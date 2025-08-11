Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA

Mulți turiști români aleg să meargă în vacanță în stațiunea Băile Felix, pentru a facilita de efectul benefic al apelor termale, dar și de clipe de relaxare. Iată ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA de la începutul acestei luni, și cum influențează bugetele turiștilor.

Stațiunea Băile Felix se află printre locațiile preferate de turiștii români. Stațiunea, situată în comuna Sânmartin din județul Bihor, pune la dispoziție vizitatorilor tratamente balneare pentru ameliorarea diverselor afecțiuni. Stațiunea balneoclimaterică este de interes general, fiind și cea mai mare din România.

Turiștii pot beneficia, aici, de mai multe metode de relaxare și de tratare a unor afecțiuni. Vizitatorii beneficiază de masaje de relaxare, împachetări cu parafină, hidroterapie și electroterapie. De altfel, turiștii optează și pentru tratamente cu aerosoli.

Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025

Odată cu majorarea TVA de la 1 august 2025, de la 19% la 21%, mai multe servicii s-au scumpit. Hotelierii din stațiune, în schimb, anunță că nu vor majora tarifele destinate turiștilor, cel puțin momentan. O noapte de cazare costă, în prezent, între 280 și 300 de lei.

De asemenea, persoanele care optează pentru a intra în Aqua Park vor plăti 100 de lei. Persoanele cazate în complexul în care se află parcul acvatic vor plăti suma de 80 de lei.

Opiniile turiștilor sunt împărțite. Dacă unii dintre cei prezenți în stațiune se bucură de vreme și de distracție, alți vizitatori susțin că serviciile sunt scumpe.

„Foarte scump. Comparativ cu prețurile din Germania și cu salariile”, „Ar fi trebuit să fie ceva mai bun, să-ți ofere ceva mai bun”, spun unii turiști, arată Stirileprotv.ro.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)