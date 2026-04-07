Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe

Te-ai gândit vreodată în ce culoare nu ar trebui niciodată să vopsești ouăle de Paște? Potrivit credinței creștin-ortodoxe, se spune ce este mare păcat, iar culoarea este privită cu multă reticență. Vezi mai jos despre ce este vorba.

România are o mulțime de tradiții și obiceiuri care sunt respectate în preajma sărbătorilor. De pildă, în credința creștin-ortodoxă, există o singură culoare care este privită cu reticență sau chiar interzisă de anumite canoane populare. Și anume, negru.

Negru, singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște

Deși nu există o dogmă bisericească scrisă care să pedepsească acest lucru ca pe un „păcat” în sensul tehnic, credința populară și simbolistică religioasă îl resping categoric din câteva motive esențiale. Iată care sunt acestea:

În primul rând, culoarea negru este simbolul morții și al doliului. Paștele reprezintă Învierea, biruința vieții asupra morții și lumina. Negrul, fiind simbolul doliului absolut și al întunericului, contrazice spiritul sărbătorii.

De asemenea, simbolizează tristețea fără speranță. În timp ce săptămâna patimilor este una de tristețe, duminica Paștelui este despre bucurie. Vopsirea ouălor în negru este considerată o negare a bucuriei Învierii.

În cele din urmă, simbolizează și asocierea cu Răul. În tradițiile rurale, ouăle negre erau asociate cu spiritele rele sau cu magia neagră, fiind considerate purtătoare de ghinion sau energii negative pentru gospodărie.

