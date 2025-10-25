Prima pagină » Știri externe » Badanta din Italia care a omorât două bătrâne și a încercat să mai ucidă alte patru. Le dădea medicamente fără voia lor

Badanta din Italia care a omorât două bătrâne și a încercat să mai ucidă alte patru. Le dădea medicamente fără voia lor

25 oct. 2025, 16:57, Știri externe
Badanta din Italia care a omorât două bătrâne și a încercat să mai ucidă alte patru. Le dădea medicamente fără voia lor

O femeie în vârstă de 46 de ani din Sandrigo, provincia Vicenza din Italia, prezentată drept „badanta criminală”, a primit acuzația că ar fi omorât două persoane în vârstă și că ar fi pus viața altor patru persoane în pericol, administrându-le doze mari de medicamente psihotrope fără indicație medicală.

Badanta din Italia care a omorât două bătrâne

Concluziile apar în urma expertizelor dispuse de tribunalul din Vicenza, în dosarul italiencei Paola Pettinà, aflată în prezent în arest.

Potrivit concluziilor emise de comisia de experții numită de tribunal, formată din medicul legist Antonello Cirnelli, specialista în toxicologie judiciară Donata Favretto și clinicianul Carlo Sorbara, femeia ar fi administrat diverse medicamente persoanelor pe care le îngrijea.

Administrarea ar fi „contribuit la cauzarea morții” a două femei în vârstă, Alessandra Balestra și Amalia Gastelli, de 81, respectiv 89 de ani.

A făcut același lucru și cu alte patru persoane

Aceiași experți susțin că i-ar fi fost administrate „substanțe psihotrope nepotrivite, fără rol terapeutic, care au implicat un risc vital” și altor patru persoane, printre acestea numărându-se și fostul partener al suspectei, internat în martie 2024 la spitalul din Cittadella după ce ar fi ingerat, fără să știe, o cantitate mare de astfel de substanțe medicamentoase.

În privința altor pacienți în vârstă despre care se bănuia inițial că ar fi fost victime sau potențiale victime, ancheta arată că, deși în organismul lor au fost identificate urme de astfel de medicamente, nu există suficiente elemente medicale și clinice pentru a atribui în mod cert suspectei moartea lor sau agravarea stării de sănătate.

Paola Pettinà este acuzată nu doar de omor și tentativă de omor, ci și de alte infracțiuni: trafic de medicamente psihotrope, tâlhărie și spălare de bani în interes propriu. O parte din anchetă se concentrează pe proveniența și cantitățile de medicamente.

Recomandările autorului:

Citește și

EXTERNE Kamala Harris își vrea revanșa la ALEGERILE din 2028 și le promite nepoatelor sale: Vor vedea o femeie președinte la Casa Albă, în timpul vieților lor
16:40
Kamala Harris își vrea revanșa la ALEGERILE din 2028 și le promite nepoatelor sale: Vor vedea o femeie președinte la Casa Albă, în timpul vieților lor
EXTERNE Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv. Suma se apropie de un MILION de euro
13:48
Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv. Suma se apropie de un MILION de euro
VIDEO Răbdarea lui Trump a ajuns la final. Sancțiunile masive împotriva Rusiei îl vor costa scump pe Putin: „Sper că va deveni mai RAȚIONAL”
13:35
Răbdarea lui Trump a ajuns la final. Sancțiunile masive împotriva Rusiei îl vor costa scump pe Putin: „Sper că va deveni mai RAȚIONAL”
ECONOMIE Andrei Caramitru cântă prohodul Rusiei lui Putin: E în CRIZĂ maximă economică. Falimentul vine în decembrie
12:51
Andrei Caramitru cântă prohodul Rusiei lui Putin: E în CRIZĂ maximă economică. Falimentul vine în decembrie
EXTERNE Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn
11:01
Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 750. Șapte angajați locali ai ONU, arestați la Sanaa, în Yemen
10:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 750. Șapte angajați locali ai ONU, arestați la Sanaa, în Yemen
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Locul unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Singurele condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României (VIDEO)
Evz.ro
Scapă de calcarul din toaletă cu o băutură pe care o ai în frigider
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic nu este mai prețios. Merg pe drumul vieții cu..." Gestul interpretului de muzică populară aduce LACRIMI chiar și celor mai puternici. După tot ce au trăit, artistul face asta public
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Satelitul TESS a detectat două noi exoplanete bizare de dimensiunea lui Jupiter
CONTROVERSĂ MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral”
17:17
MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral”
ECONOMIE Când merită să ieși pe traseu să faci Uber și Bolt. Cele mai profitabile ore pentru ridesharing
16:38
Când merită să ieși pe traseu să faci Uber și Bolt. Cele mai profitabile ore pentru ridesharing
VIDEO Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați”
16:33
Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați”
POLITICĂ Tensiunile din Coaliție ating cote alarmante. Grindeanu răbufnește: „Nu suntem în Coreea de Nord și nu ne-am transformat într-o sectă de ADULATORI”
16:20
Tensiunile din Coaliție ating cote alarmante. Grindeanu răbufnește: „Nu suntem în Coreea de Nord și nu ne-am transformat într-o sectă de ADULATORI”
SPORT Agenția care a ruinat-o pe Simona Halep lovește din nou. Un alt caz de dopaj, declanșat ca urmare a unui test pozitiv depistat la US Open
16:18
Agenția care a ruinat-o pe Simona Halep lovește din nou. Un alt caz de dopaj, declanșat ca urmare a unui test pozitiv depistat la US Open
SPORT Adrian Iencsi a dezvăluit ce REPREZINTĂ pentru el Rapid și Mircea Lucescu. „Asta am remarcat în primul rând”
16:00
Adrian Iencsi a dezvăluit ce REPREZINTĂ pentru el Rapid și Mircea Lucescu. „Asta am remarcat în primul rând”