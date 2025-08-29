Prima pagină » Actualitate » Record absolut pentru cel mai mare ESCROC român al momentului. A făcut prăpăd pe piața închirierilor auto din țară

Record absolut pentru cel mai mare ESCROC român al momentului. A făcut prăpăd pe piața închirierilor auto din țară

Andrei Dumitrescu
29 aug. 2025, 07:00, Actualitate
Record absolut pentru cel mai mare ESCROC român al momentului. A făcut prăpăd pe piața închirierilor auto din țară

Un bărbat din București este acuzat că, în numai trei luni, ar fi reușit să vândă unei societăți  specializate în dezmembrări auto aproximativ 60 de autoturisme Dacia Logan noi, închiriate de la diferite persoane fizice. Polițiștii au dus o adevărată bătălie atunci când au mers să recupereze câteva mașini care nu fuseseră încă făcute bucăți.

Cu aproximativ trei luni în urmă, polițiștii din București și județele Ilfov și Giurgiu au început să înregistreze reclamații de la diverse persoane care susțineau că au închiriat mașini unui bărbat din București, însă nu și-au mai primit autoturismele înapoi.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că este vorba despre persoane fizice care postau anunțuri cu privire la faptul că oferă spre închiriere mașini Dacia Logan.

1.800-2.000 de euro pentru fiecare mașină dusă la dezmembrări

Bărbatul contacta victimele și avea grijă să închirieze numai mașini noi, cu an de fabricație nu mai vechi de 2020. Când făceau contractul de închiriere, spun sursele Gândul, bucureșteanul arăta o carte de identitate falsă, care conținea însă numele lui real.

După ce se urca în mașină, Dorinel M. pleca direct către județul Iași, unde, pe un câmp de pe lângă orașul Hârlău există un centru de dezmembrări auto controlat de un complice.

Acesta din urmă îi plătea, pentru fiecare mașină, sume cuprinse între 1.800 și 2.000 de euro, după care le scotea numele de înmatriculare, le făcea bucăți și le vindea piesă cu piesă.

Suspectul, lăsat în libertate de anchetatori

Pe numele lui Dorinel M. au fost deschise dosare atât la secții de poliție din București, cât la polițiile din Ilfov și Giurgiu. Pentru că dosarele se mișcau foarte greu, individul a fost lăsat liber și a continuat să facă victimă după victimă până când, în numai trei lui, ar fi reușit să ducă la Iași, pe drumul fără întoarcere, aproximativ 60 de Dacia Logan.

Disperați, păgubiții au postat fotografii cu actele de identitate ale escrocului pe grupurile de ride-sharing și așa au ajuns să se cunoască între ei și să descopere că există zeci de victime. Una dintre aceste persoane se plângea că Dorinel M. i-ar fi luat, pe baza unui buletin fals, nu mai puțin de șapte autoturisme.

În timp ce dosarele deschise pe numele bucureșteanului erau instrumentate separat, polițiștii din Giurgiu au solicitat colegilor de la IPJ Iași, prin comisie rogatorie, să trimită o echipă la cimitirul de mașini de pe câmpul de la Hârlău ca să recupereze mai multe mașini Dacia Logan lăsate acolo de Dorinel M.

A încălcat obligațiile controlului judiciar

Surse din rândul anchetatorilor au afirmat că, inițial, patronul Ionuț Amoșiesei ar fi fost sunat de anchetatori, însă ar fi avut o atitudine agresivă. Când polițiștii au ajuns la poarta societății sale, acesta ar fi luat un bolovan și s-ar fi apucat să distrugă unul dintre autoturisme, căruia i-a spart geamurile și i-a îndoit tabla. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru distrugere.

Totodată, surse judiciare au afirmat că singurii care au luat măsuri împotriva lui Dorinel M. au fost polițiștii din București. Aceștia l-au dus la parchet pentru audieri, însă procurorii au decis că nu se impune să ceară arestarea preventivă și este suficient să-l cerceteze în libertate, sub control judiciar.

Pentru că ar fi încălcat obligațiile impuse de controlul judiciar, bărbatul a fost, în cele din urmă, plasat în arest la domiciliu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
09:18
Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci
09:05
Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am scris în jur de 10 editoriale împotriva asumării. Tot ce a ieșit din asumare a fost un DEZASTRU”
09:00
Ion Cristoiu: „Am scris în jur de 10 editoriale împotriva asumării. Tot ce a ieșit din asumare a fost un DEZASTRU”
SPORT Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj
09:00
Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj
ACTUALITATE Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!”
08:57
Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!”
SPORT FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali
08:37
FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali
Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet
Cancan.ro
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Elena Udrea n-a mai putut evita divorțul. A semnat actele la notar după mulți ani împreună: Aveam vieți separate
Evz.ro
Secretul bine ascuns al lui Radu Vâlcan. De ce a divorțat de prima soție
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
Sărbătoare mare astăzi, 29 august 2025. Creștinii prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce tradiții și obiceiuri respectă aceștia?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Un vierme mâncător de carne a fost descoperit pentru prima dată și la oameni
POLITICĂ Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor
09:26
Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor
EXTERNE Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară
09:06
Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară
EXTERNE SUA se implică în războiul informațional. Pentagonul ia în calcul folosirea AI pentru propagandă externă: „Nu vizăm publicul american”
08:52
SUA se implică în războiul informațional. Pentagonul ia în calcul folosirea AI pentru propagandă externă: „Nu vizăm publicul american”
EXCLUSIV VIDEO Doru Pelivan, eduKiwi: M-am întors la visul din copilărie și am creat cea mai mare platformă educațională din țară
08:30
Doru Pelivan, eduKiwi: M-am întors la visul din copilărie și am creat cea mai mare platformă educațională din țară
ANALIZĂ STARTUL campaniei electorale pentru alegerile PARLAMENTARE din Republica Moldova. Arhitectura politică a scrutinului din 28 septembrie
08:30
STARTUL campaniei electorale pentru alegerile PARLAMENTARE din Republica Moldova. Arhitectura politică a scrutinului din 28 septembrie
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Rețelele de socializare TRĂIESC din libertatea de exprimare”
08:30
Ion Cristoiu: „Rețelele de socializare TRĂIESC din libertatea de exprimare”