Israelul sub teroarea alarmelor. Adăposturile disperării și MĂRTURIILE groazei: „Deflagrația m-a mutat cu 30 de centimetri la dreapta”

Gabriel Finkelstein Mustață, un israelian cu origini românești, a vorbit, într-un interviu pentru Gândul despre viața printre alarme, despre căutarea disperată a adăpostului care-ți poate salva viața în fața bombelor care pică de peste tot și de nicăieri, dar și despre neputința cruntă în fața unui război care pare să nu se mai încheie. Postările de pe Facebook ale lui Gabriel Finkelstein Mustață poartă în ele o notă de umor și te binedispun, în ciuda situației de război din Israel, un umor dincolo de care regăsim tragismul acestei situații, disperarea în fața pericolului, dar și solidaritatea imensă a poporului israelian.

Israelul a atacat infrastructura militară iraniană și obiective nucleare, în ceea ce oficialii au declarat a fi efortul de a opri dotarea Teheranului cu arme nucleare. Operațiunea denumită „Rising Lion” a implicat peste 200 de avioane de luptă israeliene care au lovit aproximativ 100 de ținte pe tot teritoriul Iranului, cu peste 330 de muniții.

Bilanțul bombardamentelor efectuate de Israel în ultimele cinci zile a ajuns la cel puțin 224 de morți și 1.227 de persoane spitalizate în Iran. În Israel, atacurile iraniene cu rachete balistice și drone s-au soldat cu cel puțin 21 de morți și aproximativ 700 de răniți.

„Poporul evreu este obligat să facă ceea ce face, nu face de plăcere”

Despre situația din Israel, Gabriel Finkelstein Mustață spune, așa cum a scris și pe pagina sa de Facebook, că niciodată nu a fost mai greu decât acum. Recunoaște că, deși în Israel astfel de momente nu au fost deloc puține în ultimii ani, este pentru prima dată când a coborât în adăpost și când a fost speriat de alarme și război.

„Ceea ce se întâmplă aici este greu de digerat. Îți trebuie nervi și stomac de oțel, pentru că, dintr-o dată, apare brusc «azaka», asta înseamnă alarmă. Eu, până sâmbătă, niciodată – dacă puteți să credeți, și au fost destule războaie și alarme până acum – nu am coborât în adăpost. Ieri dimineață, au început să curgă tot felul de mesaje care ne anunțau că ceea ce va urma va fi mai grav. Și am început să simt astfel emoția. Ca să fiu sincer, cred că m-am speriat puțin și eu.

Când ne-a anunțat, undeva la unu- două noaptea, că va urma alarmă, am coborât în adăpost. Erau peste 100 de persoane, ne-am strâns acolo de la două blocuri. Avem adăpostul exact sub noi, sub apartament. Și bineînțeles că toată lumea, fiecare în felul lui, era speriată. Pe urmă, vedeți, cei care au copii, familii și nu locuiesc împreună, nu știu ce se întâmplă cu ei, sunt speriați. În adăposturile astea, în unele dintre ele și chiar și în ăsta al meu, trebuie să recunosc că n-am avut semnal. Și nu mai puteam să dăm nimănui un semn până la trecerea evenimentul. În orice caz, nu este simplu așa ceva.

Nu doresc nici dușmanilor noștri cei mai răi să treacă printr-un război. Poporul evreu este obligat să facă ceea ce face, nu face de plăcere. Noi suntem un popor pașnic. Eu însumi, ca simplu cetățean al acestei țări, dacă aș fi simțit vreo clipă că sunt necinstiți, că sunt falși, că urmăresc altceva decât ne spun, m-aș fi întors imediat în România. Eu n-am plecat din România de sărăcie. Dar noi nu avem de ales, trebuie ne apărăm pielea. Solidaritatea în Israel este de zece ori mai mare, aici este șansa Israelului”, a spus Gabriel Finkelstein Mustață.

