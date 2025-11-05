Prima pagină » Știri externe » Alertă în Franța. O mașină a intrat într-un grup de pietoni. Șoferul a strigat „Allah Akbar” în momentul arestării

Alertă în Franța. O mașină a intrat într-un grup de pietoni. Șoferul a strigat „Allah Akbar” în momentul arestării

05 nov. 2025, 15:19, Știri externe
Alertă în Franța. O mașină a intrat într-un grup de pietoni. Șoferul a strigat „Allah Akbar” în momentul arestării

Un bărbat a intrat intenționat cu mașina într-un grup de pietoni și bicicliști, miercuri dimineață, pe insula franceză Oléron, din largul coastei Atlanticului. Zece persoane au fost rănite în total. Potrivit primelor rapoarte ale autorităților, două persoane se află la terapie intensivă, iar alte trei au suferit răni mai ușoare.

Postul de televiziune francez BFMTV a relatat că suspectul implicat în atacul cu mașina din Ile d’Oleron a strigat „Allahu Akbar” când a fost arestat de polișiti.

Conform sursei citate, după ce și-a oprit vehiculul, bărbatul a încercat să-l și incendieze.

Sursa: X/@lakshaymehta08

„O arestare complicată, care a necesitat utilizarea unui pistol cu ​​electroșocuri. În momentul arestării, bărbatul a strigat Allahu Akbar”, a declarat procuratura din La Rochelle.

Ziarele Sud-Ouest și Le Parisien au relatat același lucru, adăugând că anchetatorii analizează și posibilitatea ca suspectul să sufere de tulburări mintale.

„Este o persoană cunoscută, în special de poliție, pentru un comportament anormal și pentru probleme legate de consumul de alcool”, explică primarul orașului Saint-Pierre-d’Oléron Christophe Sueur.

Șoferul arestat s-a născut în 1990 și este de naționalitate franceză, potrivit informațiilor BFMTV. Este cunoscut pentru infracțiuni de drept comun, precum furtul și conducerea sub influența alcoolului.

Un asistent al unui deputat local din partidul de extremă dreapta Adunarea Națională se numără printre răniți.

