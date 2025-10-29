EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare

Autoritățile din Argeș derulează miercuri un amplu exercițiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, cu scopul de a verifica modul în care albia râului Argeș poate prelua debitele crescute în condiții de siguranță, în contextul lucrărilor de retehnologizare programate în luna decembrie.

Compania Hidroelectrica împreună cu autoritățile din Argeș demarează în cursul acestei zile un test la barajul Vidraru, în care vor verifica sistemele de deversare a apei din lacul de acumulare, scrie G4Media.ro.

În cadrul acțiunii, vor fi eliberate cantități diferite de apă, cu debite în creștere, pentru a evalua comportamentul albiei râului Argeș și capacitatea acesteia de a prelua volumele evacuate în siguranță.

”Astăzi are loc un exerciţiu amplu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, între orele 7:00 şi 18:00. Pe parcursul zilei vor fi eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate în condiţii de siguranţă. Scopul exerciţiului este testarea condiţiilor reale de deversare controlată a apei, în contextul în care, în luna decembrie, va începe golirea barajului Vidraru pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru”, a anunţat prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, într-o postare pe Facebook.

Peste 200 de persoane participă la exercițiu, printre care reprezentanți ai Hidroelectrica, Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, Poliției Argeș, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, Direcției Silvice, Agenției pentru Protecția Mediului, dar și ai primăriilor Arefu și Corbeni.

”Am instituit Centrul de comandă şi coordonare la Primăria Corbeni, iar zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât şi din aer, cu ajutorul a cinci drone”, a precizat prefectul Ioana Făcăleaţă.

Totodată, prefectul face un apel ferm către locuitorii și turiștii din zonă să nu se apropie de albia râului Argeș pe durata exercițiului.

Cetățenii au fost informați din timp prin adunări publice, panouri informative, anunțuri directe și un mesaj Ro-Alert transmis miercuri dimineață.