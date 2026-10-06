Euro a atins un nou record istoric. Potrivit ultimelor date actualizate de Banca Națională a României, pe 6 octombrie, un euro a ajuns la valoarea de 5.3527 de lei.
Banca Națională a României a actualizat datele și a emis noile valori ale zilei. În acest sens, pe site-ul oficial se poate observa că moneda euro a atins un nou record istoric. Un euro a ajuns să valoreze 5.3527 de lei. Așa cum se poate observa din graficul de mai jos, euro a avut un salt uriaș într-o perioadă scurtă (28 septembrie – 6 octombrie 2026).
A fost înregistrată o creștere cu 0.0221 lei față de ziua precedentă. În urmă cu o zi, cursul Băncii Naționale a României arăta o scădere, la 5.3447 lei. La 24 de ore distanță, specialiștii au anunțat că euro înregistrează o nouă creștere, ajungând la 5.2527 de lei. Astfel, este înregistrată o variație pozitivă de 0,41%.
BNR arată că, pentru perioada 1 septembrie – 6 octombrie 2026, euro a înregistrat o creștere considerabilă, variația pozitivă ajungând și la 1.27%.
Extremele valutare înregistrate de cursul EUR în perioada 1 septembrie 2026 – 6 octombrie 2026:
Prețul gramului de aur a scăzut, față de ziua precedentă. Un gram de aur costă, acum, 635.8864 de lei, fiind în scădere cu 0.0970 de lei.
Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ), BNR