Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA

11 aug. 2025, 09:12, Actualitate
Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025 / foto: Shutterstock

Mulți turiști români aleg să meargă în vacanță în stațiunea Băile Felix, pentru a facilita de efectul benefic al apelor termale, dar și de clipe de relaxare. Iată ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA de la începutul acestei luni, și cum influențează bugetele turiștilor.

Stațiunea Băile Felix se află printre locațiile preferate de turiștii români. Stațiunea, situată în comuna Sânmartin din județul Bihor, pune la dispoziție vizitatorilor tratamente balneare pentru ameliorarea diverselor afecțiuni. Stațiunea balneoclimaterică este de interes general, fiind și cea mai mare din România.

Turiștii pot beneficia, aici, de mai multe metode de relaxare și de tratare a unor afecțiuni. Vizitatorii beneficiază de masaje de relaxare, împachetări cu parafină, hidroterapie și electroterapie. De altfel, turiștii optează și pentru tratamente cu aerosoli.

Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025

Odată cu majorarea TVA de la 1 august 2025, de la 19% la 21%, mai multe servicii s-au scumpit. Hotelierii din stațiune, în schimb, anunță că nu vor majora tarifele destinate turiștilor, cel puțin momentan. O noapte de cazare costă, în prezent, între 280 și 300 de lei.

De asemenea, persoanele care optează pentru a intra în Aqua Park vor plăti 100 de lei. Persoanele cazate în complexul în care se află parcul acvatic vor plăti suma de 80 de lei.

Opiniile turiștilor sunt împărțite. Dacă unii dintre cei prezenți în stațiune se bucură de vreme și de distracție, alți vizitatori susțin că serviciile sunt scumpe.

„Foarte scump. Comparativ cu prețurile din Germania și cu salariile”, „Ar fi trebuit să fie ceva mai bun, să-ți ofere ceva mai bun”, spun unii turiști, arată Stirileprotv.ro.

Cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară

Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare

Ciorbă la 10 de lei pe Litoral în plin sezon. Unde se petrece minunea și care sunt motivele

Top 7 plaje de la Marea Neagră care au nisip fin și intrarea lină în apă. Pot fi perfecte pentru familiile care au copii

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)

