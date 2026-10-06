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Euro a atins un nou record istoric. Valoarea a trecut de 5,35 lei. Ce arată ultimele date ale Băncii Naționale a României

Euro a atins un nou record istoric. Valoarea a trecut de 5,35 lei. Ce arată ultimele date ale Băncii Naționale a României
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Euro a atins un nou record istoric. Potrivit ultimelor date actualizate de Banca Națională a României, pe 6 octombrie, un euro a ajuns la valoarea de 5.3527 de lei.

Banca Națională a României a actualizat datele și a emis noile valori ale zilei. În acest sens, pe site-ul oficial se poate observa că moneda euro a atins un nou record istoric. Un euro a ajuns să valoreze 5.3527 de lei. Așa cum se poate observa din graficul de mai jos, euro a avut un salt uriaș într-o perioadă scurtă (28 septembrie – 6 octombrie 2026).

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Evoluția monedei euro

A fost înregistrată o creștere cu 0.0221 lei față de ziua precedentă. În urmă cu o zi, cursul Băncii Naționale a României arăta o scădere, la 5.3447 lei. La 24 de ore distanță, specialiștii au anunțat că euro înregistrează o nouă creștere, ajungând la 5.2527 de lei. Astfel, este înregistrată o variație pozitivă de 0,41%.

Euro a atins un nou record istoric. Ce arată ultimele date ale Băncii Naționale a României

Euro a atins un nou record istoric. Ce arată ultimele date ale Băncii Naționale a României. Foto: BNR

BNR arată că, pentru perioada 1 septembrie – 6 octombrie 2026, euro a înregistrat o creștere considerabilă, variația pozitivă ajungând și la 1.27%.

Extremele valutare înregistrate de cursul EUR în perioada 1 septembrie 2026 – 6 octombrie 2026:

  • Cursul maxim Euro este 5.3527 lei înregistrat la data de 6 octombrie 2026;
  • Cursul minim Euro este 5.2508 lei înregistrat la data de 7 septembrie 2026;
  • Cursul valutar mediu Euro pentru perioada selectată este 5.2728 lei.

Curs BNR pentru ziua de 6 octombrie 2026

  • Indicele ROBOR 3M: 6.11% (stagnare);
  • Indicele ROBOR 6M: 6.16% (scădere cu 0,01%);
  • Indicele ROBOR 12M: 6.21% (scădere cu 0,01%).

Prețul gramului de aur a scăzut, față de ziua precedentă. Un gram de aur costă, acum, 635.8864 de lei, fiind în scădere cu 0.0970 de lei.

  • Curs 1 euro = 5.3527 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0221 de lei;
  • Curs 1 dolar = 4.7616 lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0047 de lei;
  • Curs 1 liră sterlină = 6.3036 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0142 de lei;
  • Curs 1 grivnă ucraineană = 0.1058 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0002 lei;
  • Curs 1 rublă rusească = 0.0554 de lei. A fost înregistrată o scădere cu 0.0007 lei;
  • Curs 100 forinți maghiari = 1.4650 de lei. A fost înregistrată o creștere de 0.0165 de unități;
  • Curs 1 dinar sârbesc = 0.0456 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0002 lei.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ), BNR

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