Erorile legii antidrog a lui Fenechiu pun 28.000 de români în Registrul Traficanților. PNL-istul recunoaște că e un mecanism „nefuncțional”

Legea împotriva traficului de droguri, inițiată de senatorul PNL Daniel Fenechiu, face ca aproximativ 28.000 de români să figureze în Registrul Traficanților de droguri, un număr imens, cu fluctuații majore, pe care reprezentanții IGPR le-au argumentat extrem de evaziv, transmite Hotnews.ro. Ironia sorții este că însuși liberalul Fenechiu a fost surprins să afle de mulțimea de persoane ce poartă eticheta de „traficant”, unii dintre aceștia pentru o cantitate infimă de 0,0033 de canabis, și declarat „cred că e nevoie să modificăm, ideea nu e să creezi un mecanism nefuncțional”.

Registrul Traficanților de Droguri este operațional, începând cu data de 1 iunie 2025, iar cei care figurează în acest sistem, sunt obligați, legal, să se prezinte la Poliție pentru probe biologice, să anunțe când pleacă mai mult de 7 zile de la domiciliul declarat și să semneze o declarație la fiecare 3 luni. Persoanele vizate trebuie să se supună acestor verificări de 10 sau 20 de ani, în funcție de pedeapsa primită inițial.

„Lovește în cei care s-au reabilitat și vor să trăiască normal”

Potrivit criminologului Dan Rusu, Registrul nu ajută la prevenție. Unul dintre românii care s-a vindecat de adicție a declarat că Registrul este „pură birocrație” și nu ajută la monitorizarea traficanților: „Niciun infractor real nu merge la poliție sincer sau să spună că a recidivat. Lovește exact în cei care s-au reabilitat și vor să trăiască normal”.

Avocatul Ciprian Pozderie a declarat pentru HotNews.ro că măsura este neconstituțională și pregătește, împreună cu mai mulți foști condamnați direct afectați, să conteste legea în instanță, ca să ajungă pe masa CCR-ului.

Pozderie a relatat cazul unui client de-ai săi care, deși fusese achitat într-un dosar pentru trafic de droguri, a ajuns să fie introdus în Registru. La s-a întâmplat și în cazul unei persoane condamnate pentru deținere de droguri pentru consum propriu:

„Cei de la poliție au zis că în cazul lor se rezolvă, că probabil e o eroare. Dar oare la câți alții o mai fi aceeași eroare? Și de ce nu au rezolvat-o din oficiu?”, se întreabă avocatul.

10 ani în Registrul Traficanților pentru 0,0033 grame de canabis

Avocatul atrage atenția asupra unui aspect îngrijorător, care aduce în prim plan o potențială lipsă de eficiență a modului în care funcționează Registrul Traficanților. Acesta spune că în sistem sunt înscrise cu preponderență persoane cu abateri minore.

Spre exemplu, în martie 2016, un inculpat a cumpărat cu 25 de lei o cantitate mică de canabinoid sintetic, din care și-a confecționat o țigară, iar restul, 0,0033 grame, o cantitate infimă, l-a dat unui cunoscut, asupra căruia substanța a fost găsită de poliție pe 14 martie 2016.

Inculpatul figurează înscris în Registru pentru o perioadă de 10 ani, începând cu iunie 2025.

Potrivit datelor de la Ministerul Justiției și CSM, recidiviștii reprezintă aproximativ 2,5% din totalul condamnaților pentru infracțiuni legate de droguri în ultimii 5 ani.

Daniel Fenechiu: „Ideea de bază nu este nici să creezi un mecanism nefuncțional”

Daniel Fenechiu, unul dintre inițiatorii legii, nu știa nici măcar câte persoane figurează în Registrul Traficanților de Droguri. Estimarea acestui a fost în jur „50-100” și a fost șocat să afle că e vorba de 28.000.

„Cine a constatat calitatea de traficanți?”, a întrebat el.

„Dacă situația este de așa natură, atunci cred că e nevoie de o intervenție legislativă să modificăm, pentru că ideea de bază nu este nici să creezi un mecanism nefuncțional în care polițiștii să se ducă la mii de oameni, nici să prinzi în registru cu obligații de acest gen persoane care au dat o țigară. Dar, repet, nu cunoșteam acest detaliu”, a precizat Daniel Fenechiu pentru Snoop, citat de Hotnews.ro.

FOTO: Envato