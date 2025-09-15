Experiența neplăcută prin care a trecut un turist român, plecat cu cortul în GRECIA. Ce a pățit într-o noapte, în timpul vacanței sale

Un român, plecat cu cortul în Grecia, a povestit experiența neplăcută pe care a trăit-o într-o noapte. Astfel, el îi avertizează pe ceilalți turiști dornici să trăiască o experiență în natură.

„Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța. Am pus cortul la umbra unor măslini și totul a fost perfect. Seara răcoarea de care aveam nevoie, somnul profund șiiii….un musafir care mi se plimba pe sub tricou puțin mai jos de ceafă. Am tresărit la mișcarea acestuia, fără sa știu ce este, am dus mana la spate, l-am prins în cuta tricoului și am presat cu putere, după care mi-am văzut de somn. Dimineață am văzut specimenul care era puțin mai mare decât unghia de la degetul mic. Chiar dacă cu câteva săptămâni înainte citisem despre această specie ca nefiind veninoase la fel ca fratele mai mare din Australia, tot m-a înfiorat puțin ideea că am fost expus unei astfel de experiență”, a scris el pe grupul de Facebook „Forum Thassos”.

Scorpionii, chiar și cei neveninoși, pot reprezenta un adevărat pericol pentru oameni, iar persoanele alergice riscă să sufere un șoc anafilactic după ce sunt înțepați, motiv pentru care este foarte important să se informeze înainte de a vizita un loc.

Postarea românului s-a viralizat rapid, astfel că a strâns peste o mie de aprecieri și aproape 300 de comentarii. Printre ele, se numără și cele în care românii au expus experiențe similare, dar și cele care critică postarea turistului român, pe motiv că trebuia să se aștepte la astfel de incidente dacă a ales să își petreacă vacanța în natură: