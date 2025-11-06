Eroare în Franța. Un tren de mare viteză a ajuns într-o altă regiune, la sute de kilometri distanță

Eroare în Franța. Un tren TGV care a plecat de la Nantes spre Paris, Franța, a ajuns într-o altă gară aflată la aproximativ 300 de kilometri distanță. Totul s-a întâmplat din cauza unei erori în operarea sistemelor de pe traseu.

Astefel, din cauza unei erori de comutare, un tren TGV de la Nantes la Paris a ajuns în gara Saumur. Incidentul acesta s-a produs luni. Apoi, trenul s-a îndreptat către destinația corectă, iar pasagerii au ajuns la destinație cu câteva ore întârziere, conform le Figaro.

Mai precis, eroarea s-a produs la o bifurcație. În loc să o ia spre nord, trenul a virat spre sud. Atât personalul, cât și călătorii trenului au fost mirați când au realizat că au ajuns în altă gară.

Joi, conducerea companiei feroviare a confirmat incidentul, însă a refuzat să comenteze. Pasagerilor afectați li s-a oferit un voucher în valoare de 50% din prețul biletului lor.

Autorul recomandă:

Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez

Alertă în Franța. O mașină a intrat într-un grup de pietoni. Șoferul a strigat „Allah Akbar” în momentul arestării