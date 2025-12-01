Mobilizare de urgență, după ce un bărbat originar din Georgia, considerat extrem de periculos și aflat în vizorul Serviciului Român de Informații (SRI), a evadat duminică seara din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad.

În acest context, autoritățile au instituit filtre în multiple zone. Sunt verificate, atât mașinile, cât și persoanele care trec prin zonă, după ce un bărbat periculos din Georgia, aflat în atenția SRI, a evadat din Centrul pentru Străini din Horia.

Legat de fuga acestuia, a apărut informația pe surse că bărbatul s-ar fi cățărat pe gard și ar fi sărit peste acesta, trecând inclusiv de sârma ghimpată montată în partea superioară.

Acesta urma să fie transferat înainte de evadare

Potrivit informațiilor specialarad.ro, georgianul utiliza mai multe identități, avea la activ diverse infracțiuni. Acesta se afla deja în atenția SRI, iar înainte de evadare urma să fie transferat la București.

Sursele citate susțin și faptul că, în urmă cu câteva zile, bărbatul ar fi fost vizitat la centrul din Horia de doi cetățeni turci. Totodată, se vehiculează că georgianul ar avea pregătire militară.

