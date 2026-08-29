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„Panica de iarnă” lovește piața gazelor din Europa. Rezervele UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani

„Panica de iarnă” lovește piața gazelor din Europa. Rezervele UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
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Europa se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze mai puțin umplute decât în mod obișnuit, iar piața începe să reacționeze. Analiștii avertizează că o iarnă rece sau noi probleme de aprovizionare ar putea împinge prețurile și mai sus.

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Europa intră în toamnă cu depozitele de gaze mult sub nivelul obișnuit

În ultima săptămână din august, depozitele de gaze din Uniunea Europeană erau umplute în proporție de 63%. Pentru această perioadă a anului, nivelul este considerabil mai mic decât media de aproximativ 80% înregistrată în ultimii ani.

Dacă ritmul actual de alimentare a depozitelor se menține, Europa ar putea intra în sezonul de încălzire cu stocuri cu aproximativ 20% sub media ultimilor cinci ani. Ar fi cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din 2013, relatează The Guardian.

Situația începe deja să se reflecte în comportamentul participanților de pe piață. Greg Molnar, analist în domeniul gazelor și profesor, avertizează că rezervele reduse cresc riscul unor variații importante de preț în lunile următoare.

„Nivelurile scăzute ale depozitelor cresc în mod natural riscul unei volatilități mai mari a prețurilor în timpul iernii”, a declarat Molnar.

El atrage atenția că presiunea ar putea deveni și mai mare dacă Europa se confruntă cu „perioadele reci sau cu perioadele cu vânt slab”, care ar determina o creștere a consumului de gaze.

Marea Britanie, vulnerabilă în cazul unei crize pe piață

Una dintre țările care ar putea resimți cel mai puternic eventualele turbulențe de pe piață este Marea Britanie. Țara se numără printre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, însă dispune de una dintre cele mai mici capacități interne de stocare.

În mod obișnuit, britanicii se bazează pe importurile de gaze prin conducte din Europa sau pe transporturile de gaze naturale lichefiate venite cu nave din Statele Unite și Orientul Mijlociu.

Chris O’Shea, directorul general al Centrica, compania care deține British Gas, a descris săptămâna aceasta situația într-un mod tranșant, afirmând că Marea Britanie are „aproape deloc gaze în depozite” pentru iarna care urmează.

Vulnerabilitatea este importantă deoarece orice creștere bruscă a cererii europene poate pune presiune suplimentară pe piața internațională și pe prețurile importurilor.

Războiul și vremea au complicat refacerea rezervelor

Depozitele europene au avut dificultăți în a ajunge la obiectivul, redus între timp, de 80% până la începutul iernii.

Un factor important îl reprezintă perturbările severe ale exporturilor de petrol și gaze din regiunea Golfului, după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Europa a consumat, de asemenea, mai multe gaze decât de obicei în perioadele de temperaturi extreme. Finalul rece al iernii trecute a menținut cererea ridicată, iar în timpul valurilor de căldură din această vară producția de electricitate pe bază de gaze a crescut.

În mod normal, lunile de vară sunt perioada în care operatorii își refac stocurile, deoarece cererea și prețurile sunt mai scăzute.

Războiul din Orientul Mijlociu a dat peste cap planurile Europei

Uniunea Europeană nu a reușit să-și refacă rezervele la nivelul dorit înainte de iarnă. Obiectivul de 80% pentru începutul sezonului rece a fost deja redus, însă chiar și acest prag este dificil de atins în ritmul actual.

Unul dintre motive îl reprezintă perturbările exporturilor de petrol și gaze din regiunea Golfului, provocate de războiul dintre SUA, Israel și Iran.

Europa a avut însă și alte probleme în lunile precedente. Iarna trecută s-a încheiat cu o perioadă rece, ceea ce a menținut consumul de gaze la un nivel ridicat. În această vară, valurile de căldură au dus, la rândul lor, la o producție mai mare de electricitate pe bază de gaze decât în mod obișnuit.

Într-un an normal, lunile de vară sunt folosite pentru umplerea depozitelor. Cererea este mai mică, iar prețurile sunt, de regulă, mai scăzute, ceea ce le permite operatorilor să acumuleze gaze pentru sezonul rece.

Traderii încep să se teamă de iarnă

Până de curând, piața europeană a gazelor a rămas relativ calmă. Traderii au sperat că Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă și că Europa va avea suficient timp să-și refacă rezervele.

Acum, aceste așteptări s-au schimbat. Bjarne Schieldrop, analist-șef pentru materii prime la grupul bancar nordic SEB, spune că „nimeni nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple prea curând”.

„Ca urmare, piața europeană a gazelor naturale a intrat într-un fel de panică de iarnă în ultima săptămână”, a adăugat Schieldrop.

Îngrijorarea nu înseamnă neapărat că Europa va rămâne fără gaze. Piața se teme mai degrabă de o competiție acerbă pentru resurse și, implicit, de prețuri mai mari.

Prețul gazelor a depășit 68 de euro pe MWh

Prețul de referință al gazelor naturale din Europa a urcat în ultimele săptămâni la peste 68 de euro pe megawatt-oră (MWh), cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Comparativ cu începutul anului, prețul este acum de peste două ori mai mare.

O parte importantă a presiunii vine din posibilitatea ca Europa să intre în competiție cu Asia pentru transporturile de gaze naturale lichefiate. Odată cu scăderea temperaturilor, cererea pentru încălzire va crește, iar cumpărătorii europeni ar putea fi nevoiți să concureze pentru aceleași încărcături de LNG cu statele asiatice.

Analiștii Goldman Sachs estimează că situația ar putea împinge prețurile mult mai sus dacă exporturile de gaze din Orientul Mijlociu nu sunt reluate.

În acest scenariu, prețul de referință european „ar trebui probabil să depășească 100 de euro/MWh” pentru a atrage suficiente transporturi de gaze care să acopere cererea din timpul iernii, potrivit analiștilor Goldman Sachs.

Vestul Europei, cel mai expus

Problemele sunt mai mari în vestul Europei, unde depozitele au niveluri de umplere mult mai mici decât în unele state din sud și est. Italia și Polonia au reușit să-și umple depozitele la peste 80%, însă situația este diferită în Germania, Belgia și Țările de Jos.

Germania are cea mai mare capacitate de stocare a gazelor din Europa, însă depozitele sale sunt umplute în proporție de aproximativ 50%, potrivit Gas Infrastructure Europe. În Belgia, nivelul este de aproximativ 51%, iar în Țările de Jos de 45%.

Cele două țări sunt importante pentru piața britanică, deoarece sunt conectate direct la Marea Britanie prin conducte de gaze.

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