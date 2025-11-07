Operaţiunea JUPITER 4, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, a ajuns în cea de-a cincea zi. Polițiștii efectuează 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii.

Procurorii au descins la șefii combinatului Liberty Galați

UPDATE: Procurorii Parchetului General au descins și la persoane din conducerea companiei Liberty, care deține combinatul de la Galați, potrivit informațiilor G4Media. Parchetul General a emis un comunicat în care se referă la compania percheziționată cu formula ”societatea X”. Procurorii acuză că membri ai conducerii combinatului, deținut de indianul Sanjeev Gupta și ajuns aproape de insolvență, ar fi făcut evaziune fiscală de circa 300 de milioane de euro.

Compania din Galați e condusă de directorul general Ajay Aggarwal, vizat și el de percheziții.

Liberty Galați a primit credite de aproape 1,5 miliarde de lei de la banca de stat Eximbank, sume acordare de guvern printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina, potrivit Economedia.

Liberty Galați, suspectată de evaziune fiscală prin tranzacții cu gigantul ruses Gazprom

Parchetul General susține că o parte din faptele de evaziune și delapidare au fost realizate prin intermediul unor tranzacții cu compania rusă Gazprom.

Procurorii acuză trei tipuri de comportamente ilegale prin care s-ar fi produs evaziunea fiscală și delapidarea:

tranzacționarea cu firme din același grup și cu compania rusă Gazprom unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂, tranzacții care au scos practic bani din compania românească și i-au mutat la alte companii deținute de patronul indian Sanjeev Gupta

bani scoși din firma din Galați și trimiși la alte companii din grupul lui Sanjeev Gupta prin împrumuturi, cesiuni de creanță și garanții

contracte fictive de management și consultanță care au dus la delapidarea patrimoniului Liberty Galați. Un exemplu dat de procurori privește un contract de consultanță de 40 milioane euro cu o firmă din Singapore, contract în cazul căruia Parchetul General susține că ”plățile nu au avut un conținut economic real”

Combinatul siderurgic de la Galați, operat de Liberty Galați, este în pragul insolvenței. Are în prezent 1.197 de creditori, cei mai mari fiind Eximbank și ANAF. În 1988 se realizau 7,8 milioane de tone de oțel pe platforma siderurgică. În ultimii doi ani s-au produs doar 457.000 de tone de oțel.

Dorinel Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului”, este în competiție cu cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest (grup de companii metalurgice şi miniere), pentru preluarea integrală a Liberty Galați, conform surselor consultate de Economedia.

Cei doi sunt singurii care doresc preluarea integrală a combinatului siderurgic. Ambii investitori au mobilizat o echipă de specialiști la combinatul siderurgic, în perioada de due dilligence – Metinvest a venit cu 18 directori, iar Umbrărescu cu 5 directori, conform surselor.

Încă două companii mai sunt interesate de Liberty Galați, însă acestea nu doresc preluarea integrală a combinatului, ci doar operarea de contracte de tolling. Este vorba despre un consorțiu european condus de compania Steel Mont și de către o companie turcă.

Statul român ar prefera însă o soluție de preluare integrală, care să rezolve și problema sumelor pe care ANAF și EximBank le au de recuperat de la Liberty Galați, conform informațiilor Economedia.

Comunicatul integral al Parchetului General:

În cursul zilei de astăzi, 7 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Inspectoratul de Poliție Județean Galați – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice), efectuează 7 percheziţii domiciliare pe raza județelor Galați, Ilfov și a municipiului București, la sediul social al societății comerciale X, precum și la locuințele persoanelor implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

În fapt, din probele administrate până în prezent, s-a reţinut că persoanele cu funcții de conducere din cadrul societății comerciale au acționat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entitați afiliate înregistrate în alte jurisdicții, acestea din urmă fiind implicate și în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum și contracte de împrumut fictive.

Modalitatea faptică de comitere a infracţiunilor de delapidare şi de evaziune fiscală a constat, în principal în:

1) Tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂

În perioada 2019–2022, societatea X a derulat mai multe tranzacții majore de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO₂. Fondurile inițial alocate pentru achiziția acestor certificate, cu un scop operațional clar, au fost redirecționate către entități afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească.

În vederea materializării acestor demersuri, doua persoane, în calitate de membri ai consiliului de administrație al societății X, au aprobat vânzarea către două entități între care GAZPROM RUSIA a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, valoarea totală a tranzacției fiind de 137.552.250 euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.

Ulterior, în cursul anului 2020, cei în cauză, au procedat la transferarea sumelor de bani în conturile ”societății mamă”, folosind drept vehicule financiare mai multe subsidiare deținute de una dintre persoanele menționate anterior prin intermediul unei societăți din Singapore.

