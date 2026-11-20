Clotilde Armand lansează acuzații dure la adresa Agenției Naționale de Integritate (ANI), după cazul lui Radu Miruță. Fostul primar al Sectorului 1 pune sub semnul întrebării independența instituției și susține că aceasta ar trata diferit politicienii, în funcție de apartenența lor politică.

Clotilde Armand invocă presupuse legături între conducerea ANI și PSD și acuză instituția că nu acordă aceeași atenție unor controverse privind averile și interesele unor lideri social-democrați.

”Ușor, ușor, până la alegeri, singurii declarați compatibili de ANI vor fi pesediștii! Ăsta da stat capturat. Cazul lui Radu Miruță ridică din nou întrebări despre independența Agenției Naționale de Integritate. De ce spun asta? Să ne amintim că ANI a fost condusă de fratele unui secretar de stat PSD din Ministerul Agriculturii, iar acum la conducerea instituției se află un fost consilier al pesedistului Mihai Tudose. Ce coincidențe convenabile!”, a spus Armand.

Fostul edil al Sectorului 1 își continuă criticile la adresa PSD, susținând că ”doar ambalajul se schimbă”.

”În România, se pare că reforma înseamnă să-i verificăm pe ceilalți, în timp ce oamenii PSD rămân mereu în afara suspiciunilor. Iată reforma PSD! Aceleași metehne, aceleași rețele de influență, doar ambalajul se schimbă.

Nimic despre averea nejustificată a lui Grindeanu, a lui Simonis sau despre blănurile lui Ciolacu. Nimic despre averea lui Manole și conflictul de interese din avioane și darurile de nuntă oferite de Gruia Stoica exact când Manole lucra Ministerul Transporturilor”, a încheiat Armand.

Judecătoria Sectorului 1 București a decis la finalul lunii august, condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. Decizia nu e definitivă.

Radu Miruță a fost declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil pe deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării. Cazul are legătură cu o expertiză tehnică judiciară pe care acesta ar fi realizat-o și ar fi încasat-o în anul 2023, în timp ce exercita primul mandat de parlamentar.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, inspectorii de integritate l-au înștiințat oficial pe Radu Miruță cu privire la constatarea incompatibilității. Deputatul poate contesta raportul ANI în instanță. Contactat de Gândul, Radu Miruță afirmă că nu a primit o notificare din partea ANI.