Prima pagină » Actualitate » O femeie din Sibiu a reușit să anuleze în instanță scăderea notei la purtare a fiului ei

O femeie din Sibiu a reușit să anuleze în instanță scăderea notei la purtare a fiului ei

Un elev de clasa a VII-a a fost sancționat cu scăderea notei la purtare cu două puncte, pe motiv că a folosit un spray cu miros urât pe hainele unei eleve de la clasa 0. Mama a cerut instanței anularea pe fond a acțiunii.

Incidentul s-a petrecut la final de aprilie anul trecut, chiar în curtea Școlii gimnaziale nr. 13 din Sibiu. Într-o pauză de dimineață, o elevă din clasa pregătitoare a fost ținta unei glume cu un spray cu miros neplăcut, pe care un elev din clasa a VII-a l-a folosit împotriva sa, relatează Turnul Sfatului.

Incidentul nu a fost văzut de niciun profesor, dar eleva a anunțat rapid ceea ce s-a petrecut, primului adult cu care a stat de vorbă arătând mai apoi că cel acuzat a recunoscut, râzând, „da, dar nu e sprayul meu”.

La câteva zile distanță, Consiliul Clasei a hotărât sancționarea elevului prin diminuarea cu două puncte a notei la purtare aferente modulului V din anul școlar 2024–2025.

Ulterior, mama a contestat în instanță măsura aplicată fiului său. Cauza a fost judecată în primă instanță de Tribunalul Sibiu, care, în cursul zilei de luni, a pronunțat soluția de anulare a sancțiunii privind scăderea notei la purtare.

Ce probe au fost strânse după sancțiune

Instanța a admis acțiunea formulată de mamă, reținând că, la aplicarea sancțiunii, reprezentanții Școlii Gimnaziale nr. 13 nu au respectat procedurile prevăzute de Statutul Elevului și de normele aplicabile.

Judecătorul a subliniat că sancționarea unui elev presupune parcurgerea a două etape distincte: cea a sesizării și a analizei disciplinare, urmată, dacă se impune, de etapa aplicării sancțiunii.

În speță, după audierea părților, instanța a constatat că reprezentanții școlii au trecut direct la cea de-a doua etapă, respectiv aplicarea sancțiunii de către Consiliul Clasei. Elevul și părinții acestuia nu au fost informați cu privire la abaterea reclamată, părinții nu au fost convocați la discuții, iar dirigintele nu a realizat o analiză a faptelor imputate.

„Instanţa nu neagă faptul că asupra acestei eleve s-a săvârşit o faptă de pulverizare dintr-un spray a unei substanţe cu miros urât, înţepător, întrucât probele administrate conduc spre această concluzie. O astfel de constatare, însă, chiar dacă se bucură de o certitudine de netăgăduit, nu reprezinta în sine dovada că X.X. (numele a fost anonimizat – n.r.) era autorul faptei, fiind necesar ca înainte de aplicarea sancţiunii să se realizeze o cercetare riguroasă a evenimentului pentru identificarea autorului. Pentru acest scop trebuiau administrate probe pertinente care să demonstreze fără dubii că elevul bănuit este autorul, cu respectarea dreptului său la apărare”, se arată în hotărârea Tribunalului Sibiu, relatează sursa citată anterior.

Recomandările autorului:

Elev în vârstă de 16 ani, găsit inconştient în toaleta unui liceu important din București. Care este prima ipoteză, în acest caz

Un elev din Dâmbovița a fost imobilizat și snopit în bătaie de colegii mai mari. Evenimentul a fost filmat

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cazul care a scos la iveală cum Europol atacă polițiștii. IPJ Botoșani în centrul scandalului
11:55
Cazul care a scos la iveală cum Europol atacă polițiștii. IPJ Botoșani în centrul scandalului
CONTROVERSĂ Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze
11:44
Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze
AFACERI Două mari lanțuri de fitness, cu fonduri de investiții în spate, își extind activitatea în Iași. Sălile mici din oraș, amenințate cu dispariția
11:11
Două mari lanțuri de fitness, cu fonduri de investiții în spate, își extind activitatea în Iași. Sălile mici din oraș, amenințate cu dispariția
JUSTIȚIE Bătălia finală pentru conducerea marilor parchete. Procurorii respinși de CSM, audiați din nou la Ministerul Justiției
10:58
Bătălia finală pentru conducerea marilor parchete. Procurorii respinși de CSM, audiați din nou la Ministerul Justiției
RELIGIE Sfântul care este pomenit pe 7 aprilie. Povestea mucenicului răstignit în Vinerea Mare
10:56
Sfântul care este pomenit pe 7 aprilie. Povestea mucenicului răstignit în Vinerea Mare
ECONOMIE Cu cât se vinde un miel la o stână digitalizată din județul Vaslui. Cât plătești pentru un kilogram în viu
10:45
Cu cât se vinde un miel la o stână digitalizată din județul Vaslui. Cât plătești pentru un kilogram în viu
Mediafax
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă
Digi24
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și primește îngrijiri medicale
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Mediafax
Un parc din București va purta numele Donald Trump. Anunțul oficial
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Umorul este un instrument esențial pentru o îmbătrânire sănătoasă
EXCLUSIV Cristoiu anunță că va începe o campanie în rândul influencerilor: ”Ce bine e fără mașini. Se va pregăti populația pentru criza carburanților”
11:54
Cristoiu anunță că va începe o campanie în rândul influencerilor: ”Ce bine e fără mașini. Se va pregăti populația pentru criza carburanților”
ACCIDENT Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
11:53
Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
MISIUNE SPAȚIALĂ Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
11:50
Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
HOROSCOP Zodia care primește protecție divină până în ziua de Paște, pe 12 aprilie 2026
11:47
Zodia care primește protecție divină până în ziua de Paște, pe 12 aprilie 2026
SPORT Specialiștii cred că Universitatea Craiova e FAVORITĂ să devină campioană, dar Filipe Coelho are alt scenariu: „Nu sunt de acord”
11:47
Specialiștii cred că Universitatea Craiova e FAVORITĂ să devină campioană, dar Filipe Coelho are alt scenariu: „Nu sunt de acord”
ECONOMIE Bloomberg avertizează că BNR menține cele mai mari rate ale dobânzilor din UE. Scumpirea combustibilului ar putea duce inflația spre două cifre
11:35
Bloomberg avertizează că BNR menține cele mai mari rate ale dobânzilor din UE. Scumpirea combustibilului ar putea duce inflația spre două cifre

Cele mai noi

Trimite acest link pe