În acest context, la data de 01.03.2021, societatea X înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, situație de natură a conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale instituite de art. 8 litera e din HG nr. 780/14.06.2006 .

Dat fiind că societatea X avea obligația depunerii la Registrul Național a unui volum de certificate de emisii echivalent producției din anul 2020, în cursul anului 2021, societatea a achiziționat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăți din grup cu sediul în Cehia, la un preț mediu de 47,8 euro/certificat, suma aferentă tranzacției, de peste 48.000.000 euro, fiind achitată din conturile curente ale societății X.

De asemenea, s-a procedat la achiziția unui număr de aproximativ 2 milioane certificate de la GAZPROM RUSIA, la un preț mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 euro, din care 17.000.000 euro au reprezentat dobânzi/comisioane/beneficii achitate din fondurile curente ale societății X, restul sumei de aproximativ 90.000.000 euro urmând a fi rambursată la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.

În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial societății X și utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro la care se pot adăuga și sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021.

În concluzie, tranzacțiile cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităților afiliate și al acționarilor, în detrimentul patrimoniului și stabilității financiare a X.

2) Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente:

Examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entități afiliate din Europa.

S-au identificat situații în care fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către persoane juridice afiliate, fără o justificare operațională.

3) Încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului societății X:

Între X și entități juridice nerezidente, controlate de aceleași persoane fizice, au fost identificate o serie de operațiuni financiare transfrontaliere, ale căror caracteristici, coroborate cu circumstanțele în care au avut loc și scopul urmărit, pot conduce la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societății, ar putea proveni din posibile activități infracționale (evaziune fiscală, fraudă, ”utilizarea abuzivă a activelor corporale”, ”manipulare a bilanțului”, spălare a banilor).

Un exemplu în acest sens îl constituie plățile, totalizând 16.984.201 euro, efectuate între 2020–2022 către o societate nerezidentă, pentru servicii fictive de management și consultanță.

Un alt exemplu îl reprezintă transferurile operate în perioada 2022 – 2023 către o societate rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari. Probatoriul administrat indică suspiciuni că plățile nu au avut un conținut economic real, iar reprezentanții societății X au acţionat în vederea delapidării patrimoniului acestei societăți prin intermediul persoanei juridice rezidente în Singapore, aceasta fiind utilizată și pentru crearea unui circuit evazionist, sens în care au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri care nu au avut la bază operaţiuni reale.

Acționând în aceste modalități, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare și materiale ale societății în cauză, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului.

”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, astăzi, 7 noiembrie, se desfăşoară 24 de acțiuni operative, în cadrul cărora au loc 88 de percheziţii domiciliare, în mai multe judeţe ale ţării.

Aceste activităţi au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii”, transmite, vineri, Parchetul General.

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciune, şantaj, delapidare,infracţiuni privind Codul fiscal, infracţiuni de corupţie, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă neletală, fără drept, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, infracţiuni privind regimul deşeurilor, braconaj piscicol, furt calificat, infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.

De asemenea, sunt investigate faptele privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, contrabandă calificată şi uz de armă neletală, fără drept.

”Operaţiunea JUPITER 4 demonstrează cooperarea fermă a instituţiilor statului pentru apărarea legalităţii, protejarea resurselor publice şi consolidarea unui climat social bazat pe integritate, responsabilitate şi respect pentru normele juridice”, arată procurorii.

Aceştia au precizat că aproximativ o mie de descinderi au avut loc de la începutul săptămânii.

Tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Public, ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale suspectată că, în perioada 2019–2023, ar fi utilizat tranzacțiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂) pentru a delapida fonduri și a crea circuite de optimizare fiscală ilicită. Surse apropiate anchetei susțin că este vorba despre combinatul siderurgic Liberty Galați.

Procurorii susțin că persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei au redirecționat fondurile destinate achiziției certificatelor către entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, fără niciun beneficiu economic pentru societatea din România.

În perioada 2019–2022, societatea ar fi vândut aproximativ 5,75 milioane de certificate CO₂, în valoare totală de peste 137 milioane de euro, inclusiv către o entitate din Federația Rusă. Ulterior, sumele obținute ar fi fost transferate către o „societate-mamă” prin intermediul unor subsidiare din Asia, în special din Singapore.

Prejudiciul uriaș, depășește 300 de milioane de euro

Pentru a acoperi deficitul de certificate, compania ar fi achiziționat ulterior, la prețuri aproape duble, noi volume de certificate de la alte firme din grup, plătind peste 155 milioane de euro din fondurile proprii.

