Execuție în stil mafiot la Veneția. Ucigașul lui Sergiu Tarna este un polițist, conform procuraturii

08 ian. 2026, 15:37, Actualitate
Sergiu Tarna, tânărul de 25 de ani a fost găsit mort pe 31 decembrie trecut, pe un teren agricol din Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Carabinierii din Veneția au efectuat o arestare în cadrul anchetei privind uciderea cetățeanului moldovean, în vârstă de 25 de ani, găsit mort pe 31 decembrie, împușcat în tâmplă.

Potrivit publicațiilor Il Gazzettino, La Nuova Venezia și Corriere del Veneto, persoana arestată ar fi un agent al poliției locale din Veneția. În acest caz a fost convocată o conferință de presă în această dimineață, la Parchetul din Veneția, preia ProTV.

Potrivit ziarului Il Gazzettino, trupul neînsuflețit a fost descoperit întâmplător într-o zonă de câmpuri străbătute de canalul Naviglio del Brenta. Moldoveanul era întins pe partea dreaptă, îmbrăcat în uniforma de ospătar sau barman, având asupra lui documentele sale și câteva obiecte personale, ceea ce a permis identificarea rapidă.
Din primele constatări, anchetatorii au luat în calcul mai multe variante pentru arma folosită: un glonț tras de la mică distanță sau o lovitură puternică aplicată cu un obiect dur sau ascuțit (precum o rangă ori un târnăcop).

Polițistul local a fugit în Spania

Imediat după ce l-a ucis pe Sergiu Tarna, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie, la Mira, în provincia Veneția, agentul de poliție locală reținut pentru omor a fugit în Spania, unde se pare că avea unele cunoștințe. Potrivit reconstituirii făcute de carabinieri sub coordonarea procurorului venezian Christian Del Turco, bărbatul în vârstă de 40 de ani ar fi făcut o primă oprire la Tenerife, după care s-a deplasat la Madrid și, în cele din urmă, s-a întors la Veneția.

Unul dintre elementele care i-au condus pe anchetatori pe urmele sale a fost absența de la locul de muncă timp de câteva zile. Așa cum a explicat comandantul provincial Marco Aquilio într-o conferință de presă, bărbatul s-a întors în Italia în noaptea dintre 5 și 6 ianuarie, iar tatăl său l-a preluat de la aeroport.

După ce a cerut inițial să fie lăsat pe câmpuri, în zona Malcontenta di Mira – aceeași în care a fost ucis tânărul de origine moldoveană – s-a întors la domiciliu, unde a fost reținut de carabinieri. Arma crimei nu a fost găsită, la fel nici pistolul său de serviciu.

Procurorul: „A fost o execuție”

„Cu siguranță, prin modul de operare, a fost o execuție. Focul a fost tras de la mică distanță, iar bietul tânăr de 25 de ani nu a avut nicio șansă, a murit pe loc”, a declarat procurorul adjunct al Veneției, Stefano Ancillotto, referindu-se la uciderea lui Sergiu Tarna.

Convingerea anchetatorilor și a procurorilor este că la execuție „a participat cel puțin o altă persoană”, surprinsă, la rândul ei, în înregistrări video. Investigațiile continuă pentru identificarea acesteia.

Mediafax
