Cum se apără British School în scandalul alimentelor stricate de la școala de top: „Produsele vizau stocuri de rezervă și proceduri de gestionare”

British School of Bucharest a transmis, vineri, că alimentele stricate descoperite de către inspectorii sanitar-veterinari nu ar fi fost destinate consumului elevilor. Potrivit surselor Gândul, mai mulți elevi de la această școală au ajuns la spital cu probleme digestive, iar părinții dau vina pe mâncarea alterată de la cantina școlii.

„În urma inspecției realizate de DSVSA Ilfov, școala a suspendat imediat activitatea vizată și a implementat măsurile corective solicitate de autorități. Cooperăm pe deplin cu toate autoritățile competente și am solicitat ca măsurile implementate să fie reevaluate în cel mai scurt timp posibil.

Școala a confirmat că produsele identificate de inspectori nu au fost utilizate în mesele servite elevilor. Investigația noastră internă indică faptul că produsele retrase vizau stocuri de rezervă și proceduri de gestionare, inclusiv etichetarea, depozitarea și trasabilitatea, și nu au avut legătură cu siguranța meselor preparate și servite zilnic elevilor”, se arată într-un comunicat transmis vineri de către reprezentanții British School of Bucharest.

Au pus „de pază” un specialist în alimentație alimentară

Reprezentanții școlii mai spun că au pus „de pază” un specialist „dedicat în siguranță alimentară”.

„Totodată, British School of Bucharest a inițiat atât o analiză internă, cât și o evaluare externă independentă a tuturor proceselor operaționale legate de depozitarea, manipularea și prepararea alimentelor, procedurile de igienă, trasabilitatea lanțului de aprovizionare și managementul serviciilor alimentare. Pentru a întări mecanismele existente de control, școala implementează, ca măsură suplimentară, prezența zilnică a unui specialist „dedicat în siguranță alimentară” și conformitate.

Pe perioada suspendării activității vizate, mesele elevilor vor continua să fie asigurate prin intermediul unui furnizor de încredere, validat pe baza tuturor standardelor în vigoare”, mai transmit reprezentanții școlii.

Zeci de kilograme de mâncare stricată la cantina unei școli private de top din București

Inspectorii sanitar-veterinari au suspendat activitatea cantinei de la British School of Bucharest, după ce au descoperit zeci de kilograme de mâncare stricată și multă mizerie. Controlul a scos la iveală nereguli grave care puneau în pericol sănătatea elevilor și a copiilor de grădiniță. Printre produsele găsite în bucătărie se afla și pește expirat încă de anul trecut, care urma să fie servit în meniul zilnic.

Carne și pește stricat în depozitul unității de învățământ

Inspectorii au descoperit în total 60 de kilograme de alimente expirate, printre care carne, pește, pâine și condimente. O mare parte din aceste produse aveau termenul de valabilitate depășit de foarte mult timp.

În plus, bucătarii foloseau ingrediente cumpărate fără acte de proveniență, ceea ce înseamnă că nimeni nu știa de unde provin sau dacă sunt sigure. Multe alimente care trebuiau să stea la congelator erau ținute la temperaturi nepotrivite, iar prăjiturile erau puse la vânzare fără etichete care să arate când au fost făcute.

