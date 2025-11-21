Există pensie și după moarte. Un italian a pitulat cadavrul mamei sale în pivniță și a trăit prosper trei ani

Un italian în vârstă de 57 de ani din localitatea Borgo Virgilio, lângă Mantova, a ascuns în pivniţă timp de 3 ani cadavrul mamei sale şi i-a încasat pensia. Mai mult, s-a prezentat și la oficiul stării civile din oraș deghizat în mama sa, purtând o perucă, pentru a reînnoi cartea de identitate a acesteia.

Mama sa murise în 2022, din cauze naturale, conform celor reconstituite până acum, iar fiul ei nu înştiinţase autorităţile pentru a continua să-i încaseze pensia, fraudând astfel statul italian, relatează La Repubblica, preluat de A3CNN..

Timp de 3 ani italianul a încasat banii de pensie ilegal, apoi cazul a ieşit la iveală când cartea de identitate a femeii a expirat, iar fiul ei a trebuit să reînnoiască documentul. Aşa că bărbatul în vârstă de 57 de ani s-a prezentat la primărie purtând o deghizare neobișnuită, crezând evident că îi poate păcăli pe funcționari cu o perucă recondiționată a mamei sale și astfel să reînnoiască documentul mamei sale decedate.

Rămășițele au fost duse la morgă pentru autopsie. Italianul riscă acum să fie acuzat de ascunderea unui cadavru și fraudă.

