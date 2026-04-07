Escaladare majoră în conflictul din Orientul Mijlociu. Armata israeliană anunță un val de lovituri aeriene asupra Iranului. Președintele Donald Trump transmite ultimatumul Teheranului expiră astăzi și avertizează asupra unor atacuri devastatoare, care ar putea distruge țara.

Conflictul din Orientul Mijlociu intră într-o nouă fază critică, după ce armata israeliană a anunțat lansarea unui „val de lovituri aeriene” asupra Iranului. Operațiunea vizează, potrivit oficialilor militari, infrastructura regimului de la Teheran, scrie Gulfnews.com.

„Cu puțin timp în urmă, forțele israeliene au efectuat un val de lovituri aeriene menite să distrugă infrastructura regimului terorist iranian din Teheran și din alte părți ale Iranului”, a transmis armata israeliană pe Telegram.

În paralel, președintele Donald Trump a intensificat retorica și presiunea asupra Iranului, respingând o posibilă ofertă de armistițiu venită din partea mediatorilor internaționali.

„Întreaga ţară ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi foarte bine mâine (marţi)”, a declarat președintele SUA în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul de la Casa Albă a reiterat ultimatumul adresat Teheranului, avertizând că, în lipsa unui acord de încetare a focului până marți seară, Iranul riscă atacuri masive asupra infrastructurii critice, inclusiv centrale electrice.

Escaladare în creștere în Orient

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a confirmat că ofensiva este în plină intensificare. Potrivit acestuia, luni s-a înregistrat cel mai mare volum de atacuri de la începutul operațiunii, iar marți se anunță o escaladare și mai puternică.

În același timp, Donald Trump a susținut că există semnale interne din Iran care ar indica o nemulțumire profundă față de regimul actual. Iranienii „ar fi dispuşi să sufere pentru libertate”, a declarat liderul de la Casa Albă, adăugând că Statele Unite au interceptat mesaje în care cetățeni iranieni ar încuraja continuarea bombardamentelor: „continuaţi bombardamentele”.

