Un elev de clasa a VII-a a fost sancționat cu scăderea notei la purtare cu două puncte, pe motiv că a folosit un spray cu miros urât pe hainele unei eleve de la clasa 0. Mama a cerut instanței anularea pe fond a acțiunii.

Incidentul s-a petrecut la final de aprilie anul trecut, chiar în curtea Școlii gimnaziale nr. 13 din Sibiu. Într-o pauză de dimineață, o elevă din clasa pregătitoare a fost ținta unei glume cu un spray cu miros neplăcut, pe care un elev din clasa a VII-a l-a folosit împotriva sa, relatează Turnul Sfatului.

O femeie din Sibiu a reușit să anuleze în instanță scăderea notei la purtare a fiului ei

Incidentul nu a fost văzut de niciun profesor, dar eleva a anunțat rapid ceea ce s-a petrecut, primului adult cu care a stat de vorbă arătând mai apoi că cel acuzat a recunoscut, râzând, „da, dar nu e sprayul meu”.

La câteva zile distanță, Consiliul Clasei a hotărât sancționarea elevului prin diminuarea cu două puncte a notei la purtare aferente modulului V din anul școlar 2024–2025.

Ulterior, mama a contestat în instanță măsura aplicată fiului său. Cauza a fost judecată în primă instanță de Tribunalul Sibiu, care, în cursul zilei de luni, a pronunțat soluția de anulare a sancțiunii privind scăderea notei la purtare.

Ce probe au fost strânse după sancțiune

Instanța a admis acțiunea formulată de mamă, reținând că, la aplicarea sancțiunii, reprezentanții Școlii Gimnaziale nr. 13 nu au respectat procedurile prevăzute de Statutul Elevului și de normele aplicabile.

Judecătorul a subliniat că sancționarea unui elev presupune parcurgerea a două etape distincte: cea a sesizării și a analizei disciplinare, urmată, dacă se impune, de etapa aplicării sancțiunii.

În speță, după audierea părților, instanța a constatat că reprezentanții școlii au trecut direct la cea de-a doua etapă, respectiv aplicarea sancțiunii de către Consiliul Clasei. Elevul și părinții acestuia nu au fost informați cu privire la abaterea reclamată, părinții nu au fost convocați la discuții, iar dirigintele nu a realizat o analiză a faptelor imputate.

„Instanţa nu neagă faptul că asupra acestei eleve s-a săvârşit o faptă de pulverizare dintr-un spray a unei substanţe cu miros urât, înţepător, întrucât probele administrate conduc spre această concluzie. O astfel de constatare, însă, chiar dacă se bucură de o certitudine de netăgăduit, nu reprezinta în sine dovada că X.X. (numele a fost anonimizat – n.r.) era autorul faptei, fiind necesar ca înainte de aplicarea sancţiunii să se realizeze o cercetare riguroasă a evenimentului pentru identificarea autorului. Pentru acest scop trebuiau administrate probe pertinente care să demonstreze fără dubii că elevul bănuit este autorul, cu respectarea dreptului său la apărare”, se arată în hotărârea Tribunalului Sibiu, relatează sursa citată anterior.

Recomandările autorului: