Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez

Braziliencele îl iubesc pe Emmanuel Macron. Cel puțin asta reiese din numeroasele imagini surprinse, ieri, la sosirea președintelui francez în orașul Salvador.

Șeful de stat a vizitat Centrul Istoric al orașului, înainte de a participa la deschiderea Festivalului „Viitorul Nostru, Brazilia-Franța“, la Muzeul de Artă Modernă din Bahia, iar zecile de admiratoare s-au adunat pentru a-i ura bun venit.

În imaginile care au făcut înconjurul internetului, doamnele par să-i sară în brațe lui Macron. Unele îi cer poze, altele îi pun în brațe bebeluși, iar cele mai curajoase îl sărută apăsat pe obraji.

Pe rețelele de socializare, postările cu admiratoarele lui Macron nu au încetat să curgă, iar internauții susțin că imaginile sunt atât de „expresive“ încât prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, ar putea deveni geloasă.

În timpul plimbării sale pe străzile din Pelourinho, Macron a fost surpins inclusiv sărutând bebeluși și a fost invitat de trupa de samba Olodum să li se alăture la tobe.

Presa din Brazilia scrie că mulțimea numeroasă pe care Emmanuel Macron a atras-o după el în timpul vizitei prin Centrul Istoric din Salvador simbolizează legătura istorică și culturală dintre Franța, Brazilia și continentul african – o temă centrală a vizitei.

Ajuns la MAM (Muzeul de Artă Modernă), președintele francez a fost primit de guvernatorul Jerônimo Rodrigues, de ministrul Culturii, Margareth Menezes, precum și de reprezentanți diplomatici și artiști. În discursul său, Macron a mulțumit locuitorilor din Bahia pentru primirea călduroasă.

„Este un privilegiu imens să experimentez această căldură și primire pe tot parcursul după-amiezii. Nu am cuvinte să exprim cât de bine am fost primit aici astăzi”, a spus Macron, porivit CNN Brasil.

Macron a subliniat, de asemenea, parteneriatul cu președintele Luiz Inácio Lula da Silva pentru consolidarea legăturilor culturale și economice dintre cele două țări. „Asistăm la o reinventare a relațiilor dintre Brazilia și Franța, iar acest sezon transfrontalier este un simbol al acestei noi ere”, a subliniat el.

Sursa video: BFMTV

Din Salvador, Macron a mers la Belém pentru a participa la COP30, care începe astăzi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Macron petrece în Brazilia, iar fostul președinte Sarkozy primește donații de la simpatizanți pentru a-și îmbunătăți condițiile din celula de detenție

Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat