum va arăta zona

Cele mai noi

Trimite acest link pe