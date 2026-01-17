Prima pagină » Actualitate » Este somnul odihnitor mai important decât 10.000 de pași pe zi?

Este somnul odihnitor mai important decât 10.000 de pași pe zi?

17 ian. 2026, 05:00, Actualitate
Este somnul odihnitor mai important decât 10.000 de pași pe zi?

O analiză recentă pe milioane de date a constatat că doar 13% dintre participanți dormeau și făceau exerciții fizice în același timp. Cercetătorii spun că un somn bun te face mai activ – a face mai mulți pași nu este tocmai suficient. Șase ore de somn te mențin activ, iar șapte până la nouă te mențin sănătos.

Datele au arătat că cei mai mulți pași au fost făcuți de cei care au dormit aproximativ șase ore. După astfel de nopți, participanții s-au mișcat semnificativ mai mult decât atunci când s-au odihnit mai mult. În medie, au făcut cu aproximativ 339 de pași mai mulți după șase ore de somn decât după opt ore. Activitatea a fost, de asemenea, cu aproximativ 200 de pași mai mulți comparativ cu șapte ore de somn.

„Datele noastre arată că șase până la șapte ore de somn sunt asociate cu cel mai mare număr de pași făcuți în ziua următoare”, explică Josh Fitton, cercetător la Universitatea Flinders. El a adăugat: „Acest lucru nu înseamnă că mai puțin somn este mai bun. Calitatea este la fel de importantă”, a scris Fitforfun .

Totuși, nopțile extrem de scurte au redus activitatea. După patru ore de somn, au făcut în medie cu 180 de pași mai puțini decât după șase ore. Relația nu este o simplă logică de „mai mult sau mai puțin”, ci mai degrabă un interval optim îngust.

Șapte până la nouă ore de somn sunt esențiale pentru sănătatea pe termen lung

Cercetătorii subliniază că acest lucru nu schimbă recomandarea pe termen lung: șapte până la nouă ore de somn sunt în continuare cele mai bune pentru menținerea sănătății fizice și mentale. Numărul mai mare de pași după un somn mai scurt este doar o reacție zilnică, pe termen scurt. Cel mai important lucru este în continuare calitatea somnului: puține întreruperi, perioade scurte de veghe, odihnă odihnitoare.

Scopul combinat

Analiza evidențiază faptul că atingerea nivelului zilnic recomandat de somn și a cel puțin 8.000 de pași este prea dificilă pentru mulți. Studiul Universității Flinders a urmărit peste 70.000 de persoane timp de ani de zile, pe baza somnului și a pașilor lor zilnici. Aproape jumătate dintre participanți dormeau în mod regulat mai puțin de șapte ore, iar majoritatea nu au atins 8.000 de pași.

Un grup deosebit de problematic este cel acela acela acela a cărui prezență doarme mai puțin de șapte ore și face mai puțin de 5.000 de pași pe zi – acest lucru a fost asociat cu un risc crescut de boli cronice, creștere în greutate și probleme psihologice.

Somnul controlează mișcarea – nu invers

Multă vreme s-a crezut că mai multă mișcare duce la un somn mai bun. Cu toate acestea, datele cercetărilor arată că un somn odihnitor și odihnitor este fundamentul activității din ziua următoare. Cei care dorm bine fac cu până la 200-300 de pași în plus a doua zi. În schimb, mai multă mișcare nu îmbunătățește semnificativ calitatea somnului.

„Somnul nu este o stare pasivă”, spune profesorul Danny Eckert, coautor al studiului. „El influențează în mod activ cât de energici și mobili suntem în viața de zi cu zi.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

O mică schimbare a rutinei de somn te-ar putea ajuta să trăiești mai mult, spune un studiu

Recomandarea video

Citește și

SPORT Ce jucător de la FCSB a fost acuzat de Gigi Becali, după 0-1 cu FC Argeș. „I-a fost frică, nu bagă piciorul”
07:34
Ce jucător de la FCSB a fost acuzat de Gigi Becali, după 0-1 cu FC Argeș. „I-a fost frică, nu bagă piciorul”
ACTUALITATE 17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
07:15
17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „Dreptul internațional rămâne o iluzie. El funcționează doar când convine marilor puteri”
07:00
Silviu Predoiu: „Dreptul internațional rămâne o iluzie. El funcționează doar când convine marilor puteri”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În relația dintre America și Europa, Europa de Vest este o mare fisură”
06:30
Ion Cristoiu: „În relația dintre America și Europa, Europa de Vest este o mare fisură”
DEZVĂLUIRI Povestea spectaculoasă a jafului de Crăciun care a dat peste cap Germania. Cum au ajuns hoții din parcare în seif, au furat zeci de milioane de euro în 40 de ore și, la final, au plătit taxa de parcare
06:00
Povestea spectaculoasă a jafului de Crăciun care a dat peste cap Germania. Cum au ajuns hoții din parcare în seif, au furat zeci de milioane de euro în 40 de ore și, la final, au plătit taxa de parcare
ȘTIINȚĂ Cercetătorii NASA au descoperit „Al nouălea cer”
06:00
Cercetătorii NASA au descoperit „Al nouălea cer”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
De ce știința rămâne cel mai bun motiv de optimism într-un început de an care se anunță greu
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
07:30
Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
SPORT Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
07:23
Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
SPORT FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
07:11
FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
FLASH NEWS Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
07:04
Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
SCANDALOS Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
07:01
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
LIVE UPDATE Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul de liber schimb între țările Uniunii Europene și blocul sud american MERCOSUR, se parafează în Paraguay
07:00
Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul de liber schimb între țările Uniunii Europene și blocul sud american MERCOSUR, se parafează în Paraguay

Cele mai noi

Trimite acest link pe