Linia 5 de tramvai din Capitală s-ar putea redeschide în luna decembrie, deși ar fi trebuit repusă în funcțiune în martie 2025. Mai mult, „Ruta corporatiștilor” va fi redeschisă pe stilul românesc, cu unele elemente nefinalizate. Este vorba de copertinele de pe peroane, care încă nu sunt fabricate. Totuși, Linia 5 este extrem de importantă pentru fluidizarea traficului, fiind așteptată de foarte mulți bucureșteni care vor să ajungă dimineața în zona de nord a Capitalei.

Surse administrative au precizat pentru Gândul că antreprenorul care lucrează la reabilitarea Liniei 5 încă are de primit 60 de milioane de lei (12 milioane de euro) de la Primăria Capitalei.

Mai mult, soluția pe care Primăria Capitalei a oferit-o pentru copertinele de pe refugii, sub care trebuie să se adăpostească cei care circulă cu tramvaiul, a întârziat foarte mult.

Ca atare, Linia 5 se va redeschide fără acest copertine.

„Este vorba de peste 50 de copertine care trebuie montate. Cel mai probabil, antreprenorul le va monta noaptea, ca să nu fie călătorii puși în pericol. Este o treabă românească, făcută de Primăria Capitalei, care a întârziat aceste lucrări”, au transmis surse administrative pentru Gândul.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Reabilitarea Liniei 5 de tramvai costă 140 de milioane de lei.

Lucrările de reabilitare au început în februarie 2024, iar termenul de finalizare era martie 2025.

Anul trecut, în noiembrie, antreprenorul care modernizează această linie se plângea că primăria nu-i oferă soluții pentru peroane.

„Noi vrem ca până la sfârșitul lunii noiembrie – începutul lunii decembrie să terminăm toată linia, cu asfalt, cu tot cu catenară (cablul de contact – n.r.) și stația de alimentare. Vor rămâne peroanele, dar nu avem soluția pentru ele. Din martie facem solicitări către Primărie să ne dea soluțiile pentru peroane și pentru lărgirea drumului în dreptul peroanelor. Din păcate, sunt 16 peroane care trebuie făcute. I-am zis și primarului, personal. Ne împiedicăm de un ciot”, spunea la acea vreme Marin Mândrilă, antreprenorul care realibilitează ruta 5 de tramvai.

Fostul primar spunea că lucrările sunt în grafic

Tot în noiembrie 2024, fostul edil general, Nicușor Dan, se declara foarte optimist în privința finalizării acestei lucrări.

„Suntem pe şantierul liniei 5 de tramvai din Bucureşti, lucrare care a început în februarie, lucrare de 4,3 kilometri. Am venit să verificăm stadiul lucrărilor. Global sunt la 75%. Asta înseamnă că toată structura de rezistenţă este pusă în pământ, suntem la 80% cu linie de tramvai, lipseşte firul de alimentare, lipseşte o staţie electrică şi cam asta e gata. Suntem cu plăţile la zi şi suntem foarte optimişti că suntem în grafic în momentul de faţă. Ştiţi că au fost nişte întârzieri date de faptul că noi nu am putut să plătim, cred că două luni au fost, dar suntem optimişti că vom termina în termenul de 12 luni care este în contract”, declara Nicuşor Dan anul trecut, în noiembrie.

Se vor înlocui șinele vechi cu unele noi pe o lungime de 4,25 kilometri, pe tronsonul cuprins între Podul Băneasa și Bulevardul Ștefan cel Mare.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

lucrări la calea de rulare;

realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;

lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;

modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;

lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;

lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;

lucrări la rețelele edilitare.

„La finalul lucrărilor, STB S.A. va utiliza exclusiv tramvaie noi Imperio. Acestea vor circula pe un traseu modernizat complet”, transmitea Societatea de Transport București în 2023.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: