Este OFICIAL! România va găzdui un comandament logistic NATO pentru sprijinirea Ucrainei. Parlamentul a aprobat solicitarea lui Nicușor Dan

Mara Răducanu
30 sept. 2025, 13:14, Actualitate
Parlamentul a aprobat, marţi, în şedinţă comună, solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România (Logistic Enabling Node – România/LEN-R), cu statut de Comandament aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO – HQ NSATU. S-au înregistrat 296 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 42 de abţineri.

Reamintim că Parlamentul a aprobat participarea Armatei României la NSATU începând din anul 2024, atunci când era pusă la dispoziţie infrastructura şi a echipamentele necesare, pentru găzduirea şi operarea pe teritoriul naţional a facilităţii Logistic Enabling Node-Romania (LEN-R), în cadrul Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii şi a unui efectiv de până la 100 de militari.

Vorbim despre personal de stat major în cadrul comandamentelor misiunii, instructori în cadrul modulelor de instruire organizate în afara teritoriului naţional, precum şi detaşamentele specializate pentru completarea LEN-R care funcţionează pe teritoriul ţării noastre, potrivit informațiilor Agerpres.ro.

Tipul și scopul misiunii pentru ajutarea Ucrainei

Obiectivul misiunii este coordonarea, sub comanda comandantului suprem aliat din Europa (SACEUR), a asistenţei în domeniul securităţii pentru Ucraina şi sprijinirea creşterii interoperabilităţii armatei ucrainene, fără angajarea NATO ca parte la conflict.

Misiunea este de tip non-combat şi se desfăşoară numai pe teritoriul statelor aliate, neavând atribuite un teatru de operaţii sau o zonă de operaţii întrunită.

Nicușor Dan: „Ajutorul românesc pentru Ucraina este o chestie care ţine de securitatea României”

 Nicușor Dan declara în luna iunie că trebuie schimbată comunicarea privind Ucraina, el precizând că la nivelul autorităţilor şi a preşedintelui trebuie să explice oamenilor că securitatea Ucrainei şi ajutorul românesc pentru Ucraina este o chestie care ţine de securitatea României şi de securitatea Republicii Moldova.

Șeful statului a fost întrebat dacă îşi propune să schimbe politica tăcerii a României privind ajutorarea Ucrainei.

Pentru moment nu am o evaluare dacă este bună sau nu este bună. Singurul lucru pe care cred că trebuie să-l schimbăm este modul de comunicare, asupra acestui subiect (…) Cred că este important de la nivelul autorităţilor statului şi evident al preşedintelui să explicăm oamenilor că securitatea Ucrainei şi ajutorul românesc pentru Ucraina este o chestie care ţine de securitatea României însăşi şi de securitatea Republicii Moldova. Asta trebuei să spunem şi să repetăm de fiecare dată”, a declarat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni.

