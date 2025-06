Israelul și Iranul continuă confruntările militare, fiind semnalate explozii în Tel Aviv, Ierusalim și Teheran, iar regimul islamist iranian i-a transmis președintelui american, Donald Trump, că negocierile pe tema programului atomic sunt ”fără sens”.

UPDATE 20.45: Israelul a atacat un depozit de gaze naturale din orașul Kangan, situat în sudul Iranului.

UPDATE 20.30: Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a afirmat sâmbătă că bombardamentele israeliene au generat “daune serioase” instalațiilor nucleare iraniene.

UPDATE 20.00: Ali Shamkhani, un consilier al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a murit în urma rănilor suferite din cauza raidurilor aeriene israeliene, anunță presa oficială de la Teheran.

UPDATE 15.30: Șapte militari israelieni au fost răniți în urma atacurilor iraniene cu rachete balistice, a anunțat sâmbătă armata israeliană, conform cotidianului Le Figaro. Niciunul dintre militarii răniți nu este în stare gravă.

UPDATE 14.45: Regimul islamist de la Teheran a transmis un avertisment dur adresat Statelor Unite, Franței și Marii Britanii, cerându-le să nu ofere asistență militară Israelului.

În cursul nopții, s-au produs noi explozii în centrul Israelului, inclusiv în orașele Ierusalim și Tel Aviv, în contextul continuării atacurilor cu rachete balistice iraniene. Bilanțul actual în Israel este de trei morți și aproximativ 70 de răniți, conform serviciului de urgențe medicale Magen David Adom.

Mai multe case situate în centrul Israelului au fost distruse de o rachetă iraniană. Două persoane au fost ucise în acest atac, iar alte 19 au fost rănite.

BREAKING: Major damage on houses in central Israel after Iran missile attack. pic.twitter.com/LkEo9tjM4b

În același timp, aviația militară israeliană continuă atacurile asupra programului nuclear iranian și a conducerii forțelor militare. Teheranul a anunțat moartea a încă doi generali – Gholamreza Mehrabi, adjunct al șefului Diviziei de Informații a Statului Major, și Mehdi Rabbani, comandantul-adjunct responsabil de coordonarea operațiunilor militare.

Iranul a confirmat daune asupra complexului de cercetări nucleare Fordo, după atacurile de la Natanz și Isfahan. Șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, și comandantul Forțelor Aeriene, generalul Tomer Bar, au avertizat că Israelul va intensifica operațiunile militare în Teheran.

”Vom iniția operațiuni aeriene intense în Teheran”, au transmis cei doi comandanți militari israelieni, conform cotidianului The Times of Israel .

Anunțul a fost făcut în contextul distrugerii multor sisteme antiaeriene situate în apropierea capitalei Iranului. Forțele Aeriene israeliene au prezentat imagini care surprind bombardamentele.

Conform agenției Fars, Aeroportul Mehrabad din Teheran a fost atacat de Israel în cursul nopții.

Israeli airstrikes hit Tehran’s Mehrabad Airport on June 14, causing explosions near military facilities. Flights have been suspended.https://t.co/PGE8XG2j2s

— Khaama Press (KP) (@khaama) June 14, 2025