Prima pagină » Actualitate » Experiența neplăcută prin care a trecut un turist român, plecat cu cortul în GRECIA. Ce a pățit într-o noapte, în timpul vacanței sale

Experiența neplăcută prin care a trecut un turist român, plecat cu cortul în GRECIA. Ce a pățit într-o noapte, în timpul vacanței sale

15 sept. 2025, 19:06, Actualitate
Experiența neplăcută prin care a trecut un turist român, plecat cu cortul în GRECIA. Ce a pățit într-o noapte, în timpul vacanței sale
FOTO - Caracter ilustrativ

Un român, plecat cu cortul în Grecia, a povestit experiența neplăcută pe care a trăit-o într-o noapte. Astfel, el îi avertizează pe ceilalți turiști dornici să trăiască o experiență în natură.

„Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța. Am pus cortul la umbra unor măslini și totul a fost perfect. Seara răcoarea de care aveam nevoie, somnul profund șiiii….un musafir care mi se plimba pe sub tricou puțin mai jos de ceafă. Am tresărit la mișcarea acestuia, fără sa știu ce este, am dus mana la spate, l-am prins în cuta tricoului și am presat cu putere, după care mi-am văzut de somn. Dimineață am văzut specimenul care era puțin mai mare decât unghia de la degetul mic. Chiar dacă cu câteva săptămâni înainte citisem despre această specie ca nefiind veninoase la fel ca fratele mai mare din Australia, tot m-a înfiorat puțin ideea că am fost expus unei astfel de experiență”, a scris el pe grupul de Facebook „Forum Thassos”.

Scorpionii, chiar și cei neveninoși, pot reprezenta un adevărat pericol pentru oameni, iar persoanele alergice riscă să sufere un șoc anafilactic după ce sunt înțepați, motiv pentru care este foarte important să se informeze înainte de a vizita un loc.

Postarea românului s-a viralizat rapid, astfel că a strâns peste o mie de aprecieri și aproape 300 de comentarii. Printre ele, se numără și cele în care românii au expus experiențe similare, dar și cele care critică postarea turistului român, pe motiv că trebuia să se aștepte la astfel de incidente dacă a ales să își petreacă vacanța în natură:

  • „Tu vorbești serios? Evident că atunci când te duci cu cortul, îți asumi toată natura, de la condițiile meteorologice și lipsa confortului până la flora și fauna înconjurătoare. Asta este și ideea, să scapi din jungla de beton”, a precizat un bărbat.
  • „Am fost înțepată vara aceasta de un astfel de scorpion, era pe bluza de pe mine, tocmai ce mă îmbrăcasem cu ea, probabil intrase în geanta cu bagaje. Înțepătura a fost în buricul degetului mic. Durerea a fost destul de intensa, dar sperietura mult mai mare. Până seara nu am mai avut nimic. Partea buna e că de la veninul lui mi-a trecut durerea de artroză de la degetele mainii. Îmi pare rău ca l-am omorât, dacă știam ce bun este veninul lui, îl luam acasă sau măcar îi dădeam și cealaltă mână”, a scris și o femeie, potrivit B1 tv.

Citește și

ULTIMA ORĂ Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra
19:45
Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra
ANCHETĂ Un elev de 15 ani a PĂLMUIT o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală, la o școală din Constanța. Polițiștii cercetează cazul
19:29
Un elev de 15 ani a PĂLMUIT o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală, la o școală din Constanța. Polițiștii cercetează cazul
EXCLUSIV Reacția lui MOȘTEANU în scandalul dronei, sub lupa unui fost șef de stat major/Ar fi trebuit să comunicăm numai după ce doboram o dronă
19:16
Reacția lui MOȘTEANU în scandalul dronei, sub lupa unui fost șef de stat major/Ar fi trebuit să comunicăm numai după ce doboram o dronă
POLITICĂ Moment de reculegere în Parlament pentru Charlie Kirk / Ghinea (USR) și Stoiciu (PSD) au refuzat să se ridice / George Simion REACȚIONEAZĂ
19:12
Moment de reculegere în Parlament pentru Charlie Kirk / Ghinea (USR) și Stoiciu (PSD) au refuzat să se ridice / George Simion REACȚIONEAZĂ
ACTUALITATE Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI”
19:00
Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI”
JUSTIȚIE Nepotul lui Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, REȚINUT de Poliție. A amenințat un paznic din gara din Arad și a furat un bagaj
18:54
Nepotul lui Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, REȚINUT de Poliție. A amenințat un paznic din gara din Arad și a furat un bagaj
Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cele 3 ZODII care vor prospera până pe 21 septembrie 2025. Soarta le surâde!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Anunțul momentului despre Victor Rebengiuc. Ce se întâmplă cu marele actor: „Nu mai pot”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Noul plan al lui Călin Georgescu. Ar vrea să preia AUR de la George Simion. Cum își va schimba discursul
Evz.ro
Demisia lui Bolojan, văzută de Băsescu. Replica anului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Ce efect ar putea avea obiectele interstelare precum 3I/ATLAS în jurul stelelor tinere?