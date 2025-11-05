Platforma Upwork, considerată una dintre cele mai sigure din lume pentru freelanceri, a devenit recent ținta unei noi metode de înșelătorie. Escrocii, care se dau drept angajatori serioși, te pun să muncești gratuit și încearcă să-ți fure datele personale sub pretextul unei plăți internaționale.

O nouă schemă de tip phishing lovește în freelanceri, chiar pe platformele care până acum erau sigure. Ținta: utilizatorii Upwork. Țeparii acționează organizat, folosind conturi false, nume de utilizator străine și conversații profesioniste care nu dau nimic de bănuit. Totul până în momentul în care ajung să îți ceară datele personale și să te redirecționeze către o bancă străină.

Găselnița escrocilor: evitarea comisionului

Pe Upwork, mii de oameni lucrează zilnic la proiecte reale pentru clienți din întreaga lume. Sistemul e gândit în așa fel încât să protejeze ambele părți, freelancerii și angajatorii, prin contracte, plăți securizate și comisioane transparente.

Însă o nouă metodă de fraudă s-a infiltrat recent în acest ecosistem. Totul începe ca un proiect obișnuit: aplici la un job, ești acceptat și primești oferta de colaborare.

Aparent, nimic suspect.

Escrocii, care folosesc frecvent profiluri cu nume și poze de indieni, propun apoi să mutați conversația pe Telegram sau WhatsApp, sub pretextul că așa scapă de comisionul impus de Upwork.

Acolo, totul pare extrem de profesionist. Persoana care te contactează are logo de companie, ton corporatist și oferă proiecte complexe. Freelancerul lucrează zile întregi, livrează munca, iar escrocii „verifică” materialul în decurs de câteva ore. Aceștia te asigură că procesul durează atât de mult pentru a se confirma calitatea materialelor trimise.

Manevra cu „banca internațională”

După ce „aprobă” proiectul, ești direcționat către o altă persoană cu un username de tip Financial Department. Acesta îți cere la început o serie de date personale, precum nume, prenume, număr de telefon și e-mail.

În continuare, victima primește un link cu instrucțiuni de creare a unui cont pe o „bancă internațională” pentru a primi plata, sub pretextul că „nu se pot face transferuri directe către conturi românești”.

Banca în cauză se numește Mega Heritage Bank, iar linkul duce către un site care pare autentic, cu logo-uri, formulare și interfață profesională. În realitate, este o pagină de phishing care colectează datele utilizatorului.

Autoritatea de reglementare britanică Financial Conduct Authority (FCA) a emis un avertisment public conform căruia „Mega Heritage Bank” nu este autorizată să ofere sau să promoveze servicii financiare în Regatul Unit.

Mai multe platforme internaționale de monitorizare a fraudelor, precum TracerScam și TheSafetyReviewer, confirmă că site-ul prezintă toate semnele unei escrocherii: lipsa licenței bancare, adrese false, promisiuni financiare nerealiste și cereri de date personale.

Astfel de practici se întâmplă frecvent și pe WhatsApp, atunci când diverși utilizatori care folosesc nume reale te adaugă în grupuri comune, unde îți trimit anumite sarcini de rezolvat, cu promisiunea de a fi remunerat pentru finalizarea lor. Procesul este similar cu cel de pe platformele de freelancing, dar efectele sunt la fel de grave.