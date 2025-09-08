Educația este mai divizată ca niciodată. Părinţii au fost anunţaţi că festivitățile au fost anulate de către învăţători și diriginţi, sau prin mesaje postate pe site-urile oficiale ale unităţilor de învăţământ.
Totuși, există și școli care au decis să urmeze programul normal într-o astfel de zi de sărbătoare.
De cealaltă parte, sindicaliștii anunță un protest de anvergură în prima zi de școală, în Capitală, promișând și alte acțiuni similare în perioada următoare. Este metoda prin care cadrele didactice îşi arată refuzul și indignarea faţă de noile măsuri ale guvernului. Acestea includ creșterea normei de predare, comasarea unităților școlare sau clase supraaglomerate.
De altfel, cadrele didactice au organizat proteste de mai multe ori, chiar din timpul verii. Profesorii nu exclud greva generală în perioada următoare, potrivit TVRInfo.
”Vă invităm să vă alăturați demersurilor noastre, să nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați”, este mesajul transmis, vineri, de sindicaliștii din Educație către directorii și inspectorii școlari, în contextul protestelor anunțate pentru prima zi de școală. Luni, sindicaliștilor li se vor alătura și studenții, la rândul lor afectați de tăierea unor burse decisă de Executiv.
Sindicatele avertizează că măsurile menționate anterior vor facilita aducerea la catedră a unor profesori necalificați, dar și o creștere a ponderii învățământului simultan.
În acest context complicat, este vizibilă lipsa atmosferei de sărbătoare care marca prima zi de școală.
Unul dintre cele mai mari sindicate din educație, FSLI, avertizează că noul an şcolar, care începe luni, debutează „fără bucurie, fără optimism şi fără sărbătoare”. Va fi unul atipic, marcat de proteste, săli de clasă goale, tăieri mascate de salarii şi sacrificarea educaţiei copiilor, potrivit unui comunicat de presă remis de FSLI.
