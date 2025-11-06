Prima pagină » Actualitate » Cum explică Metrorex incidentul în care un tren Metropolis a atins instalația de stingere de la „Anghel Saligny”, de pe M3. Sursele Gândul spun altceva

Cum explică Metrorex incidentul în care un tren Metropolis a atins instalația de stingere de la „Anghel Saligny”, de pe M3. Sursele Gândul spun altceva

Nicolae Oprea
06 nov. 2025, 06:00, Actualitate
Cum explică Metrorex incidentul în care un tren Metropolis a atins instalația de stingere de la „Anghel Saligny”, de pe M3. Sursele Gândul spun altceva
Galerie Foto 20

Reprezentanții Metrorex au explicat în exclusivitate pentru Gândul cum s-a produs incidentul de la linia de garare a stației Anghel Saligny, de pe Magistrala 3, unde un tren nou, Metropolis, produs de Alstom, a lovit două duze de la instalația de stingere a incendiilor. „Situația a fost generată de poziționarea duzelor în zona gabaritului de liberă trecere a trenului”, au transmis reprezentanții Metrorex. Sursele Gândul contrazic însă poziția companiei de metrou.

Gândul a dezvăluit recent că în urmă cu aproximativ două săptămâni un nou incident în care a fost implicat un tren Metropolis a avut loc pe Magistrala 3.

Aflat în probe la stația Anghel Saligny, trenul nou Metropolis a acroșat părți din instalația PSI de stingere a incendiului, de pe tavanul tunelului. Incidentul s-a produs pe linia de garare (în afara stației).

Trenul Metropolis se afla în probe

Potrivit Metrorex, duzele acroșate cu plafonul trenului ar fi fost montate „în zona de liberă trecere a trenului”.

„A avut loc un contact între un element amplasat pe acoperișul vagonului și două duze ale conductei PSI destinate stropirii cu apă în caz de incendiu. Situația a fost generată de poziționarea duzelor în zona gabaritului de liberă trecere a trenului, aspect identificat imediat și remediat operativ. Nu au rezultat avarii la tren sau la instalația PSI, iar probele au continuat în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții Metrorex, la solicitarea Gândul.

Pe de altă parte, surse din cadrul metroului bucureștean au precizat pentru Gândul că duzele ar fi fost rupte, de fapt, după impactul cu trenul.

„S-au produs pagube materiale. Și nu duzele ar fi de vină. Acestea sunt montate acolo de zeci de ani. De ce nu au fost lovite și de alte trenuri, precum Bombardier, sau vagoanele IVA?”, au precizat sursele Gândul.

Un tren Alstom a dat cu pantografele de tavan

Acest incident vine după ce în luna august, tot un tren Metropolis, a rămas fără pantografe. Incidentul a avut loc seara, după întreruperea circulației cu călători, între stația Dimitrie Leonida și Depoul Berceni, pe Magistrala 2. Un tren Metropolis Alstom, aflat în procedura de testare și omologare, care nu era alimentat cu tensiune, fiind tractat de o locomotivă diesel (LDH), a rămas fără pantografe, care s-au rupt la contactul cu plafonul din tunel.

„În timpul deplasării, ca urmare a ridicării pantografelor trenului Alstom, s-a produs ruperea acestora, eveniment care a dus la afectarea unui cablu de comunicații și a două jgheaburi pentru colectarea apei. Imediat după constatarea deteriorărilor produse în tunel, echipele Metrorex au intervenit prompt pentru remedierea acestora, astfel încât circulația trenurilor de călători din ziua următoare să se desfășoare în condiții normale, fără întârzieri sau perturbări”, au transmis atunci reprezentanții Metrorex.

Testele cu Metropolis au început pe „Drumul Taberei”

Surse Metrorex au precizat recent în exclusivitate pentru Gândul că cei de la Alstom au început testele dinamice cu noile trenuri pe Magistrala 5 – Drumul Taberei. Teoretic, acolo unde urmează să fie folosite.

Totuși, este vorba de teste aflate într-o fază „incipientă”, pentru că nu fac parte din rodajul obligatoriu de 10.000 de kilometri pe care trebuie să-l parcurgă prima garnitură sosită în țara noastră.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

Alstom a acumulat penalități uriașe în contractul cu Metrorex

Surse Metrorex au dezvăluit recent, în exclusivitate pentru Gândul, că cei de la Alstom au acumulat penalități foarte mari în ceea ce privește contractul pentru metrourile din Brazilia. Niciunul dintre aceste trenuri nu a fost însă omologat de AFER. Mai mult, nici măcar rodajul de 10 mii de kilometri nu s-a făcut pentru metrourile din Brazilia.

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou. Acestea ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Caracteristicile noilor trenuri:

  • au caroserie din oţel inoxidabil;
  • 114 metri lungime şi 3 metri lăţime;
  • asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;
  • fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;
  • asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;
  • au aer condiționat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii
23:28
Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii
VIDEO Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie
22:46
Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”
22:30
Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”
TRAGEDIE Accident MORTAL pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un pieton a fost lovit de şoferul unui TIR, care se deplasa spre Autostrada 1
22:25
Accident MORTAL pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un pieton a fost lovit de şoferul unui TIR, care se deplasa spre Autostrada 1
NEWS ALERT Horia Moculescu este internat în stare foarte gravă la Matei Balș. Medicii sunt extrem de rezervați
21:49
Horia Moculescu este internat în stare foarte gravă la Matei Balș. Medicii sunt extrem de rezervați
FLASH NEWS Călin Georgescu reacționează la dosarul generalilor rezerviști instrumentat de DNA: „Nu am avut niciun contract cu persoanele menționate. Nu le cunosc”
21:43
Călin Georgescu reacționează la dosarul generalilor rezerviști instrumentat de DNA: „Nu am avut niciun contract cu persoanele menționate. Nu le cunosc”
Mediafax
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic”
Mediafax
Planul lui Daniel David: Ce se întâmplă cu BURSELE studenților
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Starbucks a bătut palma pentru o tranzacție de 4 miliarde de dolari
SĂNĂTATE Caria ar putea deveni o amintire de trecut! Oamenii de știință au creat un gel care repară smalțul dentar
04:35
Caria ar putea deveni o amintire de trecut! Oamenii de știință au creat un gel care repară smalțul dentar
EXTERNE Cum poate fi caracterizat Zohran Mamdani, noul PRIMAR din New York: socialist, musulman, rapper. Portretul celui care l-a învins pe Trump
03:01
Cum poate fi caracterizat Zohran Mamdani, noul PRIMAR din New York: socialist, musulman, rapper. Portretul celui care l-a învins pe Trump
EXTERNE Coaliția de guvernare din Germania este la un pas de destrămare. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg
01:30
Coaliția de guvernare din Germania este la un pas de destrămare. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg
RELIGIE Vaticanul decide: doar Iisus a salvat omenirea, nu și Fecioara Maria. Și pune capăt unei dezbateri de zeci de ani
01:04
Vaticanul decide: doar Iisus a salvat omenirea, nu și Fecioara Maria. Și pune capăt unei dezbateri de zeci de ani
EXTERNE Președintele Bundestagului cere interzicerea prostituției și pedepsirea clienților în Germania: „A ajuns bordelul Europei”
00:03
Președintele Bundestagului cere interzicerea prostituției și pedepsirea clienților în Germania: „A ajuns bordelul Europei”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat”
23:19
Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat”