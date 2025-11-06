Reprezentanții Metrorex au explicat în exclusivitate pentru Gândul cum s-a produs incidentul de la linia de garare a stației Anghel Saligny, de pe Magistrala 3, unde un tren nou, Metropolis, produs de Alstom, a lovit două duze de la instalația de stingere a incendiilor. „Situația a fost generată de poziționarea duzelor în zona gabaritului de liberă trecere a trenului”, au transmis reprezentanții Metrorex. Sursele Gândul contrazic însă poziția companiei de metrou.

Gândul a dezvăluit recent că în urmă cu aproximativ două săptămâni un nou incident în care a fost implicat un tren Metropolis a avut loc pe Magistrala 3.

Aflat în probe la stația Anghel Saligny, trenul nou Metropolis a acroșat părți din instalația PSI de stingere a incendiului, de pe tavanul tunelului. Incidentul s-a produs pe linia de garare (în afara stației).

Trenul Metropolis se afla în probe

Potrivit Metrorex, duzele acroșate cu plafonul trenului ar fi fost montate „în zona de liberă trecere a trenului”.

„A avut loc un contact între un element amplasat pe acoperișul vagonului și două duze ale conductei PSI destinate stropirii cu apă în caz de incendiu. Situația a fost generată de poziționarea duzelor în zona gabaritului de liberă trecere a trenului, aspect identificat imediat și remediat operativ. Nu au rezultat avarii la tren sau la instalația PSI, iar probele au continuat în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții Metrorex, la solicitarea Gândul.

Pe de altă parte, surse din cadrul metroului bucureștean au precizat pentru Gândul că duzele ar fi fost rupte, de fapt, după impactul cu trenul.

„S-au produs pagube materiale. Și nu duzele ar fi de vină. Acestea sunt montate acolo de zeci de ani. De ce nu au fost lovite și de alte trenuri, precum Bombardier, sau vagoanele IVA?”, au precizat sursele Gândul.

Un tren Alstom a dat cu pantografele de tavan

Acest incident vine după ce în luna august, tot un tren Metropolis, a rămas fără pantografe. Incidentul a avut loc seara, după întreruperea circulației cu călători, între stația Dimitrie Leonida și Depoul Berceni, pe Magistrala 2. Un tren Metropolis Alstom, aflat în procedura de testare și omologare, care nu era alimentat cu tensiune, fiind tractat de o locomotivă diesel (LDH), a rămas fără pantografe, care s-au rupt la contactul cu plafonul din tunel.

„În timpul deplasării, ca urmare a ridicării pantografelor trenului Alstom, s-a produs ruperea acestora, eveniment care a dus la afectarea unui cablu de comunicații și a două jgheaburi pentru colectarea apei. Imediat după constatarea deteriorărilor produse în tunel, echipele Metrorex au intervenit prompt pentru remedierea acestora, astfel încât circulația trenurilor de călători din ziua următoare să se desfășoare în condiții normale, fără întârzieri sau perturbări”, au transmis atunci reprezentanții Metrorex.

Testele cu Metropolis au început pe „Drumul Taberei”

Surse Metrorex au precizat recent în exclusivitate pentru Gândul că cei de la Alstom au început testele dinamice cu noile trenuri pe Magistrala 5 – Drumul Taberei. Teoretic, acolo unde urmează să fie folosite.

Totuși, este vorba de teste aflate într-o fază „incipientă”, pentru că nu fac parte din rodajul obligatoriu de 10.000 de kilometri pe care trebuie să-l parcurgă prima garnitură sosită în țara noastră.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

Alstom a acumulat penalități uriașe în contractul cu Metrorex

Surse Metrorex au dezvăluit recent, în exclusivitate pentru Gândul, că cei de la Alstom au acumulat penalități foarte mari în ceea ce privește contractul pentru metrourile din Brazilia. Niciunul dintre aceste trenuri nu a fost însă omologat de AFER. Mai mult, nici măcar rodajul de 10 mii de kilometri nu s-a făcut pentru metrourile din Brazilia.

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou. Acestea ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Caracteristicile noilor trenuri:

au caroserie din oţel inoxidabil;

114 metri lungime şi 3 metri lăţime;

asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;

fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;

asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;

au aer condiționat.