Ancheta vizează și contracte fictive de împrumut, cesiune de creanță și prestări servicii, în baza cărora ar fi fost transferate suplimentar peste 137 milioane de euro către entități afiliate din Europa, precum și plăți de circa 40 milioane de dolari către o firmă din Singapore pentru servicii fără conținut economic real.

În total, prejudiciul estimat în cauză depășește 300 de milioane de euro, sumă care ar fi fost deturnată din patrimoniul societății și din bugetul consolidat al statului.

Infracțiunile vizate de anchetatori, în cadrul operațiunii JUPITER 4

DELAPIDARE

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de urmărire penală, cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi – SICE în data de 07.11.2025 pun în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.

Din materialul probator s-a reţinut că, începând cu anul 2019, persoane cu funcţii de conducere din cadrul unei societăţi comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.

Modalitatea faptică de comitere a infracţiunilor de delapidare şi de evaziune fiscală a constat, în principal:

– în tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, alocate gratuit de statul român, fie la un preț de achiziție supradimensionat, fie sub prețul pieței, în cazul vânzării acestora;

– încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente, în patrimoniul cărora s-au transferat importante resurse financiare, în detrimentul societății române;

– încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, atât cu operatori intracomunitari, cât și din afara teritoriului Uniunii Europene.

Aceste mecanisme au implicat, în esență, înregistrarea în evidențele contabile ale societății a unor venituri diminuate, cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive, producându-se un dublu efect:

– patrimonial — prin diminuarea activului patrimonial al persoanei juridice care a efectuat plata facturilor fiscale şi

– fiscal —diminuarea cuantumului impozitului pe profit/ taxei pe valoare adăugată datorate bugetului consolidat al statului.

Astfel, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare și materiale ale societății în cauză estimate la aproximativ 300 de milioane de euro au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Neamț au pus în executare 2 mandate de percheziție în Neamț, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare.

În actul de sesizare se arată că, în fapt, numita N.A., în calitate de director al C.Î.A.Tg.-Neamț a sustras bunuri din patrimoniul centrului pe care le-a folosit în interes propriu și ar fi exercitat acte de violență și ameninţare asupra beneficiarilor și angajaţilor centrului.

EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.EDâmbovița pun în executare 6 mandate de percheziție domiciliară (Dâmbovița -5, Tulcea -1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de354.000 lei.

Din actele dosarului rezultă că, o societate nu a declarat si nu a plătit impozitul pe venitul din salarii în perioada aprilie -octombrie a anului 2022.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Albapun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Alba și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 681.741 lei.

Din probele administrate rezultă că, reprezentantul legal al societății M.O. SRL nu a evidențiat în actele contabile ale societății suma de 50.000 lei, ca urmare a vânzării către numiții G.L. și G.C.G. a unui imobil. De asemenea, acesta aînregistrat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale și/sau fictive, aferente perioadei 2020-2022.

Reprezentantul legal al societății a reținut impozite și contribuții prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, constând în impozit pe venituri din salarii, CAS angajat și CASS angajat, în perioada octombrie 2023-februarie 2025, aferente perioadei septembrie 2023-ianuarie 2025, pe care nu le-a plătit, depășind termenul de 60 zile de la scadență.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Sibiu pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Sibiu -2, Vâlcea -1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 99.447 lei.

În fapt, în perioada 25.07.2022-25.07.2023, societatea SC V.C. SRL, cu sediul în mun. Sibiu, nu a plătit impozite și contribuții către bugetul de stat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Caraș Severin pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Maramureș -2, Caraș Severin -1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 500.000 lei.

Din actele procedurale reiese faptul că, la data de 23.09.2025 o societate comercială a introdus în consum propriu în aplicaţia SUMAL 2 AGENT un volum total de 604,26 mc de diferite specii/sortimente de arbori, existând suspiciunea că această cantitate de material lemnos a fost comercializată fără a fi înregistrată în documentele contabile.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Dolj pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 25.466 lei.

Din actele dosarului rezultă că, în perioada 01 aprilie 2024 – 31 octombrie 2024, administratorul unei societăți comerciale care activa în domeniul construcțiilor, ar fi reținut și nu ar fi virat către bugetul de stat în cel mult 60 de zile de la scadență, impozite și contribuții cu reținere la sursă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor pun în executare 18 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 10.000.000 lei.

Din probele administrate în cauză a reieșit faptul că, în perioada 2021-2024, reprezentantul societății comerciale D. SRL, a înregistrat în evidențele contabile documente de achiziții fictive, respectiv documente care nu reflectau operațiuni reale, prin aceasta simulând achiziții de bunuri/servicii de la mai multe societăți comerciale, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit.

