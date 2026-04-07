JD Vance, vizită strategică la Budapesta. Va anunța sprijinul direct al lui Trump pentru Orban la alegerile decisive din Ungaria

Vicepreședintele american JD Vance va ajunge la Budapesta pentru a-l susține public pe Viktor Orbán, prieten cu Trump, în plină cursă electorală tensionată pentru liderul maghiar, aflat în scădere puternică în sondaje, cu doar 5 zile înainte de votul care ar putea schimba radical direcția Ungariei în UE.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a plecat spre Ungaria într-o mișcare cu puternice implicații politice, menită să transmită sprijinul administrației conduse de Donald Trump pentru premierul ultranaționalist Viktor Orbán, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare decisive, scrie BBC.

„Vom discuta despre o serie de aspecte legate de relaţia dintre SUA şi Ungaria. Evident, sunt sigur că Europa, Ucraina şi toate celelalte chestiuni vor ocupa un loc destul de important.””, a declarat Vance, înainte de plecarea de la baza aeriană Andrews.

Vizita include o întâlnire oficială cu Viktor Orbán și un discurs dedicat „parteneriatului bogat dintre Statele Unite şi Ungaria”, potrivit biroului vicepreședintelui.

Viktor Orban, pe cale să piardă puterea la Budapesta după 16 ani

Prezența lui JD Vance la Budapesta este interpretată ca un semnal clar de susținere pentru Viktor Orbán în ultima etapă a campaniei electorale. Liderul maghiar, aflat la putere de 16 ani, se confruntă cu una dintre cele mai dificile provocări politice din ultimii ani.

Sondajele independente indică o victorie detașată pentru partidul Tisza, condus de Peter Magyar, un conservator cu orientare pro-europeană, care a reușit în doar doi ani să construiască o opoziție solidă împotriva actualei puteri.

Vizita lui Vance vine în contextul unei schimbări vizibile de strategie a administrației Trump, care a renunțat la reținerea tradițională a SUA față de alegerile din alte state și își exprimă acum deschis susținerea pentru liderii considerați aliați ideologici.

Un exemplu recent este deplasarea secretarului de stat Marco Rubio la Budapesta, unde a transmis un mesaj ferm de susținere.

„Vă pot spune cu încredere că preşedintele Trump este profund dedicat succesului dumneavoastră, deoarece succesul dumneavoastră este şi succesul nostru”, a declarat Rubio în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Orbán.

Relația dintre Viktor Orbán și administrația Trump este consolidată de pozițiile comune privind politicile anti-imigrație, dar și de întâlnirile repetate dintre liderul maghiar și președintele american, inclusiv la reședința Mar-a-Lago din Florida.

