Prima pagină » Actualitate » Un nou FAKE-NEWS a invadat social-media: „Francezii au secat lacul Vidraru ca să pună mâna pe aur”. Adevărul despre lucrările din zonă

Un nou FAKE-NEWS a invadat social-media: „Francezii au secat lacul Vidraru ca să pună mâna pe aur”. Adevărul despre lucrările din zonă

Ruxandra Radulescu
18 aug. 2025, 12:06, Actualitate
Un nou FAKE-NEWS a invadat social-media:

O știre falsă invadat rețele de socializare, referitoare la lucrările care se desfășoară la barajul Vidraru. Potrivit acestui fake-news, francezii ar fi secat lacul de acumulare, pentru a pune mâna pe zăcămintele de aur, ascunse sub ape. 

Lucrările de la barajul Vidraru au generat o adevărată campanie de dezinformare pe social-media, potrivit căreia francezii ar fi evacuat apa, pentru a ajunge la aurul ce zace pe fundul lacului de acumulare.

Autoritățile au transmit că lucrările executate în prezent la barajul Vidraru și care necesită secarea lacului de acumulare, au drept scop evaluarea structurii dar și modernizarea construcției, notează Digi 24.

Informațiile false merg și mai departe, prin intermediul clipurilor realizare cu Inteligența Artificiale, ce arată barajul Vidraru complet demolat. Autorul acestei postări spune că apa a făcut ravagii, în scopul, evident, de a stârni panică în rândul oamenilor.

O altă informație falsă prezintă povestea unui sat care a fost demolat în urmă cu 60 de ani pentru construirea Barajului Vidraru, iar în prezent, nivelul apei în scădere a scos la iveală ruinele fostelor case.

Adevărul este că acel sat nu a existat niciodată, iar zidurile ce pot fi observate din lacul Vidraru sunt, de fapt, locuințele tehnice ale muncitorilor care au lucrat la ridicarea construcției.

VIDEO: @TikTok elena_lena000

Citește și

ACTUALITATE PERCHEZIȚII la Poliția Rutieră din Vâlcea într-un dosar de corupție. Mai mulți agenți vizați
12:26
PERCHEZIȚII la Poliția Rutieră din Vâlcea într-un dosar de corupție. Mai mulți agenți vizați
METEO Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate
12:15
Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate
POLITICĂ A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
12:15
A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
ACTUALITATE AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
12:10
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
POLITICĂ Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”
12:07
Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”
ULTIMA ORĂ Primarul care „a învins” austeritatea de dragul lui Dani Mocanu. Evenimentul EXPLOZIV la care manelistul a primit diplomă de excelență
11:49
Primarul care „a învins” austeritatea de dragul lui Dani Mocanu. Evenimentul EXPLOZIV la care manelistul a primit diplomă de excelență
Mediafax
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Antena 3
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la Câmpulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
Tragedie în România. Un mare sportiv s-a stins în accident: Viaţa lui nu a mai putut fi salvată
Evz.ro
România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
Moment viral cu Andreea Antonescu la o cantare! Artista a cantat intr-un concert fara spectatori! Comentariile pline de ironii curg intr-una pe Tiktok: "Erau 10 oameni cu tot cu personalul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
De ce unii oameni vorbesc în somn?