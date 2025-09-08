Deschiderea oficială a noului an școlar este mai tristă ca niciodată. Multe şcoli şi licee au anulate festivităţile de început de an, iar profesorii boicotează ceremonia, mulți dintre ei participând la protestul de amploare din București.

Educația este mai divizată ca niciodată. Părinţii au fost anunţaţi că festivitățile au fost anulate de către învăţători și diriginţi, sau prin mesaje postate pe site-urile oficiale ale unităţilor de învăţământ.

Sindicaliștii anunță că e posibilă o grevă generală

Totuși, există și școli care au decis să urmeze programul normal într-o astfel de zi de sărbătoare.

De cealaltă parte, sindicaliștii anunță un protest de anvergură în prima zi de școală, în Capitală, promișând și alte acțiuni similare în perioada următoare. Este metoda prin care cadrele didactice îşi arată refuzul și indignarea faţă de noile măsuri ale guvernului. Acestea includ creșterea normei de predare, comasarea unităților școlare sau clase supraaglomerate.

De altfel, cadrele didactice au organizat proteste de mai multe ori, chiar din timpul verii. Profesorii nu exclud greva generală în perioada următoare, potrivit TVRInfo.

Sindicaliștii au rugat directorii și inspectorii să nu amenințe cadrele didactice

”Vă invităm să vă alăturați demersurilor noastre, să nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați”, este mesajul transmis, vineri, de sindicaliștii din Educație către directorii și inspectorii școlari, în contextul protestelor anunțate pentru prima zi de școală. Luni, sindicaliștilor li se vor alătura și studenții, la rândul lor afectați de tăierea unor burse decisă de Executiv.

Educația riscă să fie aruncată în haos de reforma Guvernului

Sindicatele avertizează că măsurile menționate anterior vor facilita aducerea la catedră a unor profesori necalificați, dar și o creștere a ponderii învățământului simultan.

”Ne cerem scuze public tuturor cetățenilor care vor fi afectați de blocajele rutiere generate de marșul nostru. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluție, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog și după mai bine de 5 săptămâni de pichetări ale Ministerului Educației și Cercetării și ale Guvernului României. Miza noastră este una comună pentru întreaga societate: un sistem de educație de calitate, respectat și finanțat corespunzător”, afirmă 3 președinți de sindicate din educație, într-un comunicat remis Știrilor TVR.