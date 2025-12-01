Prima pagină » Actualitate » Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”

Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor"

Luiza Dobrescu
01 dec. 2025

Un jandarm a oferit pasagerilor, dintr-un zbor Tarom, un scurt moment muzical de rară virtuozitate, când a început să cânte la vioară imnul României. Aşa a sunat ştirea care a ajuns pe buzele tuturor, întrebându-se cine este acel jandarm tânăr talentat. Gândul a aflat şi vi-l prezintă în exclusivitate. 

Călătorii au avut ocazia să audă acordurile de la „Deșteaptă-te române”, la 10.000 de metri altitudine, într-o atmosferă de emoție și solemnitate. Câțiva dintre cei care avut parte de această experiență au avut lacrimi în ochi, așa cum arată imaginile. Pasagerii au filmat momentul și la final l-au aplaudat pe jandarm.

Gândul a aflat că jandarmul se numeşte Marius Alexandru Oancea, este sergent major, are 21 de ani, şi este piteştean. Este jandarm din luna iulie 2025 şi a absolvit Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Drăgășani.

În anul 2024 a absolvit și Școala Populară de Arte din Pitești, care a durat 5 ani. Cântă la vioara din clasa a 7-a.

 „Sunt foarte încântat de succesul pe care l-a avut materialul video în care am cântat imnul, la vioară, în avion.

Este o onoare pentru mine să reprezint Jandarmeria la acest nivel și mă bucur că oamenii au rezonat cu demersul meu. Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor, la cald, iar când am văzut și materialul video, ulterior, am avut iar emoții, parcă eram din nou în avion.

Suntem mai mulți colegi care am dezvoltat ideea de a realiza acest material video, nu este doar meritul meu. Consider că este succesul unei echipe. Chiar ne bucurăm că oamenilor le-a plăcut atât de mult și ne-a oferit motivația de a mai face și altele. Am primit o mulțime de mesaje de la colegii mei din școala militară. M-au felicitat pentru filmare. M-au încurajat să fac și altele.”, a declarat, pentru Gândul, Marius Alexandru Oancea.

Tânărul jandarm a absolvit vioara în 2024, la clasa profesorului Cătălin Iancu, nimeni altul decât tatăl altui virtuoz cunoscut, ţambalistul Cătălin Iancu Jr.

Directorul Centrului, Argentina Culcuş, a declarat, pentru Gândul, că elevii Şcolii Populare de Artă din Piteşti poartă cu mândrie în lume arta şi portul popular românesc, iar în calitate de şef al instituţiei, se simte deosebit de onorată şi încântată că tot mai mulţi elevi devin cunoscuţi graţie talentului lui.

