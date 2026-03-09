Prima pagină » Actualitate » Este sau nu păcat să speli rufe de Sfinții 40 de Mucenici. Ce spune tradiția

09 mart. 2026, 09:31, Actualitate
Anual, pe data de 9 martie este sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici, aceasta ocupă un loc important în tradiția creștină și în obiceiurile populare. În calendarul ortodox, ea este marcată cu cruce neagră, iar asta înseamnă că nu este una dintre cele mai mari sărbători religioase, cu toate acestea are o semnificație spirituală aparte și mulți credincioși o respectă prin diverse tradiții și obiceiuri.

Cine au fost Sfinții 40 de Mucenici

Tradiția creștină spune că, cei 40 de mucenici au trăit în perioada domniei împăratului Licinius, între anii 308 și 324, cunoscut pentru persecuțiile îndreptate împotriva creștinilor. Ei erau soldați în armata română și făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata, staționată în Armenia, relatează CSID.

Cei 40 de bărbați proveneau din mai multe neamuri — printre ei se aflau romani, greci și armeni — însă erau uniți prin credința lor creștină. Pentru că au refuzat să renunțe la credința în Hristos, au fost supuși unor chinuri grele și, în cele din urmă, au murit ca martiri, fiind ulterior cinstiți de Biserică drept sfinți.

Se spală sau nu rufe în această zi

În multe tradiții populare românești există obiceiul ca în anumite zile de sărbătoare religioasă nu este bine să se spele rufe sau să se desfășoare activități gospodărești, deoarece aceste zile sunt considerate momente de liniște și rugăciune. Se spune că spălatul rufelor în astfel de zile ar tulbura simbolic apele sfințite și ar putea atrage ghinion sau necazuri asupra casei.

Deoarece ziua de 9 martie este trecută în calendar cu cruce neagră, tradiția bisericească nu interzice în mod strict activitățile gospodărești. Astfel, gospodinele pot să spele rufe, să facă ordine în casă, să gătească sau să îndeplinească alte treburi obișnuite din gospodărie. Cu toate acestea, mulți credincioși aleg să păstreze o atitudine de respect față de sărbătoare și să își înceapă ziua cu rugăciune sau să meargă la biserică.

