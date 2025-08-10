Prima pagină » Actualitate » Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la cină: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!”

Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la cină: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!"

10 aug. 2025, 09:34
Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la cină: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!
sursa foto: Hepta

Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson să cineze cu el, a spus actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde a fost distinsă cu Leopard Club, potrivit Variety.

„Un telefon a sunat în rulota mea şi era Donald Trump. Am crezut era o glumă. ‘Bună, sunt Donald Trump'”, a dezvăluit Thompson. „Am spus: ‘Cu ce vă pot ajuta?’ Am crezut are nevoie de indicaţii. El a spus: „Mi-ar plăcea stai într-unul dintre locurile mele frumoase şi poate am putea lua cina”, a dezvăluit ea în timpul unui masterclass la Locarno, amintindu-şi de lucrul la satira politică a lui Mike Nichols denumită „Primary Colors”.

„Mi-am dat seama că exact în acea zi divorţul meu a fost în sfârşit pronunţat. Pun pariu are oameni care caută peste tot persoane potrivite pe care le elimine, toate aceste divorţate drăguţeadică, a găsit numărul rulotei mele! Asta e urmărire! Aşa da, fi putut ieşi la o întâlnire cu Donald Trump. Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!”.

Emma Thomposon, care şi-a început cariera în calitate de comediant, nu s-a ferit niciodată de umorul politic.

Am făcut glume despre Margaret Thatcher şi herpes, ştii? Este cel mai simplu lucru pe care îl poţi lua din sexul neprotejat. Am spus atât de Thatcher, cât şi de herpes era foarte greu de scăpat. Este valabil şi astăzi„, a spus ea, reflectând asupra începuturilor sale.

„Mai târziu, am scris o serie de scenete de comedie şi una dintre ele era despre o femeie din epoca victoriană care venea să-şi vadă mama. Soţul ei pare aibă o creatură micăataşată de corpul ei. Ea vorbeşte despre penisul lui, desigur, şi este vorba despre ignoranţă sexuală, dar este amuzant. Producătorul filmului „Sense and Sensibility” a văzut asta şi s-a gândit: Această femeie o poate adapta pe Jane Austen! Este atât de ciudat”.

Emma Thompson, care a primit premiul Leopard Club la festival, a jucat recent în filmul lui Brian Kirk „Dead of Winter”.

Aproape am avut un anevrism – am fost atât de uimită şi atât de fericită”, a spus ea, amintindu-şi de o proiecţie foarte aglomerată la film.

De asemenea, ea nu se întâlnise cu un personaj ca cel pe care l-a interpretat în „Good Luck to You, Leo Grande”: o femeie care decide să experimenteze, în sfârşit, un orgasm târziu în viaţă, cu ajutorul unui gigolo.

„Mi-a plăcut frica ei, mi-a plăcut ştia îi lipseşte ceva important. Ea a făcut toate lucrurile bune în viaţă şi în momentul în care o întâlnim, este doar deprimată şi confuză”, a spus aceasta.

Conversaţiile pe care le-am avut în jurul acestui film au fost incredibile, cu femei mai tinere care mi-au spus că nici ele nu au experimentat-o niciodată sau bărbaţi gay mai în vârstă care au spus i-a ajutat imaginea corpului lor. Dar a fost foarte important pentru ea experimenteze acest orgasm pe cont propriu”.

Aceasta a vorbit şi despre scena în care stă goală în faţa oglinzii „nu foarte bine luminate”.

„Am mers în multe galerii de artă şi m-am uitat la imagini cu Adam şi Eva. Erau într-o poziţie foarte relaxată, cu un genunchi îndoit, fără se gândească la asta. Am încercat să canalizez asta. Era vorba despre cineva care avea această acceptare neutră. Şi Dumnezeu ştie este greu”.

