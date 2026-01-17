Este somnul odihnitor mai important decât 10.000 de pași pe zi?

O analiză recentă pe milioane de date a constatat că doar 13% dintre participanți dormeau și făceau exerciții fizice în același timp. Cercetătorii spun că un somn bun te face mai activ – a face mai mulți pași nu este tocmai suficient. Șase ore de somn te mențin activ, iar șapte până la nouă te mențin sănătos.

Datele au arătat că cei mai mulți pași au fost făcuți de cei care au dormit aproximativ șase ore. După astfel de nopți, participanții s-au mișcat semnificativ mai mult decât atunci când s-au odihnit mai mult. În medie, au făcut cu aproximativ 339 de pași mai mulți după șase ore de somn decât după opt ore. Activitatea a fost, de asemenea, cu aproximativ 200 de pași mai mulți comparativ cu șapte ore de somn.

„Datele noastre arată că șase până la șapte ore de somn sunt asociate cu cel mai mare număr de pași făcuți în ziua următoare”, explică Josh Fitton, cercetător la Universitatea Flinders. El a adăugat: „Acest lucru nu înseamnă că mai puțin somn este mai bun. Calitatea este la fel de importantă”, a scris Fitforfun .

Totuși, nopțile extrem de scurte au redus activitatea. După patru ore de somn, au făcut în medie cu 180 de pași mai puțini decât după șase ore. Relația nu este o simplă logică de „mai mult sau mai puțin”, ci mai degrabă un interval optim îngust.

Șapte până la nouă ore de somn sunt esențiale pentru sănătatea pe termen lung

Cercetătorii subliniază că acest lucru nu schimbă recomandarea pe termen lung: șapte până la nouă ore de somn sunt în continuare cele mai bune pentru menținerea sănătății fizice și mentale. Numărul mai mare de pași după un somn mai scurt este doar o reacție zilnică, pe termen scurt. Cel mai important lucru este în continuare calitatea somnului: puține întreruperi, perioade scurte de veghe, odihnă odihnitoare.

Scopul combinat

Analiza evidențiază faptul că atingerea nivelului zilnic recomandat de somn și a cel puțin 8.000 de pași este prea dificilă pentru mulți. Studiul Universității Flinders a urmărit peste 70.000 de persoane timp de ani de zile, pe baza somnului și a pașilor lor zilnici. Aproape jumătate dintre participanți dormeau în mod regulat mai puțin de șapte ore, iar majoritatea nu au atins 8.000 de pași.

Un grup deosebit de problematic este cel acela acela acela a cărui prezență doarme mai puțin de șapte ore și face mai puțin de 5.000 de pași pe zi – acest lucru a fost asociat cu un risc crescut de boli cronice, creștere în greutate și probleme psihologice.

Somnul controlează mișcarea – nu invers

Multă vreme s-a crezut că mai multă mișcare duce la un somn mai bun. Cu toate acestea, datele cercetărilor arată că un somn odihnitor și odihnitor este fundamentul activității din ziua următoare. Cei care dorm bine fac cu până la 200-300 de pași în plus a doua zi. În schimb, mai multă mișcare nu îmbunătățește semnificativ calitatea somnului.

„Somnul nu este o stare pasivă”, spune profesorul Danny Eckert, coautor al studiului. „El influențează în mod activ cât de energici și mobili suntem în viața de zi cu zi.”

