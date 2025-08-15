Emilian, câștigător la „Te cunosc de undeva”, șocat de prețul unui PANINI în București: „ Când mi-a dat să plătesc...”

Emilian, câștigător la „Te cunosc de undeva”, a avut parte de un contact șocant cu prețurile din București. Și o surpriză amară, după cum a lăsat el să se înțeleagă.

Tânărul cântăreț a povestit pe TikTok ce impresie i-a lăsat Capitala, în special după ce a cumpărat ceva de mâncare.

„M-am trezit târziu”

Astfel, Emilian a relatat cum, grăbindu-se spre studio, a decis să își cumpere un panini, dar a descoperit că gustarea l-a costat nu mai puțin de 75 de lei.

„M-am trezit târziu, nu am apucat să mănânc acasă și am zis să îmi iau ceva rapid: un panini cu mortadela și pesto. Când am văzut suma… 75 de lei! Am rămas fără cuvinte!”, a spus Emilian în clipul postat online pe TikTok.

Filmulețul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, iar comentariile nu au întârziat să apară. Cei mai mulți dintre urmăritori au considerat prețul exagerat. Unii chiar au glumit – „La banii ăștia, trebuia să vină acasă cu tot cu bucătarul”.

Altfel, deși în ultima vreme și-a concentrat energia pe carieră și dezvoltare personală, Emilian a vorbit și despre viața private. El a transmis că își dorește o relație bazată pe comunicare și simplitate.

„Trebuie să fie o fată simplă și cu care să știu să comunic foarte bine. Pentru mine asta e foarte important. Dacă nu știm să comunicăm cum trebuie, e cam greuț. Nici eu nu sunt o persoană ușor de suportat, artiștii le au pe ale lor… Încerc și eu să mă controlez. Nu am pretenții, să fiu nu știu cum, să am un tipar”, a declarat Emilian pentru Spynews.ro.

