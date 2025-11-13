Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”

Emil Boc a avut prima reacție în fața presei după descinderile DNA de miercuri dimineața de la Primăria din Cluj-Napoca. Edilul a subliniat că instituția nu este ținta anchetei, ci este prinsă „la mijloc” într-un conflict între două companii.

„E o anchetă în derulare. Pot să vă spun ce nu este: nu este nimic legat de metrou, că tot am văzut că toată lumea a vorbit de metrou, n-are legătură. Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală. Sunt două scandaluri între doi asociați de la o firmă, care și-au făcut plângeri reciproce. Noi le-am dat documentele. Subiectul principal vizează practic o plângere între două firme care sunt asociate. Nu se blochează proiectele demarate din cauza aceasta. Continuăm fără probleme. Autoritățile statului trebuie să-și facă datoria”, a declarat Emil Boc.

Descinderile procurorilor DNA au avut loc miercuri dimineață la sediul Primăriei din Cluj-Napoca, iar surse apropiate anchetei susțin că sunt vizați directorul direcției tehnice și șefa serviciului de achiziții.

