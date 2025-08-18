Un nou FAKE-NEWS a invadat social-media: „Francezii au secat lacul Vidraru ca să pună mâna pe aur”. Adevărul despre lucrările din zonă

O știre falsă invadat rețele de socializare, referitoare la lucrările care se desfășoară la barajul Vidraru. Potrivit acestui fake-news, francezii ar fi secat lacul de acumulare, pentru a pune mâna pe zăcămintele de aur, ascunse sub ape.

Lucrările de la barajul Vidraru au generat o adevărată campanie de dezinformare pe social-media, potrivit căreia francezii ar fi evacuat apa, pentru a ajunge la aurul ce zace pe fundul lacului de acumulare.

Autoritățile au transmit că lucrările executate în prezent la barajul Vidraru și care necesită secarea lacului de acumulare, au drept scop evaluarea structurii dar și modernizarea construcției, notează Digi 24.

Informațiile false merg și mai departe, prin intermediul clipurilor realizare cu Inteligența Artificiale, ce arată barajul Vidraru complet demolat. Autorul acestei postări spune că apa a făcut ravagii, în scopul, evident, de a stârni panică în rândul oamenilor.

O altă informație falsă prezintă povestea unui sat care a fost demolat în urmă cu 60 de ani pentru construirea Barajului Vidraru, iar în prezent, nivelul apei în scădere a scos la iveală ruinele fostelor case.

Adevărul este că acel sat nu a existat niciodată, iar zidurile ce pot fi observate din lacul Vidraru sunt, de fapt, locuințele tehnice ale muncitorilor care au lucrat la ridicarea construcției.

