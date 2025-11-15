Prima pagină » Actualitate » De la Pitești la Londra. Povestea cercetătoarei românce care revoluționează știința longevității. „Mâncarea sănătoasă, sportul și somnul sunt esențiale”

Mara Răducanu
15 nov. 2025, 07:00, Actualitate
Românca Georgiana Luisa Bâcă, cercetătoare postdoctorală la unul dintre cele mai prestigioase centre cardiologice din Europa, Barts Heart Center din Londra, s-a întors acasă, în România, pentru a participa la Longevity Expo Forum Fest, primul târg internațional dedicat științei longevității, desfășurat la București. În fața unui public numeros – format din medici, cercetători și specialiști – Luisa Bâcă a vorbit despre tema care îi definește cariera și anume modul în care îmbătrânirea schimbă inima, dar și ce putem face pentru a preveni bolile cardiace.

„Mi-a plăcut enorm genetica”

Românca Georgiana Luisa Bâcă mărturisește că revenirea în România nu a fost doar un moment profesional, ci și unul personal și emoționant.

„M-am îndrăgostit de biologie încă din liceu. Am avut o profesoară excepțională în Pitești și am avut ocazia să merg la olimpiade și competiții naționale și internaționale. Mi-a plăcut enorm genetica și m-am gândit dacă pot combina asta cu dorința de a ajuta oamenii”, povestește cercetătoarea.

„Mi-aș dori mai degrabă să prevenim bolile decât să le tratăm”

Drumul acesteia în Marea Britanie a început cu un scop clar și anume să facă rezidențiatul într-un sistem medical bazat pe dovezi științifice solide. Anii de pregătire în medicina internă și cardiologie i-au schimbat însă perspectiva.

„Mi-am dorit un program de rezidențiat bazat pe dovezi medicale la cel mai înalt nivel. Am plecat în Anglia pentru ghidurile și protocoalele lor extrem de riguroase, dar cu gândul că mă voi întoarce în România după 10 ani.

A fost un moment în care am simțit că mi-aș dori mai degrabă să prevenim bolile decât să le tratăm. Acolo am descoperit că longevitatea nu înseamnă doar a trăi mult, ci a trăi mulți ani sănătoși.”

„Putem acționa din timp ca să avem o viață lungă și sănătoasă”

În Marea Britanie, cercetătoarea a ajuns „din întâmplare”, după cum spune cu modestie, într-un institut dedicat biologiei îmbătrânirii – o experiență care i-a definit traseul profesional.

„Gerontologia și știința longevității nu se ocupă doar de vârsta înaintată. Ele încep la 20, 30, 40 de ani. Putem acționa din timp ca să avem o viață lungă și sănătoasă. Procesul de îmbătrânire este cauza, mai mult sau mai puțin, a tuturor bolilor cronice.”

„Două persoane de 70 de ani pot arăta complet diferit”

La Congresul Internațional de Longevitate, mesajul său a fost limpede. Cercetătoarea susține că inima îmbătrânește diferit de la o persoană la alta, iar medicina trebuie să țină cont de aceste diferențe.

„În Marea Britanie și SUA am învățat că îmbătrânirea poate fi modificată. Cauza multor boli pe care le tratăm în spitale – infarct, fibrilații, afecțiuni cardiace – este chiar procesul de îmbătrânire. Fiecare dintre noi îmbătrânește diferit. Două persoane de 70 de ani pot arăta complet diferit, pentru că și factorii de risc sunt diferiți. Medicina trebuie să învețe să recunoască aceste semne individuale”, a explicat cercetătoarea.

Românca de la Barts Heart Center a vorbit și despre fundamentele pe care se poate clădi o viață lungă și sănătoasă: alimentație echilibrată, activitate fizică, somn de calitate.

„Mâncarea sănătoasă, sportul și somnul sunt esențiale. Sunt lucruri simple, dar dovedite științific”, subliniază ea.

Sursă foto: Gândul / Longevity Expo Forum Fest

