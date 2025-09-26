Femeie din Alba Iulia, VICTIMA unui atac de tip phishing. Cum i-au fost sustrași zeci de mii lei din contul bancar

O femeie din Alba Iulia, în vârstă de 52 de ani, a fost victima unei fraude informatice, în urma căreia i-au fost sustrași 53.200 de lei din contul bancar, printr-un atac de tip phishing.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, ea a primit – pe 22 septembrie 2025 – un SMS pretins a fi de la o bancă, care a direcționat-o către o pagină falsă, unde i s-au solicitat datele de identificare.

Prin completarea acestora, infractorii au obținut acces la aplicația financiară instalată pe telefonul victimei și au transferat suma de 53.200 de lei într-un cont necunoscut, fără acordul acesteia, informează Agerpres.

„În cursul zilei de 22 septembrie 2025, persoane necunoscute i-au transmis femeii un SMS din partea unei bănci, fiind direcţionată către o pagină de phishing, unde femeia a introdus datele de identificare solicitate. Acţiunea femeii le-a permis autorilor să efectueze operaţiuni financiare în mod fraudulos, întrucât au obţinut controlul asupra aplicaţiei financiare de pe telefonul femeii. Ulterior, au transferat, fără autorizarea acesteia, suma de 53.200 de lei, într-un cont bancar necunoscut de persoana vătămată”, a transmis IJP Alba.

Femeia a sesizat imediat Poliția, iar – în urma colaborării cu banca – suma a fost recuperată și restituită victimei.

Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic.

Poliția recomandă cetățenilor să nu furnizeze date personale prin SMS sau e-mail și să nu acceseze linkuri suspecte și reamintește faptul că băncile nu solicită astfel de informații prin mesaje electronice.