În perioada 03.06.2024 – august 2025, reprezentanții societății comerciale D. SRL au continuat activitatea de înregistrare în evidențele contabile ale acesteia de achiziții fictive, respectiv, de documente care nu reflectă operațiuni reale, prin acestea simulând achiziții de bunuri/servicii de la societățile F.Q. SRL, A. SRL, J. SRL, S.S.C. SRL, S.A.R. SRL și P.M. SRL, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului reprezentând TVA și impozit pe profit.

Totodată, în perioada 2022-august 2025, reprezentanții societății comerciale J. SRL au înregistrat în evidențele contabile ale acesteia achiziții fictive, respectiv, documente care nu reflectă operațiuni reale, prin acestea simulând achiziții de bunuri/servicii de la societățile T.R. C. SRL, A.G. SRL, Z.B. SRL, M.S. SRL – toate având același reprezentant (atât furnizorii, cât și beneficiarul), SC F.E. SRL, SC I. SRL, SC E.P. SRL (societăți furnizoare reprezentate de către aceeași persoană) și SC A. SRL, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului reprezentând TVA și impozit pe profit.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Călărași pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare a banilor și evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 730.000 lei.

În actul de sesizare se menționează că, la data de 18.03.2024, organele de urmărire penală au fost sesizate de o unitate bancară cu privire la împrejurarea că între mai multe persoane de pe raza mun. Călăraşi, Bucureşti şi Râmnicu-Vâlcea au existat transferuri bancare pentru care ulterior au fost transmise mesaje de returnare a fondurilor pe motive de fraudă.

Din cercetări a reieşit că, în perioada aprilie 2023 – mai 2024, au fost realizate venituri care nu au fost declarate, sursa fiind disimulată prin contracte de donaţie/împrumut, persoanele implicate sustrăgându-se de la plata impozitelor.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Vaslui au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Vaslui, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu 300.000 lei.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 01.01.2023-15.06.2025, reprezentanții unei societăți comerciale din jud. Vaslui au prestat servicii funerare și de catering, ocazie cu care au încasat sume importante de bani și au omis să evidențieze toate operațiunile efectuate și veniturile încasate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat.

COD FISCAL

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bacău au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h Cod fiscal, cu un prejudiciu de 110.253 lei.

În actul de sesizare se arată că, în data de 09.10.2025 suspectul A.V., a fost depistat pe raza localității Răcăciuni, jud. Bacău, deținând în autoturismul marca Audi, în afara antrepozitului fiscal cantitatea totală de 156.640 țigarete, marca Kent și Marlboro fără a fi marcate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea-Ciuc și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Harghita au pus în executare 3 mandatede percheziție domiciliară în județul Harghita, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h Cod fiscal.

În cauză se efectuează cercetări cu privire la faptul că, numitul A.R.I. de pe raza municipiului Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, deține și comercializează, prin intermediul platformelor electronice (Facebook), țigarete și consumabile tip GLO, din gama NEO la preț de 10 lei/parchet, respectiv 25 lei/3 pachete, fără ca acestea să fie timbrate sau marcate corespunzător.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Teleorman pun în executare 4 mandatede percheziție domiciliară în județul Teleorman, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni prevăzute de Codul fiscal – art. 452 alin. 1 lit. h.

În actul de sesizare se arată faptul că, numitul A.I. este suspectat de comercializare de produse netimbrate din tutun, țigarete netimbrate sau timbrate necorespunzător.

CONTRABANDĂ

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București şi ofiţerii de poliţie din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunilede contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În fapt, s-a stabilit că numitul I.L.C., domiciliat în municipiul București, sector 1, a achiziționat din Bulgaria o armă neletală supusă autorizării, pe care ar fi introdus-o ilegal în țară și o deține, fără drept, la domiciliul său.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina şi ofiţeri de poliţie din cadrul SICE OLT periculoase au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Olt, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de contrabandă.

Din datele și informațiile obținute în urma investigațiilor efectuate a rezultat că, T.P., administrator al unei societăţi, comercializează ţigarete fără timbru de marcaj fiscal, atât prin intermediul acesteia, cât şi direct, către alte societăţi ce au acelaşi obiect de activitate.

INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de corupție.

S-a constatat faptul că, în prioada 2020 – prezent, primarul unei UAT de nivel comună, a primit de la mai multe firme de construcții care au avut relații comerciale cu instituția publică, diverse bunuri și servicii în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu.

