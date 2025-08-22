Prima pagină » Actualitate » Erorile legii antidrog a lui Fenechiu pun 28.000 de români în Registrul Traficanților. PNL-istul recunoaște că e un mecanism „nefuncțional”

Erorile legii antidrog a lui Fenechiu pun 28.000 de români în Registrul Traficanților. PNL-istul recunoaște că e un mecanism „nefuncțional”

Ruxandra Radulescu
22 aug. 2025, 12:57, Actualitate
Erorile legii antidrog a lui Fenechiu pun 28.000 de români în Registrul Traficanților. PNL-istul recunoaște că e un mecanism

Legea împotriva traficului de droguri, inițiată de senatorul PNL Daniel Fenechiu, face ca aproximativ 28.000 de români să figureze în Registrul Traficanților de droguri, un număr imens, cu fluctuații majore, pe care reprezentanții IGPR le-au argumentat extrem de evaziv, transmite Hotnews.ro. Ironia sorții este că însuși liberalul Fenechiu a fost surprins să afle de mulțimea de persoane ce poartă eticheta de „traficant”, unii dintre aceștia pentru o cantitate infimă de 0,0033 de canabis, și declarat „cred că e nevoie să modificăm, ideea nu e să creezi un mecanism nefuncțional”.

Registrul Traficanților de Droguri este operațional, începând cu data de 1 iunie 2025, iar cei care figurează în acest sistem, sunt obligați, legal, să se prezinte la Poliție pentru probe biologice, să anunțe când pleacă mai mult de 7 zile de la domiciliul declarat și să semneze o declarație la fiecare 3 luni. Persoanele vizate trebuie să se supună acestor verificări de 10 sau 20 de ani, în funcție de pedeapsa primită inițial.

„Lovește în cei care s-au reabilitat și vor să trăiască normal”

Potrivit criminologului Dan Rusu, Registrul nu ajută la prevenție. Unul dintre românii care s-a vindecat de adicție a declarat că Registrul este „pură birocrație” și nu ajută la monitorizarea traficanților: „Niciun infractor real nu merge la poliție sincer sau să spună că a recidivat. Lovește exact în cei care s-au reabilitat și vor să trăiască normal”.

Avocatul Ciprian Pozderie a declarat pentru HotNews.ro că măsura este neconstituțională și pregătește, împreună cu mai mulți foști condamnați direct afectați, să conteste legea în instanță, ca să ajungă pe masa CCR-ului.

Pozderie a relatat cazul unui client de-ai săi care, deși fusese achitat într-un dosar pentru trafic de droguri, a ajuns să fie introdus în Registru. La s-a întâmplat și în cazul unei persoane condamnate pentru deținere de droguri pentru consum propriu:

„Cei de la poliție au zis că în cazul lor se rezolvă, că probabil e o eroare. Dar oare la câți alții o mai fi aceeași eroare? Și de ce nu au rezolvat-o din oficiu?”, se întreabă avocatul.

10 ani în Registrul Traficanților pentru 0,0033 grame de canabis

Avocatul atrage atenția asupra unui aspect îngrijorător, care aduce în prim plan o potențială lipsă de eficiență a modului în care funcționează Registrul Traficanților. Acesta spune că în sistem sunt înscrise cu preponderență persoane cu abateri minore.

Spre exemplu, în martie 2016, un inculpat a cumpărat cu 25 de lei o cantitate mică de canabinoid sintetic, din care și-a confecționat o țigară, iar restul, 0,0033 grame, o cantitate infimă, l-a dat unui cunoscut, asupra căruia substanța a fost găsită de poliție pe 14 martie 2016.

Inculpatul figurează înscris în Registru pentru o perioadă de 10 ani, începând cu iunie 2025.

Potrivit datelor de la Ministerul Justiției și CSM, recidiviștii reprezintă aproximativ 2,5% din totalul condamnaților pentru infracțiuni legate de droguri în ultimii 5 ani.

Daniel Fenechiu: „Ideea de bază nu este nici să creezi un mecanism nefuncțional”

Daniel Fenechiu, unul dintre inițiatorii legii, nu știa nici măcar câte persoane figurează în Registrul Traficanților de Droguri. Estimarea acestui a fost în jur „50-100” și a fost șocat să afle că e vorba de 28.000.

„Cine a constatat calitatea de traficanți?”, a întrebat el.

„Dacă situația este de așa natură, atunci cred că e nevoie de o intervenție legislativă să modificăm, pentru că ideea de bază nu este nici să creezi un mecanism nefuncțional în care polițiștii să se ducă la mii de oameni, nici să prinzi în registru cu obligații de acest gen persoane care au dat o țigară. Dar, repet, nu cunoșteam acest detaliu”, a precizat Daniel Fenechiu pentru Snoop, citat de Hotnews.ro.

FOTO: Envato

Citește și

ACTUALITATE PNRR, vaca de muls atât a statului, cât și a privaților. Concurența reclamă că dulapurile lui Șucu-Mobexpert sunt de 4 ori mai SCUMPE
13:22
PNRR, vaca de muls atât a statului, cât și a privaților. Concurența reclamă că dulapurile lui Șucu-Mobexpert sunt de 4 ori mai SCUMPE
EXCLUSIV SURSE AEP, PENTRU GÂNDUL: O delegație americană este la București. Ce face aici și ce investighează
13:14
SURSE AEP, PENTRU GÂNDUL: O delegație americană este la București. Ce face aici și ce investighează
ACTUALITATE Aceaste categorii de români NU trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Ce arată noua legislație
12:55
Aceaste categorii de români NU trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Ce arată noua legislație
POLITICĂ Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene din ministerul Mediului
12:51
Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene din ministerul Mediului
POLITICĂ Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
12:50
Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
ACTUALITATE Guvernul pregătește SUPRATAXAREA mașinilor poluante. Impozit cu până la 170% mai mare. Nici proprietățile nu scapă
12:36
Guvernul pregătește SUPRATAXAREA mașinilor poluante. Impozit cu până la 170% mai mare. Nici proprietățile nu scapă
Mediafax
Dezvăluiri halucinante despre criminalul din Craiova! Ce ar fi făcut înainte de a-și ucide soția
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingea
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Panică la bordul unui avion care venea din Spania! Pasagerii au trăit clipe de coșmar
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Rivalitatea de legendă din showbizul românesc, spre final
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
O profesoară de germană în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de propriul soț! Totul s-a petrecut în Craiova, iar la venirea polițiștilor, ucigașul s-a aruncat de la etaj
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 23-24 august 2025? Topul celor mai tari evenimente, concerte și festivaluri organizate în București
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Inteligența Artificială eșuează la majoritatea companiilor care o folosesc, arată un studiu
HOROSCOP Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția”
13:17
Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția”
ECONOMIE ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști
13:05
ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști
ULTIMA ORĂ Daniel David, un student norocos! Motivul pentru care nu și-a luat job part-time în facultate. REACȚIA oficialului după declarația de la Timișoara
12:18
Daniel David, un student norocos! Motivul pentru care nu și-a luat job part-time în facultate. REACȚIA oficialului după declarația de la Timișoara
ACTUALITATE Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
12:18
Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
ACTUALITATE E cod galben de inundații pe râuri din 29 de județe. Avertizarea este în vigoare până sâmbătă, 23 august 2025
12:15
E cod galben de inundații pe râuri din 29 de județe. Avertizarea este în vigoare până sâmbătă, 23 august 2025
ACTUALITATE Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore
11:54
Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore