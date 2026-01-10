Evenimentul sportiv al anului 2026. Campionatul Mondial de fotbal. În ce perioadă se desfășoară, cât costă cazările și biletele la meciuri

Ediția din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026, interval în care vor fi jucate 104 meciuri în 38 de zile, cel mai lung turneu final din istoria competiției. Va fi și primul Campionat Mondial cu 48 de selecționate, împărțite în 12 grupe a câte patru echipe. Conform regulamentului anunțat, primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea vor avansa în faza eliminatorie, care va debuta direct cu o tablă de 32 de echipe. Meciul inaugural este programat pe 11 iunie 2026, în Ciudad de Mexico, iar finala va avea loc pe 19 iulie, pe arena MetLife Stadium din New Jersey, una dintre cele mai mari și moderne locații ale turneului.

Cazările: Mexicul, în centrul scumpirilor

The Athletic Turneul a declanșat o dinamică fără precedent în piața hotelieră. Un studiu publicat de, care a analizat 96 de hoteluri din cele 16 orașe gazdă, indică o creștere medie de 328% a tarifelor camerelor comparativ cu prețurile din perioada pre-eveniment. În cifre absolute, costul mediu pentru o cameră rezervată în intervalul competiției urcă la 1.013 USD/noapte, de la 293 USD, cât costau aceleași rezervări cu doar trei săptămâni înainte.

În Mexic, presiunea este cea mai puternică: hotelurile incluse în eșantionul național înregistrează o scumpire medie de 610%. Separat, Ciudad de Mexico conduce topul creșterilor medii per oraș, unde tariful mediu/noapte urcă de la 172 USD la 1.572 dolari, adică o creștere medie de 961%.

Pe lângă de aceste medii, studiul a identificat și o situație punctuală extremă, tot în capitala mexicană: o cameră listată la 157 USD la finalul lunii mai 2026 ajunge la 3.882 USD pentru nopțile de 10–11 iunie 2026, pe aplicația Marriott Bonvoy, ceea ce înseamnă o creștere de 2.373%. În oglindă, cea mai moderată scumpire dintre orașele analizate apare în Toronto, cu un avans de 78% față de tarifele obișnuite.

Biletele: prețuri dinamice și transparență limitată

FIFA a confirmat că va utiliza un sistem de prețuri dinamice, în care costul biletelor se modifică în timp real, în funcție de cerere. Această abordare a stârnit deja reacții, după ce locurile premium pentru finală au fost listate la 6.730 dolari, în timp ce pentru unele meciuri din faza grupelor se promit bilete de la 60 dolari. Organizația nu a comunicat însă câte tichete vor fi disponibile la acest prag minim și ce proporție reprezintă ele din total.

Vânzarea biletelor s-a desfășurat în trei etape:

10 septembrie 2025 – înscriere la loterie pentru deținătorii de carduri VISA, cu un plafon de 40 de bilete/persoană (maximum 4 pe meci, pentru 10 meciuri)

sfârșitul lunii octombrie – începutul lunii decembrie 2025 – rundă dedicată celor fără card VISA

5 decembrie 2025 – după tragerea la sorți, startul vânzărilor în sistem „primul venit, primul servit”, pentru biletele rămase.

Strategia prețurilor flexibile nu este complet nouă. FIFA a testat-o la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025, unde, potrivit analizelor post-eveniment, cererea a fost supraestimată pentru mai multe partide, iar asta a determinat reduceri succesive de preț, fără ca acestea să garanteze însă ocuparea tribunelor. Unele stadioane au rămas cu locuri goale, chiar și după ajustări.