Badanta din Italia care a omorât două bătrâne și a încercat să mai ucidă alte patru. Le dădea medicamente fără voia lor

O femeie în vârstă de 46 de ani din Sandrigo, provincia Vicenza din Italia, prezentată drept „badanta criminală”, a primit acuzația că ar fi omorât două persoane în vârstă și că ar fi pus viața altor patru persoane în pericol, administrându-le doze mari de medicamente psihotrope fără indicație medicală.

Badanta din Italia care a omorât două bătrâne

Concluziile apar în urma expertizelor dispuse de tribunalul din Vicenza, în dosarul italiencei Paola Pettinà, aflată în prezent în arest.

Potrivit concluziilor emise de comisia de experții numită de tribunal, formată din medicul legist Antonello Cirnelli, specialista în toxicologie judiciară Donata Favretto și clinicianul Carlo Sorbara, femeia ar fi administrat diverse medicamente persoanelor pe care le îngrijea.

Administrarea ar fi „contribuit la cauzarea morții” a două femei în vârstă, Alessandra Balestra și Amalia Gastelli, de 81, respectiv 89 de ani.

A făcut același lucru și cu alte patru persoane

Aceiași experți susțin că i-ar fi fost administrate „substanțe psihotrope nepotrivite, fără rol terapeutic, care au implicat un risc vital” și altor patru persoane, printre acestea numărându-se și fostul partener al suspectei, internat în martie 2024 la spitalul din Cittadella după ce ar fi ingerat, fără să știe, o cantitate mare de astfel de substanțe medicamentoase.

În privința altor pacienți în vârstă despre care se bănuia inițial că ar fi fost victime sau potențiale victime, ancheta arată că, deși în organismul lor au fost identificate urme de astfel de medicamente, nu există suficiente elemente medicale și clinice pentru a atribui în mod cert suspectei moartea lor sau agravarea stării de sănătate.

Paola Pettinà este acuzată nu doar de omor și tentativă de omor, ci și de alte infracțiuni: trafic de medicamente psihotrope, tâlhărie și spălare de bani în interes propriu. O parte din anchetă se concentrează pe proveniența și cantitățile de medicamente.

Recomandările autorului: