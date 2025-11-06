Simona Boilă, o doctoriță stabilită în Franța, a fost ucisă de propriul fiu: „Era o femeie extrem de plăcută”

Simona Boilă, o doctoriță stabilită în Franța, a fost ucisă de propriul fiu. Trupul neînsuflețit al doctoriței romance, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit în locuința sa din Molsheim, în Franța, la aproximativ un kilometru și jumătate de cabinetul medical unde profesa.

Descoperirea a avut loc în cursul dimineții de joi, 30 octombrie 2025, scrie publicația locală Dernières Nouvelles d’Alsace, după ce o angajată, îngrijorată că medicul nu ajunsese la program, a încercat fără succes să o contacteze și a alertat Poliția.

Pista criminală este considerată aproape certă: principala suspiciune planează asupra fiului victimei, în vârstă de 22 de ani, care luni, 3 noiembrie, încă era căutat.

Joi, 30 octombrie 2025, sala de așteptare a cabinetului de cardiologie din aleea Jean-Pierre-Carl începea să se umple. Deoarece medicul nu și-a făcut apariția, o angajată a dat alarma.

Jandarmii au ajuns primii la domiciliul Simonei Boila, dar, din cauza mirosului puternic de benzină care venea din casa cu două etaje, au chemat și pompierii.

În interior, salvatorii au găsit un trup carbonizat, imposibil de identificat imediat, iar încăperea, parțial arsă, era într-o dezordine accentuată. Flăcările nu s-au propagat în restul imobilului, dar primele constatări indică faptul că incendiul s-ar fi produs miercuri, 29 octombrie. Apoi, cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg, acolo unde s-a efectuat autopsia.

Cine era Simona Boilă

Născută în 1969 la Cluj-Napoca, Simona Boilă era medic cardiolog, specializată în cardiologie și boli vasculare. A emigrat în Franța la sfârșitul anilor 2000 împreună cu fiul ei, Andrei (născut în 2003). Medicul lucrase inițial la Nouvel Hôpital Civil din Strasbourg, apoi mai mulți ani la centrul de readaptare din Schirmeck.

Din anul 2012, ea se stabilise la Molsheim, practicând în sistem liberal mai întâi alături de dr. Jean-Paul Heimburger, iar circa un deceniu mai târziu împreună cu dr. Bogdan Rădulescu.

Primarul orașului Molsheim, Laurent Furst, a reacționat luni, 3 noiembrie, la aflarea veștii tragediei:

„O cunoșteam în calitate de primar, dar și ca pacient. Era o femeie extrem de plăcută și binevoitoare, care avea grijă de pacienții ei. Dispariția ei tragică va lăsa un gol în orașul nostru.”

Fiul doctoriței este principalul suspect. Astfel, în seara zilei de duminică, 2 noiembrie, Jandarmeria din Bas-Rhin a difuzat un apel succint către populație, și anume, fotografia unui tânăr de 22 de ani care s-ar putea deplasa cu bicicleta și pe care jandarmii din Molsheim încercau să îl localizeze. Conform informațiilor disponibile în acest caz, este vorba despre Andrei Boilă, fiul doctoriței românce, care ar avea antecedente psihiatrice. Acesta este bănuit că și-ar fi ucis mama.

Autorul recomandă:

„Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani găsită MOARTĂ în gardă la Buzău