Experiența unei femei care a murit pentru câteva minute în timpul nașterii fiului ei. Susține că a văzut Raiul: „Am simțit o pace profundă”

O femeie și-a expus o experiență personală care a uimit și a generat, în același timp, controverse. Jane Dawson (54 de ani, Scoția) susține că în timpul travaliului ar fi trăit o experiență la limita dintre viață și moarte. A susținut că a murit pentru câteva minute și, în acel timp, ar fi văzut „Raiul”.

Experiența pe care femeia susține că a trăit-o a ridicat semne profunde de întrebare. Un semn de întrebare pendulează în jurul întrebării: „există viață după moarte?”. „Oare ce e dincolo de noi?”, ar mai putea fi o întrebare. Jane Dawson este femeia în vârstă de 54 de ani, originară din Scoția, care susține că experiența la limita dintre viață și moarte, trăită în timpul nașterii fiului ei, Archie, i-a schimbat cu totul percepția despre viața de apoi.

Susține că a ajuns la granița dintre viață și moarte, în timpul travaliului

Ea relevă faptul că în momentul în care îl aducea pe lume pe fiul ei, Archie, a suferit complicații severe care au adus-o în pragul morții. Femeia a susținut că „părăsește” corpul fizic, fără să mai simtă dureri. Apoi, susține că ar fi avut o „întâlnire în Rai” cu tatăl ei care murise cu doar 3 luni înainte să îl aducă pe nepotul lui pe lume. Totul părea să fi fost, susține ea, precum o întâlnire într-un „spațiu dintre lumi”.

„A fost ca și cum sufletul meu s-ar fi desprins ușor de trup. Am simțit o pace profundă și o prezență familiară, pe care am recunoscut-o imediat — era tata. Nu l-am văzut cu ochii, dar am simțit clar că e el. Era o comunicare fără cuvinte, doar iubire și înțelepciune. Mi-a transmis că nu e timpul meu și că trebuie să mă întorc la viață”, povestește ea într-un interviu, arată The Mirror.

Atunci ar fi văzut „dincolo”, într-un „viitor” al propriilor decizii. Întâlnirea cu tatăl în „spațiul dintre lumi” i-ar fi arătat ce i-ar fi pregătit destinul. Apoi, i-a zis că trebuie să „revină”, pentru că „nu a venit timpul ei pentru a muri”. La scurt timp, femeia și-a revenit, iar starea ei s-a îmbunătățit semnificativ și a născut fără complicații.

Odată cu trecerea timpului, femeia a realizat că băiețelul ei seamănă tot mai mult cu tatăl ei. Își schimbase și percepția față de Rai, față de viața apoi, văzând moartea precum o călătorie spirituală.

„Când s-a născut, semăna izbitor cu tata din pozele vechi. Mai târziu, când a început să vorbească, a spus că vrea să devină polițist — aceeași meserie pe care o avusese el. Nu cred că Raiul este un loc cu porți de aur, ci mai degrabă o stare a conștiinței. Este o dimensiune energetică unde sufletul își continuă existența, se vindecă și se transformă”, a relatat femeia.

Nu se mai teme de moarte, susține ea.

„De atunci, nu mă mai tem de moarte. Simt că tata este cu mine și prin fiul meu. Moartea nu e un sfârșit, ci doar o trecere către o formă mai înaltă a existenței. Iar iubirea, oricât de departe am merge, nu dispare niciodată”, a mai spus Jane.

