Există o țară europeană unde poţi deveni proprietar de insulă, gratuit, timp de un an. Sunt, totuși, niște condiții esențiale de îndeplinit

20 feb. 2026, 21:10, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

O ţara europeană lansează o iniţiativă inedită prin care le oferă oamenilor obișnuiți șansa de a deveni „proprietari” temporari ai unei insule. Astfel, cinci insule vor fi puse la dispoziția câștigătorilor pentru un an, gratuit, dar competiția vine cu reguli clare, iar bogaţii nu au voie să participe.

Ceea ce până acum părea rezervat doar super-bogaților cu iahturi de lux devine accesibil turiștilor obișnuiți. Țara cu 267.570 de insule, mai multe decât în oricare alt stat din lume, invită aventurierii să adopte, temporar, propria insulă.

Este vorba despre Suedia, care oferă cinci insule pentru utilizare gratuită timp de un an, potrivit publicaţiei, Bild.de.

Cei selectați vor primi titlul oficial de „proprietar al insulei”, pe care o vor putea folosi exact 12 luni. În această perioadă, câștigătorii pot campa, înota și își pot invita prietenii, fără să plătească nimic.

Există însă și restricții: numele insulei nu poate fi schimbat de „proprietarul temporar”, iar accesul altor persoane nu poate fi interzis.

Se aplică așa-numitul „drept al tuturor” din Suedia (Allemansratten), care permite accesul liber în natură, atâta timp cât nu sunt deranjate mediul, animalele sau alte persoane.

FOTO – Caracter ilustrativ

Dar mai există  o regulă esențială pentru cei care vor să participe: nu trebuie să fie miliardari. Pe site-ul Visit Sweden este precizat explicit că persoanele cu averi de miliarde sunt excluse din competiție.

Motivația este formulată astfel: „Această idee se bazează pe convingerea că adevărata fericire nu este neapărat legată de foarte mulți bani. Visit Sweden dorește să redefinească luxul: ca simplitate, liniște și libertate în natură, nu ca abundență materială”.

Cele cinci insule incluse în iniţiativă sunt Medbadan, Storberget, Tjuvholmen, Sklotbadan și Marsten, iar în spatele inițiativei se află organizația de turism Visit Sweden, în colaborare cu autoritatea de stat care administrează proprietățile statului suedez.

Cum se poate participa și până când

Pentru a intra în concurs, doritorii trebuie să trimită un videoclip de un minut în care să își explice motivația, vârsta minimă de participare find de 18 ani.

Organizatorii acoperă transportul dus-întors pentru două persoane până în Suedia, dar ultima etapă a călătoriei, până la insulă, trebuie parcursă pe cont propriu, cu barca sau caiacul.

Înscrierile sunt deschise până la 17 aprilie 2026, pe site-ul visitsweden.de. Ulterior, un juriu va desemna câștigătorii, iar noii „proprietari” temporari ai insulelor vor fi anunțați anul acesta, în luna mai.

Cele mai noi