„Când s-a terminat totul, am venit în apartament și am descoperit în bucătărie că nu am un perete către exterior”

Când s-a întors din adăpost în locuința sa, israelianul cu origini românești a descoperit că nu mai are un perete în bucătărie, cel către exterior. Nu se plânge însă, mărturisind că alți aoameni au pierdut totul. Și cel mai rău este faptul că au pierdut oamenii dragi.

„Eu, fiind în subsol, în adăpost, evident n-am știut ce s-a întâmplat în casă. În momentul în care lumea s-a mai liniștit și a început încet-încet să urce spre apartamente, vecinul de la etajul întâi s-a speriat, deoarece, dacă vă vine să credeți, îi plecase peretele de la sufragerie cu totul. Când am intrat la mine, părea totul neatins. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să intru în salon. De ce? – Pentru că adăpostesc în salonul meu un mic muzeu, cu artefacte românești de peste 150 de ani, moștenite de la tatăl meu, care pentru mine înseamnă enorm.

În adăpost, în momentul în care a fost deflagrația, m-a mutat de pe loc, ne-a mutat cu 30 de centimetri la dreapta, pe noi ca oameni. A fost ceva care nu poate fi explicat. Dacă într-un adăpost, care este numai beton, s-a întâmplat asta…

Când s-a terminat totul, am venit în apartament și am descoperit în bucătărie că nu mai am un perete către exterior. Dar nu mă plâng. Am încercat să aduc și un pic de umor în poveștile mele, pentru că nu am vrut să creadă nimeni că mă plâng că am pierdut o fereastă sau un perete”, a povestit Gabriel Finkelstein Mustață, pentru Gândul.

Avertismentul lui Donald Trump pentru Iran: Acord nuclear „până nu e prea târziu”

Israelul și Iranul continuă confruntările militare, fiind semnalate explozii în Tel Aviv, Ierusalim și Teheran, iar regimul islamist iranian i-a transmis președintelui american, Donald Trump, că negocierile pe tema programului atomic sunt „fără sens.”

Denumită „Rising Lion”, operațiunea a implicat peste 200 de avioane de luptă israeliene care au lovit aproximativ 100 de ținte pe tot teritoriul Iranului, cu peste 330 de muniții.

Operațiunea Israelului a avut loc în contextul în care negocierile dintre SUA și Iran privind programul nuclear avansat al Iranului păreau să fi ajuns într-un impas și imediat după ce Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a concluzionat că Teheranul și-a încălcat obligațiile de neproliferare nucleară.

Președintele american Donald Trump a avertizat Iranul să accepte un acord nuclear „până nu e prea târziu”, iar Casa Albă a anunțat că forțele terestre americane au contribuit la doborârea unor rachete iraniene în primele două valuri de atacuri.

„Reafirmăm sprijinul pentru securitatea Israelului, are dreptul de a se apăra”

Liderii statelor din cadrul Grupului G7 au reiterat, marți, sprijinul pentru Israel, dar au cerut restabilirea păcii în Orientul Mijlociu și au exprimat preocupări privind riscurile unei crize energetice.

”Noi, liderii statelor din cadrul G7, reiterăm angajamentul în favoarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu. În acest context, reafirmăm că Israelul are dreptul de a se apăra. Reafirmăm sprijinul pentru securitatea Israelului. Evidențiem și importanța protejării civililor”, au anunțat liderii țărilor din Grupul G7 – SUA, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia și Uniunea Europeană.

De asemenea, Grupul G7 a condamnat vehement activitățile Iranului, punctând că este principala sursă de instabilitate și teroare.

”Cerem ca soluționarea crizei iraniene să conducă la reducerea riscurilor escaladării ostilităților în Orientul Mijlociu, inclusiv printr-un armistițiu în Fâșia Gaza. Rămânem vigilenți în legătură cu implicațiile asupra piețelor internaționale ale energiei și suntem pregătiți să ne coordonăm cu partenerii pentru asigurarea stabilității piețelor”, a subliniat Grupul G7.

Sursă foto: Gândul colaj

