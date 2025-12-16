Prima pagină » Actualitate » Un ciclon puternic se îndreaptă către Europa, cu intensitate maximă. Ce țări vor fi afectate

16 dec. 2025, 22:11, Actualitate
Un ciclon puternic se îndreaptă către Europa, cu intensitate maximă. Ce țări vor fi afectate
FOTO - Caracter ilustrativ

Perturbarea Vortexului Polar a dus la divizarea acestuia în emisfera nordică, trimițând mase de aer extrem de rece din Canada spre Nordul Atlanticului, fenomen care a declanșat un ciclon violent de latitudine medie, care s-a format în largul coastei estice a Americii de Nord și se îndreaptă către Europa. Un centru de presiune foarte scăzut, de 930 mbar, se află în apropiere de Newfoundland și continuă să se intensifice rapid.

Severe Weather urmărește în timp real o bombogeneză explozivă în apropiere de Newfoundland, cu o scădere extrem de rapidă a presiunii centrale, care a depășit pragul necesar pentru clasificarea ca ciclon-bombă. Această furtună se va transforma în cel mai intens sistem din Nordul Atlanticului în această iarnă, potrivit Antena 3.

Intensificarea extremă a câmpului de vânt și scăderea rapidă a presiunii centrale au loc după ce masele de aer polar, venite din nord-estul SUA și estul Canadei, au intrat peste Atlanticul de Nord-Vest.

Luni seara, intrarea masei de aer polar în Atlanticul de Nord-Vest a declanșat intensificarea rapidă a ciclonului în formare, care acum se deplasează spre nord-est, de-a lungul coastei Atlanticului canadian.

Ultimele scanări prin satelit, înainte de apus, au arătat o structură ciclonica impresionantă, cu presiunea centrală scăzând cu peste 5 mbar pe oră, conform observațiilor de la stațiile meteo din Newfoundland.

Analiza de suprafață realizată de NOAA Ocean Prediction Center la ora 18 UTC indica o presiune centrală de 963 mbar, în intensificare rapidă, centrul ciclonului aflându-se deasupra Newfoundlandului. Modelele sugerează că presiunea centrală va scădea până aproape de 936 mbar marți seara, continuând astfel bombogeneza timp de încă 24 de ore.

Ce înseamnă bombogeneză

Termenul „bombogeneză” se folosește când un ciclon de latitudine medie se dezvoltă extrem de rapid, scăzând presiunea centrală cu peste 24 mbar în 24 de ore. Între noaptea de luni și dimineața de marți, canalele satelitare în infraroșu au arătat că presiunea scăzuse deja până aproape de 950 mbar, continuând intensificarea rapidă. Masele de aer polar se răspândesc în spatele ciclonului, peste Atlanticul de Nord-Vest.

Videoclipurile satelitare arată cum sistemul s-a dezvoltat deasupra nord-estului SUA luni și s-a deplasat spre Newfoundland, intensificându-se rapid. Analizele arată un sistem foarte bine organizat, cu vânturi de forță de uragan la periferia nucleului ciclonului.

Ciclonul atinge intensitatea maximă în Nordul Atlanticului

Marți dimineața, lobul sudic al Vortexului Polar a adus un nucleu intens și rece din estul Canadei spre Nordul Atlanticului, creând condiții pentru intensificarea ciclonului profund care s-a format lângă coasta Newfoundlandului.

La sud și est, zonele de presiune ridicată de la Azore și pe continentul european formează un pattern de blocaj Omega, menținând vreme stabilă și neobișnuit de caldă la nivel mediu. În același timp, regiunile joase din Europa rămân sub o inversiune termică puternică.

Nucleul rece din altitudine ajută la aducerea unor mase de aer și mai reci peste Atlanticul mai cald, fapt care adâncește presiunea centrală și intensifică câmpul de vânt, generând vânturi de forță de uragan.

Ciclon

Sursa Foto – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Se așteaptă ca ciclonul să atingă maximul intensității, marți seara, cu o presiune de aproximativ 930 mbar, la sud de Groenlanda. Sistemul va rămâne foarte mare, cu vânturi violente pe o arie extinsă.

Ciclonul-bombă își va menține această putere până miercuri, pe măsură ce se apropie de Europa, dar va rămâne la câteva sute de kilometri vest de continent înainte de a începe să slăbească.

Hărțile vânturilor arată că vânturi violente, de forță uragan, vor acoperi o mare parte din Nordul Atlanticului. Pe măsură ce ciclonul slăbește miercuri seara și noaptea, aceste vânturi vor rămâne în mare parte la vest de Europa, deci impactul direct asupra continentului va fi redus.

Vremea în Europa: ploi și vânt puternic în Marea Britanieși Irlanda

În Europa, câmpul de vânt sugerează condiții blânde și stabile, sub influența unui anticiclon puternic. Astfel, vremea din majoritatea continentului va rămâne calmă, iar fenomenul din Atlantic nu va produce furtuni majore pe uscat.

Totuși, frontul atmosferic asociat ciclonului poate aduce ploi abundente și vânt puternic în sudul Norvegiei, Regatul Unit, nordul Franței și vestul Peninsulei Iberice.

Frontul va sta aproape nemișcat timp de cel puțin 12 ore, ducând la cantități importante de precipitații și unele furtuni. În zonele afectate se pot înregistra inundații locale, mai ales în regiunile de coastă din sudul Angliei și nordul Franței.

Se estimează că în unele regiuni pot cădea 60-120 mm de ploaie, până sâmbătă, majoritatea miercuri, de-a lungul frontului staționar. Zonele montane vor fi cele mai afectate, cu efecte orografice pronunțate în sudul Norvegiei, vestul Munților Scoției și nordul Angliei, dar și vârful regional din sudul Angliei și nordul Franței.

