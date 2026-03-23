Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a remizat cu AC Fiorentina, 1-1, în etapa 30 din Serie A, iar presa italiană critică jocul formației antrenate de român.

Inter a marcat chiar în minutul 1 al meciului de pe Stadio Artemio Franchi, prin Pio Esposito, dar a fost egalată în minutul 77, gol Ndour.

Echipa lui Cristian Chivu e pe primul loc, 69 de puncte, urmează AC Milan, 63 de puncte, iar Fiorentina e pe 16, 29 de puncte.

Presa din Italia e critică după ce Interul lui Chivu a remizat cu Fiorentina

„Avantajul este încă acolo și este încă amplu: șase puncte față de Milan, șapte față de Napoli. Dacă problema ar fi pur numerică, pe scurt, Inter ar avea în continuare Scudetto-ul ferm în mână, chiar și după egalitatea de la Florența. Problema este că Chivu și-a pierdut echipa, cea care – între un derby și altul – reușise să câștige paisprezece din cincisprezece meciuri, creând un decalaj profund (și aparent ireparabil) față de toți rivalii săi. Acel Inter, adevăratul Inter, sau cel puțin cel mai bun Inter, nu mai există. În trei etape, nerazzurri au câștigat două puncte. Napoli a recuperat șapte, iar Milan patru.

Echipa lui Chivu și-a pierdut calmul și devine neliniștită. I-a lăsat pe adversari să recupereze după ce a preluat conducerea împotriva Atalantei și Fiorentinei. Lautaro lipsește, și nu e o absență mică. Fără el, golurile, caracterul și determinarea lipsesc. Dar Inter este încă plină de campioni și jucători excelenți. Cum au putut să se chinuie atât de mult? Și – cel mai important – vor putea să se recupereze înainte să strice totul? Mulți jucători dau cu siguranță semne îngrijorătoare: Thuram, Bonny, Sommer. În ultimii cinci ani, Inter a pierdut deja câteva Scudetto pe care le considera a fi ale sale. Unul a fost câștigat de Pioli, celălalt de Conte. Trebuie să se întoarcă rapid pe drumul cel bun pentru a preveni repetarea acelor dezastre”, a scris Gazzetta dello Sport.