BRACONAJ PISCICOL

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi ofiţerii de poliţie din cadrul S.R.P.T. – Biroul Județean Poliție Transporturi Brăila pun în executare 2 mandate de percheziție și 2 mandate de aducere într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de braconaj piscicol – art. 56 lit.a.b,g din Legea nr. 176/2024.

Din actele dosarului a rezultat faptul că, mai multe persoane au fost depistate pe Dunăre, în perioada de prohibiție, la bordul unei ambarcațiunidin fibră de sticlă, pescuind cu ajutorul a două unelte de pescuit din monofilament, fără să dețină licență de pescuit comercial.

INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Iași – Serviciul de Investigații Criminale, pun în executare 1 mandatde percheziție domiciliară şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de șantaj.

INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA ÎNCREDERII

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița-Năsăud şi ofiţeri de poliţie din cadrul SICE Bistrița Năsăud au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Bistrița-Năsăud -2, Bihor -1) și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni bancrută frauduloasă, cu un prejudiciu de aproximativ 4.072.455 lei.

Din actele dosarului a rezultat faptul că, în perioada aprilie 2021 – noiembrie 2022 inculpatul, ulterior apariţiei stării de insolvenţă a societăţii comerciale pe care o administra, a transmis în mod fictiv părţile sociale ale acesteia unei alte persoane şi totodată, după intrarea societăţii în procedura insolvenţei a sustras evidenţele debitoarei şi ascuns o parte din activul acesteia, prejudiciind astfel creditorii societăţii.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Cluj au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Cluj şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune, cu un prejudiciu de 500.000 lei.

Din materialul probator, rezultă faptul că, la data de 24.04.2023, persoana vătămată M.A.M a formulat plângere penală prin care a solicitat efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, uz de fals, și accesare ilegal la un sistem informatic, pretins comise de numiții M.N.R, avocații N.Z, C.L., M.N.R., precum și de executorul judecătoresc I.A.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Dâmbovița – Serviciul de Investigații Criminale, pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţului Dolj şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune, prejudiciul fiind de 43.800 euro.

Din actele dosarului a rezultat faptul că, la data de 16.05.2025 numitul G.I. a formulat o plângere penală împotriva numitului M.I., urmare achiziționării unui autoturism marca Mercedes Benz model GLE 450, constatând că asupra autoturismului există un litigiu, documentația fiind încheiată în fals.

ORGANIZAREA JOCURILOR DE NOROC

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani şi ofiţerii de poliţie din cadrul SICE Botoșani pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Botoșani, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni la regimul jocurilor de noroc prevăzute de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009.

S-a reținut faptul că, în unele locaţii situate pe raza judeţului Botoşani, se desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, fără licenţă sau autorizaţie, în sensul că, funcţionează aparate de joc tip slot-machines, în unităţi administrativ-teritoriale de tip comună sau oraș, cu o populaţie după domiciliu mai mică de 15.000 locuitori.

INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Satu Mare – Serviciul de Investigații Criminale, pun în executare 1 mandat de percheziție domiciliară pe raza judeţului Harghita şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de furt calificat, prejudiciul fiind de 18.700 lei.

În fapt, s-a reținut că, o persoană fizică a sustras 2 cântare din zona de recepție marfă a unui hipermarket din municipiul Satu Mare.

NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu şi ofiţerii de poliţie din cadrul IPJ Giurgiu – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase pun în executare 1 mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă neletală, fără drept.

Din probele administrate a rezultat faptul că, persoana cercetată ar fi utilizat o armă de tip pistol pe o stradă din localitate, fiind surprinsă de sistemul de supraveghere video din zonă, fără ca, la acel moment, să fie sesizată poliției vreo faptă de acest gen. În urma verificărilor efectuate în Registrul Național al Armelor și Munițiilor (RNAI), s-a constatat că persoana în cauză nu figurează ca deținător legal de arme.

Operațiunea „JUPITER 4” demonstrează cooperarea fermă a instituțiilor statului pentru apărarea legalității, protejarea resurselor publice și consolidarea unui climat social bazat pe integritate, responsabilitate și respect pentru normele juridice.

Prin identificarea și sancționarea persoanelor implicate în activități ilegale precum evaziune fiscală, spălare a banilor, delapidare, corupție, contrabandă, înșelăciune, bancrută frauduloasă sau alte fapte prevăzute de legea penală, autoritățile contribuie la protejarea valorilor sociale fundamentale – integritatea economică, siguranța publică, ordinea de drept, corectitudinea relațiilor sociale și încrederea cetățenilor în instituțiile statului – garantând totodată o societate bazată pe legalitate, echitate și responsabilitate civică.

