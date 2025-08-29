Un bărbat din București este acuzat că, în numai trei luni, ar fi reușit să vândă unei societăți specializate în dezmembrări auto aproximativ 60 de autoturisme Dacia Logan noi, închiriate de la diferite persoane fizice. Polițiștii au dus o adevărată bătălie atunci când au mers să recupereze câteva mașini care nu fuseseră încă făcute bucăți.

Cu aproximativ trei luni în urmă, polițiștii din București și județele Ilfov și Giurgiu au început să înregistreze reclamații de la diverse persoane care susțineau că au închiriat mașini unui bărbat din București, însă nu și-au mai primit autoturismele înapoi.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că este vorba despre persoane fizice care postau anunțuri cu privire la faptul că oferă spre închiriere mașini Dacia Logan.

1.800-2.000 de euro pentru fiecare mașină dusă la dezmembrări

Bărbatul contacta victimele și avea grijă să închirieze numai mașini noi, cu an de fabricație nu mai vechi de 2020. Când făceau contractul de închiriere, spun sursele Gândul, bucureșteanul arăta o carte de identitate falsă, care conținea însă numele lui real.

După ce se urca în mașină, Dorinel M. pleca direct către județul Iași, unde, pe un câmp de pe lângă orașul Hârlău există un centru de dezmembrări auto controlat de un complice.

Acesta din urmă îi plătea, pentru fiecare mașină, sume cuprinse între 1.800 și 2.000 de euro, după care le scotea numele de înmatriculare, le făcea bucăți și le vindea piesă cu piesă.

Suspectul, lăsat în libertate de anchetatori

Pe numele lui Dorinel M. au fost deschise dosare atât la secții de poliție din București, cât la polițiile din Ilfov și Giurgiu. Pentru că dosarele se mișcau foarte greu, individul a fost lăsat liber și a continuat să facă victimă după victimă până când, în numai trei lui, ar fi reușit să ducă la Iași, pe drumul fără întoarcere, aproximativ 60 de Dacia Logan.

Disperați, păgubiții au postat fotografii cu actele de identitate ale escrocului pe grupurile de ride-sharing și așa au ajuns să se cunoască între ei și să descopere că există zeci de victime. Una dintre aceste persoane se plângea că Dorinel M. i-ar fi luat, pe baza unui buletin fals, nu mai puțin de șapte autoturisme.

În timp ce dosarele deschise pe numele bucureșteanului erau instrumentate separat, polițiștii din Giurgiu au solicitat colegilor de la IPJ Iași, prin comisie rogatorie, să trimită o echipă la cimitirul de mașini de pe câmpul de la Hârlău ca să recupereze mai multe mașini Dacia Logan lăsate acolo de Dorinel M.

A încălcat obligațiile controlului judiciar

Surse din rândul anchetatorilor au afirmat că, inițial, patronul Ionuț Amoșiesei ar fi fost sunat de anchetatori, însă ar fi avut o atitudine agresivă. Când polițiștii au ajuns la poarta societății sale, acesta ar fi luat un bolovan și s-ar fi apucat să distrugă unul dintre autoturisme, căruia i-a spart geamurile și i-a îndoit tabla. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru distrugere.

Totodată, surse judiciare au afirmat că singurii care au luat măsuri împotriva lui Dorinel M. au fost polițiștii din București. Aceștia l-au dus la parchet pentru audieri, însă procurorii au decis că nu se impune să ceară arestarea preventivă și este suficient să-l cerceteze în libertate, sub control judiciar.

Pentru că ar fi încălcat obligațiile impuse de controlul judiciar, bărbatul a fost, în cele din urmă, plasat în arest la domiciliu.

RECOMANDAREA AUTORULUI: